Quels sont les meilleurs marchés de Noël au Canada ?

Si vous cherchez à trouver un marché de Noël qui offre des décorations de vacances enchanteresses et plus encore, un classement récent d’un site de voyage mondial pourrait vous aider à trouver une bonne option dans un certain nombre de villes et villages d’Amérique du Nord.

Dans le classement Big 7 Travel de cette année, six marchés canadiens sont mis en évidence parmi les 25 meilleurs en Amérique du Nord.

Selon le classement annuel, le marché de Noël de Longueuil, près de Montréal, est le meilleur marché au Canada et le septième en Amérique du Nord.

“Ancré dans la tradition canadienne-française et le folklore allemand, c’est l’un des marchés de Noël les plus authentiques de la province (du Québec)”, a déclaré l’équipe de voyage de Big 7.

Le marché sera ouvert jusqu’au 18 décembre.

Le Festival de Noël de Charlottetown est arrivé au deuxième rang au Canada et au neuvième en Amérique du Nord, et la bonne nouvelle avec ce marché “enchanteur” est qu’il est ouvert jusqu’au 2 janvier, quelques semaines après son lancement le 18 novembre.

Venir au numéro 3 des meilleurs marchés de Noël du Canada est celui de Vancouver, qui est classé 13 en Amérique du Nord. Le marché a ouvert ses portes le 12 novembre et se poursuivra jusqu’au 24 décembre. Il compte plus de 80 étals.

Le Marché de Noël allemand de Québec s’est classé quatrième meilleur marché au Canada et 15e en Amérique du Nord, avec plus de 200 artisans locaux présents. Ce marché permet également de faire quelques achats après Noël, restant ouvert jusqu’au 31 décembre.

Avec plus de 100 vendeurs vendant de tout, des friandises saisonnières aux produits de bien-être, le marché de Noël de Banff s’est classé cinquième meilleur marché au Canada et 18e en Amérique du Nord. Malheureusement pour les acheteurs qui travaillent encore sur leurs listes, il est déjà fermé pour l’année.

Il était ouvert cette année du 18 novembre au 4 décembre.

Complétant le sixième meilleur au Canada, le marché de Noël de Toronto est le sixième meilleur au Canada et le 22e en Amérique du Nord. Le marché est ouvert jusqu’au 31 décembre.

En ce qui concerne les meilleurs marchés de Noël en Amérique du Nord, celui de Chicago figure en tête de liste de Big 7 Travel. Après Chicago, Union Square Holiday Market à New York est le deuxième meilleur du classement. Le village de Noël de Koziar à Bernville, en Pennsylvanie, la grande foire de Noël de Dickens à San Francisco, en Californie, et le festival allemand Tomball et le marché de Noël à Tomball, au Texas, sont classés de la troisième à la cinquième place.

Selon Big 7 Travel’s, plusieurs facteurs ont été examinés pour déterminer les meilleurs marchés. Les facteurs les plus importants pour le classement comprenaient la popularité des médias sociaux, la variété des fournisseurs, la nourriture, les divertissements, les traditions locales et le nombre de participants.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.