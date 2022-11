Quels sont les mid-terms américains ? Les bases à connaître

WASHINGTON –

Si vous vous connectez maintenant au jour du scrutin aux États-Unis, le vote aux élections de mi-mandat se termine à la clôture des sondages mardi.

Des millions d’Américains ont déjà voté tôt en personne ou par courrier, et des millions d’autres sont prêts à voter en personne dans leurs bureaux de vote.

Voici une introduction aux élections de 2022 pour vous mettre au courant alors que le pays attend de savoir qui sera en charge au Congrès en janvier.

QUELLES COURSES SONT SUR LE BULLETIN?

Chaque siège de la Chambre des États-Unis est en élection cette année, ainsi qu’environ un tiers du Sénat américain. Sur la ligne est le contrôle des deux chambres du Congrès, actuellement sous direction démocrate.

Les électeurs élisent également des gouverneurs dans la plupart des États cette année. Ils seront en fonction en 2024 lors de la prochaine élection présidentielle et pourraient affecter les lois électorales ou les certifications de vote.

Également sur le bulletin de vote figurent de nombreux responsables législatifs des États et autorités locales.

COMMENT FONCTIONNE LE COMPTAGE ?

Les États-Unis ont un système électoral hautement décentralisé, avec des responsables locaux chargés d’effectuer le scrutin et de compter les résultats tandis que les États certifient les résultats.

Tous les États ne votent pas de la même manière non plus: certains votent uniquement par courrier tandis que d’autres ont un mélange de vote en personne et par courrier. D’autres ont également des périodes de vote en personne anticipées.

COMBIEN DE TEMPS POURRAIT-IL PRENDRE ?

Il n’y a pas d’agence gouvernementale fédérale qui indique immédiatement au pays qui a remporté les élections, et différents États comptent les bulletins de vote à des moments différents. Cela signifie que cela pourrait prendre plus de temps pour déclarer un gagnant à certains endroits. Des règles variables sur le moment où des recomptages ou des élections de second tour pourraient être nécessaires pourraient également être prises en compte.

Certains États comme la Pennsylvanie et le Wisconsin, par exemple, n’autorisent pas les autorités à commencer à valider les votes par correspondance avant le jour du scrutin. D’autres États autorisent des périodes de grâce pour le dépouillement des votes tant qu’ils ont été oblitérés par le jour du scrutin.

Tout cela signifie que nous ne saurons probablement pas qui a remporté toutes les courses le soir des élections.

L’Associated Press appelle les courses lorsqu’elle détermine un vainqueur clair. Mais aucun État ne publie les résultats complets et définitifs le soir des élections, et ils ne l’ont jamais fait dans l’histoire moderne, selon les experts.

QUELS SONT LES RÉSULTATS POSSIBLES ET QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIERA?

Les démocrates et les républicains pourraient partager le contrôle de la Chambre et du Sénat ou un parti pourrait capturer les deux chambres. Les démocrates occupent la Chambre depuis les élections de 2018 sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Portés par la frustration des électeurs face à l’économie et par un redécoupage favorable, les républicains sont favorisés pour remporter la Chambre. Une chambre dirigée par les républicains signifierait que l’agenda du président Joe Biden serait interrompu.

Le Sénat, que les démocrates détiennent avec le plus mince des avantages, pourrait aller dans les deux sens. L’enjeu est le contrôle de l’avancement des nominations présidentielles, comme les juges et les membres du Cabinet, ainsi que la législation.

En tant que directeur général, Biden conservera son droit de veto, quelle que soit l’issue du contrôle du Congrès.