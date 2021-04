LA Reine fera cet après-midi un dernier adieu à son époux bien-aimé, le duc d’Édimbourg.

L’ordre de service de l’époux royal le plus ancien de Grande-Bretagne au château de Windsor pour le samedi 17 avril comprend « The Jubilate ».

Répétition des unités militaires pour les funérailles des ducs à Windsor samedi Crédit: The Sun

Qu’est-ce que le Jubilate?

Le Jubilé est le même texte que le Psaume 100, «O soyez joyeux dans le Seigneur, tous les pays» – ainsi appelé depuis son premier mot dans la version latine.

Il figurera lors du service funèbre d’aujourd’hui pour le prince Philip, décédé le 9 avril 2021, à l’âge de 99 ans.

Le Jubilate Deo est l’un des cantiques chantés à chaque service de la prière du matin.

Un cantique (de canticulum, latin pour «chant») est un hymne ou un chant de louange avec un texte tiré de la Bible ou de textes sacrés autres que les psaumes.

Les insignes du duc d’Édimbourg placés sur l’autel de la chapelle St George, à Windsor, avant ses funérailles Crédit: PA

Quels sont les mots du Jubilate?

LE JUBILAT

Soyez joyeux dans le Seigneur, vous tous, terres:

servez le Seigneur avec joie,

et venez devant sa présence avec une chanson.

2. Assurez-vous que le Seigneur, il est Dieu:

c’est lui qui nous a faits, et non nous-mêmes;

nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage.

3. O entrez dans ses portes avec action de grâces,

et dans ses parvis avec louange:

Soyez reconnaissant envers lui et dites en bien son nom.

4. Car le Seigneur est miséricordieux, sa miséricorde est éternelle:

et sa vérité dure de génération en génération.

Gloire au Père et au Fils: et au Saint-Esprit;

Tel qu’il était au commencement, est maintenant et sera toujours:

monde sans fin. Amen.

La reine et le prince Philip – mariés depuis 73 ans – photographiés en train de profiter des Highlands écossais sur le domaine de Balmoral Crédit: PA

Quel âge a le Jubilate?

Le compositeur anglais Benjamin Britten a écrit Jubilate Deo in C en 1961.

Emmanuel Music explique: «Le Jubilate Deo de Britten en 1961, un décor du psaume 100, a été composé pour la chapelle St George du château de Windsor.

« C’est un travail fougueux et joyeux. La musique d’orgue est remplie de pistes et de notes détachées et saccadées, presque comme le chant des oiseaux.

«Les parties chorales sont présentées de manière antiphonaire, avec des sopranos et des ténors auxquels répondent les altos et les basses.

«Les lignes sont presque à l’unisson, mais la voix supérieure de chaque paire a une ligne légèrement plus ornementée.

« Une section centrale est plus feutrée et introspective, mais la musique joyeuse revient rapidement et le morceau se termine par un brillant ‘Amen’. »