Quels sont les meilleurs médicaments contre l’anxiété et la dépression ?

Anxiété et dépression sont des problèmes de santé mentale courants mais graves qui peuvent entraîner une diminution spectaculaire du fonctionnement et de la qualité de vie. Aux États-Unis, environ 1 personne sur 5 souffre d’anxiété et 1 sur 10 souffre de dépression.

Les symptômes d’anxiété sont les suivants :

Les symptômes de la dépression sont les suivants :

Les deux génétique et les facteurs environnementaux peuvent contribuer à l’anxiété et à la dépression. Certaines des causes de ces troubles se chevauchent, notamment les suivantes :

Voici ce que vous devez savoir sur les options de traitement contre l’anxiété et la dépression.

Que faire si vous vous sentez déprimé ou anxieux

Si vous ou un de vos proches souffrez d’anxiété ou de dépression, contactez le Ligne d’assistance nationale de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) à 800-662-4357 pour obtenir des informations sur les installations de soutien et de traitement dans votre région.

Si vous avez des pensées suicidaires, composez 988 pour contacter le 988 Bouée de sauvetage en cas de suicide et de crise et connectez-vous avec un conseiller qualifié. Si vous ou un de vos proches êtes en danger immédiat, appelez 911.

Pour plus de ressources sur la santé mentale, consultez notre Base de données nationale d’assistance téléphonique.

Quels médicaments sont disponibles contre l’anxiété et la dépression ?

Il existe plusieurs classes de médicaments utilisés pour traiter l’anxiété et la dépression. Les médicaments de ces classes agissent en augmentant l’activité des messagers chimiques (neurotransmetteurs) impliqués dans la régulation de l’humeur, tels que :

Le médicament qui vous convient dépend de vos symptômes, des autres médicaments que vous prenez et de la gravité de votre anxiété ou de votre dépression.

Souvent, les prestataires de soins de santé sélectionnent un médicament dont les effets secondaires peuvent améliorer vos symptômes. Par exemple, un antidépresseur qui entraîne une prise de poids peut être un bon choix pour une personne souffrant de dépression qui connaît également une perte d’appétit et une perte de poids.

Voici un résumé des médicaments les plus courants contre l’anxiété et la dépression.

Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) augmenter les niveaux de sérotonine. Ils constituent généralement le premier choix des personnes présentant les conditions suivantes :

Effets secondaires

Les effets secondaires les plus importants des ISRS sont :

Dosage

Les doses typiques d’ISRS courants qui, sauf indication contraire, traitent à la fois l’anxiété et la dépression, comprennent :

Celexa (citalopram) : 20 à 40 milligrammes (mg) par jour

Lexapro (escitalopram: 5 à 20 mg par jour en cas de dépression ; 10 à 20 mg par jour pour l’anxiété

Paxil (paroxétine) : 20 à 40 mg par jour en cas de dépression ; 20 à 60 mg par jour pour l’anxiété

Zoloft (sertraline): 50 à 200 mg par jour

Prozac (fluoxétine): 20 à 60 mg par jour

Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN)

Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) augmenter les niveaux de sérotonine et de noradrénaline. Ils sont généralement prescrits en premier aux personnes présentant les conditions suivantes :

Dépression et douleur chronique

Dépression sévère

Troubles anxieux, y compris TAG, trouble d’anxiété sociale ou trouble panique

Les effets antidépresseurs des SNRI peuvent être observés plus tôt que ceux des ISRS.

Effets secondaires

Les effets indésirables des SNRI sont les suivants :

Dosage

Les doses typiques d’IRSN pour traiter la dépression ou l’anxiété sont :

Effexor (venlafaxine) : 75 à 375 mg par jour pour la dépression ou l’anxiété

Pristiq (desvenlafaxine) : 25 à 50 mg par jour pour la dépression ; 50 à 100 mg par jour pour l’anxiété

Cymbalta (duloxétine) : 30 à 60 mg par jour en cas de dépression ou d’anxiété

Savella (milnacipran) : 12,5 à 100 mg par jour pour la dépression

Fetzima (lévomilnacipran) : 20 à 120 mg par jour pour la dépression

Antidépresseurs tricycliques (ATC)

Comme les SNRI, les antidépresseurs tricycliques (ATC) augmentent les niveaux de sérotonine et de noradrénaline. Ils sont particulièrement utiles pour les personnes souffrant des conditions suivantes :

Dépression plus douleur due à la fibromyalgie, douleur nerveuse ou syndrome du côlon irritable

Dépression sévère

Troubles anxieux comme le TAG ou le trouble panique

Les ATC doivent être utilisés avec prudence chez les personnes qui ont maladie cardiaque.

Effets secondaires

Les effets secondaires des ATC sont les suivants :

Les TCA sont particulièrement dangereux en cas de surdosage. Si vous ou un proche avez pris trop de TCA, consultez immédiatement un médecin.

