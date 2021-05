Quels sont les obstacles de taille pandémique auxquels sont confrontés les Jeux olympiques de Tokyo

Pour les athlètes du monde entier, il représente le summum de l’excellence sportive. Mais les Jeux Olympiques au milieu d’une pandémie découvrent qu’il doit faire face à de nouveaux pics de Covid-19 alors que de nouvelles variantes entrent dans le mélange. En effet, à un moment où la devise olympique « Plus rapide, plus haut, plus fort » peut être empruntée à juste titre pour décrire le cours qu’une pandémie résurgente prend, tous les yeux sont rivés sur Tokyo pour voir si elle peut accueillir avec succès l’événement qui doit débuter deux mois. à partir de maintenant.

Première question: les jeux sont-ils ouverts?

Depuis la dernière semaine de mai, ils le sont. Après la 11e et dernière réunion du comité de coordination du Comité international olympique (CIO) pour les Jeux de Tokyo, il a été annoncé le 21 mai que les Jeux se tiendraient même dans une situation d’urgence à Tokyo, car toutes les mesures sont prises pour maintenir le nouveau coronavirus hors de l’équation, et les sites, lorsque les meilleurs athlètes du monde entier se rassemblent dans la capitale japonaise pour la plus grande fête du sport mondial.

Les Jeux, qui devaient se tenir à l’origine l’année dernière, ont été reportés alors que le monde s’attaquait au nouveau coronavirus l’année dernière. Le nombre total de cas dans le monde s’élève à 166 millions, avec 3,4 millions de vies perdues à ce jour à cause de l’infection. La décision d’organiser les Jeux Olympiques intervient à un moment où plusieurs pays semblent avoir tourné un coin contre la pandémie grâce à des campagnes de vaccination rapides alors même que d’autres, y compris l’Inde, font face à une résurgence des cas au milieu de la montée de nouvelles variantes et d’un lenteur de la vaccination.

Le Japon a connu une épidémie relativement plus modérée par rapport à certains autres pays avancés et a signalé environ 230000 cas et un peu moins de 3500 décès en 2020. Mais 2021 a été une autre histoire et le pays a ajouté au cours des cinq premiers mois plus de 400000 nouveaux cas pour un total cumulé de plus de 700 000 cas. Le pays a signalé plus de 8 000 décès à ce jour cette année. C’est pourquoi le public japonais s’oppose sérieusement à l’organisation des Jeux à ce moment crucial pour le pays.

Pourquoi y a-t-il des inquiétudes au Japon à propos de l’événement qui va de l’avant?

Tous les différents acteurs ont leurs propres raisons de vouloir que les Jeux se concrétisent. Alors que le Premier ministre japonais Yoshihide Suga serait désireux de remporter des Jeux réussis, car cela serait considéré comme renforçant sa position d’administrateur fort et envoyant un message sur les ambitions régionales et internationales du Japon, le CIO peut difficilement se permettre des Jeux olympiques annulés. -l’événement en quatre ans apporte à l’organisme sportif l’essentiel de ses revenus.

Mais les Japonais ordinaires sur la route sont loin d’être impressionnés par ces considérations à un moment où il y a une augmentation des cas de Covid-19 et où toutes les mains sont nécessaires sur le pont pour surmonter la crise. Plus de 80% des japonais interrogés dans une enquête récente ont déclaré qu’ils étaient contre la tenue des Jeux cette année. Le problème n’est pas tant d’accueillir l’événement à un moment où le monde n’est toujours pas complètement sorti du cloud Covid-19 que l’incapacité perçue des autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir que la réponse Covid du pays ne soit pas compromise par le un événement.

Plusieurs zones administratives à travers le Japon ont été soumises aux restrictions de Covid, y compris Tokyo. Alors que les freins pour la capitale japonaise devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois, les gens ont un œil anxieux sur le décompte des affaires, craignant que le pire ne soit pas passé.

De manière significative, des drapeaux rouges ont été soulevés par des médecins et des infirmières contre l’organisation des Jeux à ce stade. Déjà, l’Association des médecins de Tokyo a écrit aux hauts responsables japonais pour les exhorter à ne pas poursuivre les Jeux. Le Japon a vu une phase de cas quotidiens chuter à environ 1 000 après un pic précoce en janvier, lorsque le pays signalait près de 8 000 nouveaux cas. Mais il fait maintenant face à une nouvelle poussée à partir d’avril qui a vu de nouveaux cas se rapprocher des sommets de janvier.

Les nouveaux cas quotidiens ont diminué la semaine dernière, mais le pays a tout de même ajouté plus de 5000 nouvelles infections le 21 mai.

La perception entourant les Jeux aurait pu être beaucoup plus positive si le pays avait réussi à procéder rapidement à sa campagne de vaccination mais, dans l’état actuel des choses, il est à la traîne par rapport aux autres économies avancées dans ce département crucial. Moins de 2% des Japonais éligibles ont reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech qui est utilisé dans le pays et un peu plus de 4% ont reçu au moins une dose. Pour mettre cela en contexte, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux couvert plus de 30% de leur population avec deux coups de feu.

À Tokyo, environ 30% seulement de tous les travailleurs médicaux ont reçu les deux doses.

Ce que font les organisateurs pour apaiser les craintes

Pour commencer, aucun spectateur étranger n’est autorisé aux Jeux. Cela supprime automatiquement des dizaines de milliers de visiteurs du mix. En fait, seuls environ 78 000 officiels, journalistes et autres membres du personnel seront autorisés à participer aux Jeux olympiques, contre 180 000 prévus plus tôt. Les organisateurs doivent encore prendre un appel sur le nombre de spectateurs locaux qui seraient autorisés à entrer dans les sites.

