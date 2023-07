Quels sont les pièges lorsque le discours thérapeutique s’infiltre dans notre vie quotidienne ?

Jour 69:35Qu’est-ce qui peut mal tourner lorsque le langage de la psychothérapie s’infiltre dans les conversations quotidiennes

Le saignement de la thérapie dans les problèmes relationnels a attiré l’attention la semaine dernière lorsque Sara Brady, une surfeuse et ex-petite amie de l’acteur Jonah Hill, l’a accusé d’être un « narcissique misogyne » dans une série de messages sur les réseaux sociaux qui comprenaient des captures d’écran de textes présumés entre les deux.

Le captures d’écran montrent l’acteur se serait prétendument plaint du comportement de Brady envers les surfeurs masculins qui, selon lui, n’était pas aligné sur ses limites en tant que partenaire romantique. Brady a également affirmé que Hill lui avait dit de supprimer une photo qu’elle avait publiée portant un maillot de bain sur ses propres réseaux sociaux.

Hill, qui a produit un documentaire sur sa relation avec son psychiatre Phil Stutz en 2022, n’a pas encore commenté publiquement les messages.

« Les limites concernent l’exploration de soi et la compréhension de la façon dont vous interagissez dans le monde, et non le contrôle du comportement de quelqu’un d’autre », a déclaré Jessi Gold, psychiatre et professeure adjointe à la Washington University School of Medicine. Jour 6 hôte invité Nana aba Duncan.

La situation Hill-Brady est un exemple d’une tendance où le langage utilisé pendant les séances de thérapie fait son chemin dans le vocabulaire populaire.

L’écrivain culturel Rebecca Fishbein a expliqué comment des termes tels que limites, déclencheurs et traumatismes, qui ont été conçus pour un cadre thérapeutique entre le patient et le praticien de la santé mentale, sont de plus en plus utilisés avec désinvolture dans les relations interpersonnelles.

« Les termes sont souvent utilisés avec désinvolture, donnant à quelqu’un un diagnostic comme, ‘oh, tu sais, tu es tellement TOC ou je suis tellement TOC' », a-t-elle déclaré à CBC. Brûleur avant. « Par exemple, le trouble obsessionnel compulsif est quelque chose dont vous seriez diagnostiqué par un clinicien, mais cela pourrait aussi être une chose que vous lancez avec désinvolture en parlant de la façon dont vous nettoyez toujours votre appartement. »

Jonah Hill et l'essor du « langage thérapeutique »

Gold a déclaré que de son point de vue de psychothérapeute, l’utilisation de termes médicaux inclut la façon dont les gens utilisent souvent le terme dépression comme substitut pour se sentir triste ou anxieux lorsqu’ils signifient inquiétude.

« Je pense que nous utilisons beaucoup les termes de diagnostic et nous ne parlons pas réellement du diagnostic », a déclaré Gold.

Le discours thérapeutique devient-il trop décontracté ?

Gold et Fishbein pensent que l’intégration du jargon de la santé mentale a beaucoup à voir avec les personnes qui recherchent des réponses sur les réseaux sociaux.

« TikTok est très populaire pour les conversations sur la santé mentale. Je pense que ces mots thérapeutiques sont devenus encore plus importants qu’ils ne l’étaient auparavant », a déclaré Gold.

Consommer du contenu d’auto-assistance, en particulier venant de thérapeutes formés, ne devrait pas être considéré comme une mauvaise chose, a-t-elle ajouté.

Jessi Gold est psychiatre et professeure adjointe à la Washington University School of Medicine. Elle est en faveur d’une plus grande sensibilisation à la santé mentale, mais s’inquiète de ce qui peut mal tourner lorsque la terminologie est mal utilisée en dehors de la thérapie. (Stacy Gitlin)

Fishbein a déclaré qu’il était naturel que les gens demandent de l’aide là où ils le pouvaient.

« La thérapie coûte cher. C’est difficile d’accès. Donc, avoir accès aux médias sociaux… livres d’auto-assistance et articles d’auto-assistance [is] également habilitante et peut vous faire sentir vu et entendu. »

Gold a également déclaré que la connaissance du langage clinique peut avoir des avantages en dehors d’un cadre thérapeutique formel.

« C’est vraiment important que les gens qui n’ont pas accès à la santé mentale, c’est-à-dire beaucoup de gens, qu’ils puissent avoir accès à ces termes — cette information — pour se sentir plus vus, se sentir mieux compris… se sentir moins seuls , » dit-elle.

« Mais je pense que lorsque nous utilisons les mots de manière incorrecte, cela peut être un problème. »

Les pièges de l’autodiagnostic

Elle prévient que des problèmes peuvent survenir lorsqu’une personne commence à projeter sur les autres des hypothèses recueillies à partir d’une compréhension informelle.

Il arrive un moment où le langage peut être transformé en arme – même le terme thérapie lui-même.

REGARDER | Pourquoi le contenu sur la santé mentale est si puissant sur TikTok : Pourquoi le contenu sur la santé mentale est si puissant sur TikTok

« Si nous n’aimons pas quelque chose qui ressemble à de la haine ou à de la colère, nous dirons : ‘tu devrais aller en thérapie’. Et personnellement, je n’ai jamais aimé la façon dont nous avons fait cela », a déclaré Gold.

Les patients qu’elle voit avec beaucoup d’informations glanées dans le contenu d’auto-assistance peuvent rendre son travail plus difficile, a-t-elle ajouté.

Avoir une langue commune peut être un point de départ, mais parfois un patient qui a décidé d’un diagnostic basé sur des informations de la culture pop ou des médias sociaux sera plus réticent à explorer d’autres problèmes possibles. Gold a déclaré que cela compliquait également la construction de la confiance.