Dosage

Bien que cette classe de médicaments soit prescrite hors AMM pour traiter l’anxiété (ce qui signifie que les ATC ne sont pas approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) pour traiter l’anxiété, mais il a été prouvé qu’ils aident à traiter cette maladie), les doses typiques d’ATC prescrites pour l’anxiété et la dépression comprennent les suivant:

Elavil (amitriptyline): 50 à 200 mg par jour en cas de dépression

Pamelor (nortriptyline) : 25 à 150 mg par jour pour la dépression ; 50 à 150 mg par jour pour l’anxiété

Tofranil (imipramine) : 75 à 150 mg par jour pour la dépression ; 100 à 300 mg par jour pour l’anxiété

Norpramin (désipramine) : 100 à 300 mg par jour pour la dépression ; 100 à 200 mg par jour pour l’anxiété

Anafranil (clomipramine) : 100 à 250 mg par jour pour l’anxiété

Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)

Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) furent les premiers antidépresseurs découverts dans les années 1950. Ils augmentent les niveaux de sérotonine, de noradrénaline et de dopamine en bloquant une enzyme qui décompose ces messagers chimiques.

Certains effets secondaires graves et interactions avec d’autres médicaments limitent leur utilisation. Bien qu’ils ne soient pas souvent utilisés, les IMAO peuvent être de bons choix pour dépression résistante au traitement (lorsque d’autres médicaments ont échoué).

Effets secondaires

Les IMAO peuvent provoquer les effets secondaires suivants :

Le syndrome sérotoninergique peut mettre la vie en danger. Les symptômes suivants caractérisent le syndrome sérotoninergique :

Les IMAO sont la principale classe de médicaments associée au syndrome sérotoninergique, donc si vous prenez l’un de ces médicaments, surveillez l’un de ces effets. Ce sont des signes d’urgence, alors rendez-vous aux urgences les plus proches ou appelez le 911 si vous en ressentez.

Dosage

Les doses typiques d’IMAO pour la dépression ou l’anxiété sont :

Marplan (isocarboxazide) : 20 à 60 mg par jour pour la dépression

Nardil (phénelzine) : 45 à 90 mg par jour pour la dépression ; 30 à 90 mg par jour pour l’anxiété

Emsam (patch de sélégiline) : 6 à 12 mg appliqués sur la peau toutes les 24 heures en cas de dépression

Benzodiazépines

Benzodiazépines (parfois appelés benzos) sont des substances contrôlées qui sont également utilisées pour les convulsions et spasmes musculaires. Ils augmentent les effets du GABA et peuvent aider à traiter l’anxiété mais pas la dépression.

Les Benzos ont un délai d’action rapide (ils commencent à agir rapidement). Ils sont généralement utilisés uniquement en cas de besoin ou comme pont jusqu’à ce que les antidépresseurs comme les ISRS ou les SNRI entrent en vigueur.

Effets secondaires

Les effets secondaires associés aux benzos comprennent :

Dosage

Les benzodiazépines ne sont pas utilisées pour traiter la dépression, mais peuvent être utilisées pour traiter l’anxiété aux doses suivantes :

Klonopin (clonazépam) : 1 à 2 mg par jour

Xanax (alprazolam): 1 à 4 mg par jour

Ativan (lorazépam) : 2 à 6 mg par jour

Librium (chlordiazépoxyde) : 20 à 100 mg par jour

Serax (oxazépam) : 30 à 60 mg par jour

Bêta-bloquants

Bêta-bloquants sont des médicaments cardiaques traditionnels. L’un d’eux, propranololest parfois utilisé hors AMM pour anxiété de performance (trac) ou trouble de stress post-traumatique (SSPT).

À faibles doses, le propranolol peut contrecarrer la montée d’adrénaline qui provoque des symptômes de trac, tels que des tremblements et une fréquence cardiaque élevée. Dans l’ensemble, cependant, il n’existe pas beaucoup de preuves en faveur de l’utilisation de bêtabloquants comme le propranolol pour traiter l’anxiété, et ce ne sont pas des traitements appropriés pour la dépression.

Effets secondaires

Les effets secondaires du propranolol sont les suivants :

Dosage

Le propranolol à des doses de 60 à 120 mg par jour est utilisé hors AMM pour traiter l’anxiété.

Antidépresseurs atypiques

Les antidépresseurs atypiques agissent par différentes voies pour augmenter la dopamine ou la noradrénaline dans le corps. Ils constituent un bon choix pour les personnes souffrant de dysfonctionnement sexuel ou d’autres effets secondaires liés à l’utilisation d’ISRS ou d’IRSN.

Effets secondaires

Étant donné que les médicaments de cette classe « fourre-tout » ne sont pas structurellement liés, les effets secondaires varient. Les effets secondaires importants associés aux antidépresseurs atypiques comprennent :

Noter que bupropion ne doit pas être pris par les personnes souffrant de troubles épileptiques ou ayant des antécédents de convulsions.

Dosage

Voici les doses typiques utilisées pour ces antidépresseurs atypiques.

Wellbutrin (bupropion) : 150 à 300 mg par jour

Remeron (mirtazapine) : 15 à 45 mg par jour pour la dépression ou l’anxiété

Valdoxan (agomélatine) : 25 à 50 mg par jour en cas de dépression

Autres interventions

Selon la gravité de votre anxiété ou de votre dépression, d’autres interventions peuvent être utiles, seules ou en association avec des médicaments. Ces interventions comprennent :