Quels sont les noms de bébé populaires associés aux voyages ? Voir les listes

“C’était Kinsale quand nous vivions en Irlande, et nous avons passé des vacances à Kinsale et en sommes tombés amoureux”, a déclaré Caitlin. “Keeneland vient du Kentucky, le premier endroit où nous avons passé des vacances ensemble pour regarder les courses de chevaux.”

Les résultats montrent un chevauchement dans les choix de noms de bébé dans les deux pays. Cependant, la tendance à donner aux enfants le nom de pays et de villes est plus prononcée aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, même après avoir tenu compte des différences de taille de population, selon l’étude.

La popularité des prénoms “inspirés du voyage” a augmenté de 14% entre 2000 et 2020, selon une étude de l’application de consigne à bagages Bounce . La société a comparé une courte liste de noms de destinations et de mots liés aux voyages avec les données du US Census Bureau et de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

Preston, Israël, Phoenix et Orlando figurent sur les deux listes, mais Preston – qui signifie la ville du prêtre – est la plus populaire dans l’ensemble.

Cependant, la popularité de Sydney diminue aux États-Unis. Après avoir culminé en 2002, le nom est passé du 23e nom le plus populaire cette année-là à la 249e place en 2021, selon la US Social Security Administration.

Sydney figurait dans le “top 10” des listes de noms de bébés filles aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais est beaucoup plus populaire auprès des parents américains. C’est le seul nom à avoir été choisi plus de 100 000 fois au cours de la période de 20 ans analysée dans l’étude.

“Cela peut être dû au fait que les parents préfèrent des noms plus uniques et significatifs, Atlas provenant de la mythologie grecque et signifiant” endurer “”, a-t-il déclaré.

De tous les noms de l’étude, Atlas a le plus gagné en popularité, selon Cody Candee, PDG de Bounce. Il n’y avait que huit bébés nommés Atlas en 2000, mais près de 2 175 en 2020, soit une augmentation de plus de 27 000 %, a-t-il déclaré.

Ria et Connor Hoban avec leurs enfants, (de gauche à droite) Bruno, Joaquin, Bode et India.

“Indus est femme pour rivière”, a déclaré Ria Hoban. “J’ai fait lire mes éléments par hasard lors d’une soirée où j’ai découvert que j’étais enceinte, et on m’a dit que j’étais un élément eau.”

“De plus, Connor et moi avons passé notre lune de miel en Inde – Delhi, le nord et le sud de Goa et le Rajasthan, et j’ai toujours été mystifié par la région. J’ai aussi toujours aimé la régale du nom et [I’m] un fan de Le design d’India Hick“, a-t-elle déclaré, faisant référence au designer britannique et parent de la famille royale britannique.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la tendance à nommer les bébés d’après les pays est beaucoup plus courante pour les filles. À l’exception d’Israël, de Trinidad et de Cuba, les noms sur les deux listes étaient soit exclusivement, soit des choix beaucoup plus populaires pour les filles.