Le CIO n’a pas rendu la vaccination obligatoire pour les participants, mais les officiels ont déclaré que jusqu’à 80% des habitants du village olympique auraient été vaccinés au moment où les Jeux commenceraient. Les organisateurs ont également annoncé un partenariat avec Pfizer pour le don de vaccins aux participants.

Seiko Hashimoto, le président de Tokyo 2020, a déclaré que jusqu’à 230 médecins et 310 infirmières seraient nécessaires chaque jour pendant les Jeux olympiques et paralympiques qui suivront à partir du 24 août. un message à la recherche de 500 infirmières bénévoles pour les Jeux.

Les organisateurs ont mis au point des livres de lecture contenant des instructions et des directives qui incluent l’obligation pour toute personne se rendant aux Jeux de passer un test Covid-19 négatif deux jours avant le départ. Selon les directives, les athlètes devraient subir des tests Covid quotidiens et télécharger une application de suivi des contacts, même si les organisateurs n’ont pas jusqu’à présent insisté sur le fait que les athlètes seraient placés dans une bulle serrée.

Cependant, le livre de jeu lui-même a fait l’objet de critiques après avoir été souligné qu’il incombait entièrement aux athlètes d’assister aux Jeux et enlève toute responsabilité au CIO, au gouvernement japonais et aux organisateurs des Jeux de Tokyo en cas d’athlète ou de tout autre visiteur. testé positif pour Covid-19 à Tokyo. La confusion entoure également les modalités des Jeux eux-mêmes, car il n’est pas clair quelle incidence aurait un test positif pour un concurrent sur les manches suivantes et les autres athlètes de l’épreuve. Disons qu’un participant est testé positif après une demi-finale et avant la finale, comment l’événement serait-il décidé dans un tel scénario?

Alors, combien d’athlètes devraient-ils se présenter?

Selon l’organisateur, près de 11 000 participants se rendraient à Tokyo pour participer à des événements dans 33 sports qui se tiendront dans 42 sites à travers le Japon. Outre les Jeux d’été, 4 400 athlètes viendront participer aux Jeux paralympiques.

Qu’en est-il du contingent indien?

Selon les organisateurs, plus de 70 athlètes indiens ont déjà réservé une place aux Jeux d’ici 2020 et beaucoup d’autres sont en lice pour faire la coupe.

Les plus grandes équipes indiennes seront au tir, au tir à l’arc, à l’athlétisme et à la boxe avec l’espoir que le pays améliorera son décompte de deux médailles – une d’argent, une de bronze – qu’il a remportées aux Jeux de Rio 2016.

En effet, même au milieu de l’incertitude entourant les Jeux, les athlètes indiens ont poursuivi leurs préparatifs au milieu des obstacles, se dirigeant vers différents coins du monde et tirant le meilleur parti des opportunités disponibles. Ainsi, si l’équipe de tir a été mise sur un vol charter à destination de la capitale croate Zagreb pour s’entraîner pour les Jeux olympiques et les épreuves d’échauffement à l’approche de celle-ci, l’équipe masculine légère en couple de deux de couple doit se rendre au Portugal pour un voyage d’exposition.

De retour chez lui à Calcutta, au milieu d’un verrouillage au Bengale occidental, le centre de l’Autorité sportive de l’Inde a pris des dispositions spéciales pour permettre à la gymnaste Pranati Nayak, seule la deuxième gymnaste indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, de poursuivre sa formation.

Mais il y a eu un revers pour les navettes comme Saina Nehwal et Kidamabi Srikanth après que l’Open de Singapour, le dernier événement de qualification pour les Jeux avant la date limite du 15 juin, ait été annulé en raison d’une nouvelle augmentation des cas dans la nation insulaire.

Sur le plan international, des sportifs de haut niveau comme Roger Federer et Rafael Nadal ont exprimé leur appréhension à participer aux Jeux au milieu de la pandémie, tout comme les stars du tennis japonais Naomi Osaka et Kei Nishikori.

Une fois mordu, deux fois au revoir

Au milieu de la confusion et de la controverse, une chose est claire: les Jeux ne seront plus reportés. Les organisateurs ont déclaré que s’ils ne pouvaient pas avoir lieu cette année, ils seraient complètement supprimés. Cela représenterait une perte monétaire comprise entre 15 et 25 milliards de dollars pour le Japon étant donné que c’est la fourchette dans laquelle l’argent a été dépensé pour organiser ces Jeux.

Une peur similaire a également été signalée avant les Jeux olympiques de Rio 2016 au Brésil lorsque des appels ont été lancés dans certains trimestres pour annuler l’événement. Mais les Jeux se sont déroulés après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé une évaluation selon laquelle «l’annulation ou la modification du lieu des Jeux olympiques de 2016 ne modifiera pas de manière significative la propagation internationale du virus Zika». Le Brésil faisait alors partie d’un groupe de 60 personnes. pays et territoires ayant signalé des cas de Zika transmis par les moustiques.

Compte tenu de l’urgence sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19, l’agence des Nations Unies a été plus circonspecte à propos de ces Jeux, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirmant que bien qu’organiser les Jeux «n’est pas facile… avec

l’unité nationale et la solidarité mondiale, je pense que c’est possible. «

Il n’y a eu que trois occasions dans le passé où les Jeux ont été annulés: en 1916, 1940 et 1944, à chaque fois en raison des guerres mondiales. Plus que la ville hôte, tout appel à l’annulation des Jeux doit être pris par le CIO et, bien que le Japon puisse unilatéralement arrêter les Jeux, il devrait alors assumer les pertes et les responsabilités découlant d’une telle décision.

