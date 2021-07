Quels sont les numéros de lot des vaccins AstraZeneca et comment puis-je les vérifier ?

Des MILLIONS de personnes craignent d’être empêchées de voyager dans l’UE en raison de leur vaccin AstraZeneca.

Alors que le gouvernement a nié les allégations selon lesquelles l’UE n’accepterait pas les doses d’un lot spécifique, les gens se démènent pour savoir s’ils seront affectés.

Vous pouvez retrouver le numéro de lot de votre vaccin sur la carte que vous avez reçue lors de votre rendez-vous Crédit : Alamy

L’UE ne reconnaît pas une version du jab AZ appelée Covishield produite par le Serum Institute of India (SII).

Les injections n’ont pas encore été autorisées par l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui réglemente les vaccinations dans le bloc, le Daily Telegraph.

Cela signifie que cinq millions de Britanniques ayant reçu l’une de ces doses pourraient être exclus du certificat numérique Covid de l’UE, lancé la semaine dernière.

Cependant, le Premier ministre a déclaré qu’il était « confiant » que le problème serait résolu, car un autre expert l’a décrit comme un problème « administratif ».

Toutes les doses d’AstraZeneca sont exactement les mêmes, quel que soit l’endroit où elles ont été fabriquées.

Voici comment savoir à quel lot le vôtre fait partie.

Quel est le numéro de lot ?

Il existe trois lots du vaccin AstraZeneca qui ont été produits par le Serum Institute of India, comprenant environ cinq millions de doses.

Les jabs sont connus sous le nom de « Covishield » plutôt que la version fabriquée au Royaume-Uni connue et vendue sous le nom de « Vaxzevria ».

Mais les flacons contiendront exactement le même vaccin créé et testé par l’Université d’Oxford.

Les numéros des lots non agréés par l’Union Européenne et fabriqués en Inde sont 4120Z001, 4120Z002 et 4120Z003.

Comment connaître votre numéro de lot AstraZeneca

Le carnet de vaccination qui vous a été remis le jour où vous avez reçu votre vaccin portera le numéro de lot.

Sous la case « Nom du vaccin » figurera le « N° de lot ».

Une autre façon de le savoir est d’utiliser l’application NHS, utilisée en Angleterre comme moyen de certifier votre statut vaccinal, appelée NHS COVID Pass.

Le dos de votre carte affichera le « N° de lot » Crédit : FOURNI

Connectez-vous à l’application et accédez à « Obtenez votre NHS Covid Pass » et cliquez sur vos dossiers pour savoir quel est votre numéro de lot.

Ma dose d’AstraZeneca sera-t-elle acceptée par l’UE ?

Actuellement, l’EMA ne reconnaît pas les doses fabriquées en Inde car elles n’ont pas été proposées pour approbation.

En effet, cela signifie que le régulateur n’acceptera pas un statut de vaccination d’une personne ayant reçu un vaccin de ce lot.

Le certificat COVID numérique de l’UE ne reconnaîtra pas Covishield.

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a minimisé les inquiétudes, déclarant le 2 juillet qu’il était « très confiant » que le problème serait résolu.

À la suite de discussions avec la chancelière allemande Angela Merkel, M. Johnson a déclaré que les vaccins approuvés par l’agence de réglementation des médicaments du Royaume-Uni, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), devraient être reconnus au niveau international.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe: « Je ne vois aucune raison pour laquelle les vaccins approuvés par la MHRA ne devraient pas être reconnus comme faisant partie des passeports vaccinaux, et je suis très confiant que cela ne posera pas de problème. »

Downing Street a déclaré que la MHRA avait partagé son évaluation des vaccins avec l’EMA pour faciliter le processus d’approbation.

Un porte-parole du n°10 a déclaré : « Il s’agit du même produit qui a été autorisé et vérifié pour la sécurité et la qualité par notre MHRA.

« Ils ont partagé leur rapport d’inspection avec l’EMA. »

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte du gouvernement sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré que le problème était «un obstacle administratif».

« Les gens ne devraient pas craindre d’être moins bien protégés », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

«Nous sommes aux premiers jours de ce nouveau monde de passeports vaccinaux nécessaires et il y a beaucoup d’aspects de cela qui sont encore en cours de tri pour la première fois.

« Mais il n’est clairement, en fin de compte, dans l’intérêt de personne, y compris de l’Union européenne, de créer des obstacles qui n’ont pas besoin d’être là. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que tous les vaccins AstraZeneca administrés au Royaume-Uni « sont le même produit » et apparaissent sur l’application NHS sous le nom de Vaxzevria.

Pendant ce temps, un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que certains pays de l’UE pourraient également autoriser l’entrée des personnes vaccinées avec des vaccins sur la liste d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé.

« C’est le cas de Covishield, qui n’est pas autorisé à la mise sur le marché dans l’UE », a-t-il ajouté.

Comment puis-je entrer dans l’UE?

L’UE déploie un certificat numérique Covid, qui est devenu actif le 1er juillet.

Il sera reconnu par les 27 pays ainsi que par la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Les personnes qui ont été vaccinées, testées négatives au Covid ou guéries de la maladie pourront le prouver avec un code QR sur un appareil ou imprimé.

Le certificat peut prouver le statut vaccinal des voyageurs afin de les exempter de la mise en quarantaine lors du franchissement d’une frontière internationale.

La Grande-Bretagne est en pourparlers avec Bruxelles sur l’assouplissement des restrictions de voyage entre le Royaume-Uni et le continent, discussions que des sources européennes ont décrites comme allant dans la bonne direction.

Ils ont déclaré qu’il n’était pas encore clair si le Royaume-Uni utiliserait l’application NHS ou une autre pour afficher le statut de vaccination.

Mais un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que l’application sera « un service clé » alors que les voyages internationaux sont rouverts.

Le NHS COVID Pass est déjà accepté par certains pays, dont l’Espagne et la Grèce.

C’est aussi un code QR – similaire à ceux que vous utilisez lorsque vous entrez dans un pub, un bar ou un restaurant.

Vous pouvez en obtenir un si vous avez reçu une deuxième dose de vaccin il y a au moins deux semaines, si vous avez été vacciné en Angleterre et si vous avez plus de 16 ans.