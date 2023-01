Quels sont les paris de Wright enveloppés: les meilleurs et les pires paris de Nick de la saison NFL | C’est quoi Wright ?

Damonza parle d’une page du manuel Spotify et présente à Nick sa liste “Wrapped” pour la saison NFL. Ils jettent un coup d’œil à ses meilleurs paris, y compris des choix de jeu divisionnaires inspirés et ses mêmes parlays de jeu. Et examiner les pires paris de Nicks donne à l’équipe une autre occasion de se moquer de lui pour sa foi en Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville, et pourquoi la phrase “Ça sent le 5-0” a conduit à un record de 0-17 pour Nick.



Qu'est-ce que Wright ? Avec Nick Wright