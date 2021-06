Quels sont les nouveaux noms des variantes de Covid… Kappa à Delta ?

Les variantes COVID ont reçu de nouveaux noms tirés de l’alphabet grec.

Mais comment les différencier tous ?

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Nous avons pris l’habitude d’appeler les variétés les plus prolifiques et dangereuses les variantes « Kent », « indienne » et « sud-africaine ».

Cependant, les dirigeants mondiaux de la santé craignent que cela n’alimente la stigmatisation du pays.

Le nouveau système d’étiquetage de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été créé pour plus de clarté – bien que beaucoup trouveront qu’il ajoute encore à la confusion.

Chaque variante a maintenant trois noms différents en fonction de l’endroit où elle a été détectée pour la première fois, de son nom grec et de sa composition scientifique.

La variante « Kent », par exemple, est également désormais appelée Alpha et est également connue sous le nom de B.1.1.7 parmi la communauté scientifique.

Mais on espère que les balises grecques deviendront la valeur par défaut, une fois que tout le monde s’y sera habitué.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les variantes appelées quoi, de A à Z.

ALPHA

Première découverte : Kent. Nom scientifique : B.1.1.7

La souche britannique est apparue pour la première fois dans le Kent en septembre et a provoqué une augmentation des cas malgré le verrouillage national de novembre.

Elle est jusqu’à 70 % plus contagieuse que la souche d’origine, qui a émergé à Wuhan, en Chine, mais n’a pas reçu de nom de l’OMS.

Cela a rapidement provoqué le troisième verrouillage national en Angleterre avant de devenir dominant au Royaume-Uni et plus tard dans le monde.

Il n’est donc pas surprenant qu’il porte aussi le nom de « Alpha ».

BÊTA

Première découverte : Afrique du Sud. Nom scientifique : B.1.351

La souche Beta a été annoncée par le gouvernement sud-africain le 18 décembre.

Le secrétaire britannique à la Santé a révélé que la nouvelle souche «très préoccupante» était entrée en Grande-Bretagne lors d’un point de presse le 23 décembre.

On pense que la souche sud-africaine est jusqu’à 50 % plus transmissible.

Cependant, il n’a pas encore atteint un grand nombre de cas au Royaume-Uni, bien que l’on pensait qu’il était en partie à l’origine d’énormes pics en Europe au printemps.

Bien que les scientifiques disent qu’il y a un « indice » qu’il est plus mortel d’après des études en Afrique du Sud, où la souche est plus dominante, il n’y a pas encore eu de preuve claire de cela.

DELTA

Première découverte : l’Inde. Nom scientifique : B.1.617.2

La variante Delta devient rapidement un problème dans certaines parties du monde, y compris au Royaume-Uni.

Delta vient d’une lignée appelée B.1.617, qui a d’abord émergé en Inde. C’est la deuxième sous-lignée à avoir émergé, d’où son nom B.1.617.2.

B.1.617.2 a été trouvé pour la première fois en Inde en décembre 2020 avant que Public Health England ne le détecte au Royaume-Uni début mai.

On pense que la souche est à l’origine de taux de cas record en Inde en avril et cause maintenant le chaos au Royaume-Uni en menaçant de faire dérailler la levée du verrouillage.

Il est plus transmissible qu’Alpha, jusqu’à 50 %, c’est pourquoi il a pu devenir plus dominant.

EPSILON

Première découverte : la Californie. Nom scientifique : B.1.427/B.1.429

Epsilon a attiré l’attention des scientifiques pour la première fois en novembre 2020 mais existait depuis juin 2020.

Les cas étaient concentrés en Californie, aux États-Unis, mais Epsilon a depuis été détecté dans des dizaines d’autres pays. Le Royaume-Uni n’a vu aucune infection.

Les scientifiques ont déjà décrit cette variante comme «le diable» parce que des études en laboratoire ont suggéré qu’elle était «au moins 40 % plus efficace pour infecter les cellules humaines» et qu’elle était plus mortelle.

Cependant, au printemps 2021, elle a été supplantée par la souche Alpha.

Il ne représente plus que 2% des cas aux États-Unis, selon le CDC.

IOTA

Première découverte : New York. Nom scientifique : B.1.526

Iota a fait son apparition en novembre dans la ville américaine de New York, durement touchée par le Covid.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que la variante provenait probablement de Washington Heights, un quartier de la partie supérieure de Manhattan.

Il a rapidement été à l’origine d’environ un quart des cas dans la ville tout en surgissant dans le reste des États-Unis et dans 18 autres pays.

Iota avait déjà gagné beaucoup de terrain dans certains États, comme la souche Epsilon, elle a été dépassée par l’Alpha et n’est maintenant observée que dans environ 6% des cas de Covid aux États-Unis.

Variantes nommées géographiquement et les mutations qu’elles portent

GAMMA

Première découverte : le Brésil. Nom scientifique : P.1

Gamma a surgi dans la ville brésilienne de Manaus en décembre, causant de tragiques pertes en vies humaines.

Il s’est largement répandu en Amérique latine.

Début mars, les responsables de la santé britanniques ont révélé qu’ils avaient détecté six cas de la souche, ce qui a conduit à un blitz de tests de surtension.

La variante a été décrite par des scientifiques brésiliens comme étant capable de réinfecter les personnes qui se sont déjà rétablies en raison de son immunité en évitant les mutations.

Mais il n’a pas été clair comment cela se traduit dans d’autres parties du monde.

KAPPA

Première découverte : l’Inde. Nom scientifique : B.1.617.1

Kappa est la première lignée de B.1.617 et a été découvert en Inde en octobre 2020.

Le nombre de cas n’a explosé que plusieurs mois plus tard, en février 2021. Un mois plus tard, le début de la deuxième vague du pays a commencé.

Bien qu’on pense qu’il se propage à la fois rapidement et que le vaccin s’échappe, il n’est pas considéré comme autant préoccupant que le B.1.617.2 connexe.

Le ministère indien de l’Électronique et des Technologies de l’information a précédemment ordonné aux sociétés de médias sociaux de supprimer tous les messages faisant référence ou impliquant une « variante indienne ».

THETA

Première découverte : Philippines. Nom scientifique : P.3

La variante Theta tire son nom géographique du fait qu’elle a été trouvée pour la première fois aux Philippines en mars.

La nation a combattu une deuxième vague depuis lors, mais on ne sait pas quel impact Theta a eu.

Theta est également entré au Royaume-Uni quelques semaines plus tard, avec un cas lié à un voyage international. Mais il n’a pas été détecté plus de six fois depuis.

ZETA

Première découverte : le Brésil. Nom scientifique : P.1

Une autre variante trouvée pour la première fois au Brésil porte maintenant le nom de Zeta.

Comme les autres qui ont évolué, cette variante présente des caractéristiques qui peuvent la rendre plus facile à propager et esquiver l’immunité.

Il a évolué à Rio de Janeiro séparément vers la variante P.2 à Manaus.

Depuis son arrivée au Royaume-Uni, les experts disent que ce n’est pas une cause de préoccupation.

Bien qu’il porte également des mutations inquiétantes, Zeta n’en contient pas une importante appelée E484K qui est portée par l’autre variante brésilienne Gamma.