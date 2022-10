Quels sont les meilleurs hôtels d’affaires en Europe : Londres, Paris, Francfort

Les voyages internationaux peuvent encore avoir leurs défis. Mais trouver un hôtel solide pour un voyage d’affaires n’en fait pas partie. CNBC Travel et la société de données de marché Statista publient aujourd’hui un classement des “Best Hotels for Business Travellers” en Europe. Il s’agit du premier classement de ce type entre CNBC et Statista, qui publient également aujourd’hui des classements d’hôtels au Moyen-Orient. Les classements Asie-Pacifique ont été publiés en septembre. Au total, nous avons analysé plus de 10 000 hôtels quatre et cinq étoiles dans 117 emplacements pour produire des listes auxquelles les voyageurs d’affaires peuvent faire confiance. Pour ce faire, nous avons suivi un processus en trois étapes : Demander aux voyageurs d’affaires et aux professionnels de l’hôtellerie de répondre à une enquête auprès des lecteurs de CNBC qui s’est déroulée du 3 mai au 7 juin 2022.

Examinant plus d’un million de points de données d’hôtels, qui comprenaient des informations objectives (emplacement, installations commerciales, nourriture, activités de loisirs et caractéristiques des chambres) et des avis subjectifs (recueillis auprès de Google, TripAdvisor, Expedia et des sites Web similaires).

Pondérer les données pour hiérarchiser les caractéristiques de l’hôtel jugées les plus importantes dans l’enquête auprès des lecteurs. Pour plus de détails sur notre méthodologie de recherche, Cliquez ici. D’Amsterdam à Zürich, voici la liste complète des gagnants européens au format PDF – avec les notes finales – dont certaines sont mises en évidence ci-dessous. Alternativement, vous pouvez rechercher par ville ou pays en utilisant le tableau ici :

Amsterdam

Waldorf Astoria Amsterdam Canal House Suites au Sofitel Legend The Grand Amsterdam Hôtel Okura Amsterdam Sofitel Legend The Grand Amsterdam Hôtel Conservatoire

Waldorf Astoria Amsterdam Source : Waldorf Astoria Amsterdam

Le Waldorf Astoria Amsterdam est à égalité pour les meilleurs scores d’avis clients parmi les plus grands centres financiers d’Europe, une distinction qu’il partage avec la Villa Spalletti Trivelli de Rome. Les voyageurs adorent l’emplacement au bord du canal, mais ils disent que ce sont les petits points – le service de couverture, les tulipes fraîches dans la chambre, la literie luxueuse – qui en font l’un des meilleurs hôtels d’Amsterdam.

Berlin

Chez Louisa InterContinental Berlin SO/Berlin Das Stue Hôtel Adlon Kempinski Berlin KPM Hôtel & Résidences Dans une ville où la concurrence des grandes marques hôtelières est abondante, le propriétaire Louisa’s Place – nommé d’après la reine Louise de Prusse – était en tête de notre liste. Construit vers 1900, le boutique hôtel de Berlin-Ouest dispose de 47 chambres spacieuses, chacune avec de hauts plafonds et des chambres séparées.

Bruxelles

Steigenberger Wiltcher’s Sofitel Bruxelles Europe Hôtel Manos Premier Hôtel Le Louise Bruxelles – MGallery Hôtel Stanhope Bruxelles L’emplacement du Steigenberger Wiltcher sur la prestigieuse avenue Louise – et son style, décrit à juste titre comme “la simplicité luxueuse” – en font un favori des voyageurs d’affaires en Belgique. Les voyageurs peuvent prendre un visite en ligne de l’hôtel avant de visiter, marchant virtuellement dans les couloirs pour admirer ses restaurants et ses salles de bal.

Copenhague

Charlottehaven Hôtel Kong Arthur Villa Copenhague Hôtel Skt Petri Zoku Copenhague

Charlottehaven Source : Charlotte Haven

Charlottehaven dispose d’appartements hôteliers dans deux zones – les plus grandes unités du “jardin” et les appartements les plus récents de la “tour” qui offrent une vue à 180 degrés sur la ville. L’hôtel combine des cuisines, des buanderies et d’autres conforts d’une maison avec les commodités d’un hôtel. Les stations de métro et de train à proximité facilitent également les déplacements dans la ville.

Dublin

Le Merrion InterContinental Dublin Le feutre Hôtel de la Cour de Camden The Shelbourne, collection d’autographes

Le Merrion Source : Le Merrion

Avec un score de 3,78 (sur 4 points possibles), l’hôtel cinq étoiles Merrion du centre de Dublin est à égalité pour le deuxième score global le plus élevé d’Europe. Ses 142 chambres et suites se trouvent dans quatre maisons de ville géorgiennes restaurées datant des années 1760. Il y a aussi un restaurant deux étoiles Michelin – le premier d’Irlande – ainsi que deux bars, un spa et six espaces de réunion.

Francfort

Sofitel Francfort Opéra JW Marriott Hotel Francfort Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte Le Méridien Francfort Hôtel Steigenberger Airport à Francfort

Sofitel Francfort Opéra Source : Sofitel Frankfurt Opera

Le Sofitel Frankfurt Opera se trouve sur la place de l’Opéra, ou l’Opernplatz, près du célèbre opéra de la ville. En plus de son emplacement central, l’hôtel séduit les voyageurs d’affaires pour les petites attentions qui rendent les séjours sans faille : voituriers et boissons du minibar gratuits, service de chambre 24h/24 et chambres élégantes équipées de machines à expresso Illy et de systèmes audio Bose.

Genève

Four Seasons Hôtel des Bergues Genève Fairmont Grand Hôtel Genève Hôtel Hilton Genève et centre de conférence Le Woodward Genève La Réserve Genève Hôtel & Spa

Hôtel Four Seasons des Bergues Source : Four Seasons Hôtel des Bergues Genève

Salles de bains en marbre, oreillers en duvet et balconnets avec vue imprenable sur le lac Léman – voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles le Four Seasons Hotel des Bergues Genève se classe régulièrement parmi les lieux de séjour les plus luxueux de la ville. Les voyageurs d’affaires peuvent faire passer leurs réunions au niveau supérieur avec des visites privées du musée Patek Philippe à proximité ou des visites en hélicoptère au-dessus du Mont Blanc – avec tous les détails organisés par l’hôtel.

Londres

Le Langham de Londres La Savoie Hôtel Bulgari à Londres Un Aldwych Le Lanesborough

Le Langham de Londres Source : Le Langham de Londres

Le Langham London est une institution britannique. Il a un emplacement dans le West End, des restaurants dirigés par le chef Michel Roux Jr., deux étoiles Michelin, et un bar, Artesian, qui a été nommé le meilleur du monde quatre fois de suite. Les voyageurs qui réservent des chambres exécutives ou supérieures ont accès au Langham Club, qui offre des avantages tels que des enregistrements privés, des services de pressage, des options de restauration toute la journée et des espaces de réunion privés.

Madrid

Gran Hotel Ingles Barceló Torre de Madrid Palissandre Villa Magna VP Plaza España Design Hôtel Wellington & Spa Madrid

Gran Hotel Ingles Source: Gran Hotel Ingles

Il est rare qu’une petite propriété devance les grandes entreprises hôtelières, mais le Gran Hotel Ingles a fait exactement cela. “Luxe à l’état pur”, c’est ainsi que l’hôtel de 48 chambres est décrit par les voyageurs, de son intérieur épuré à ses cocktails le week-end accompagnés de musique live. Ouvert en 1886, l’hôtel serait le plus ancien de Madrid.

Milan

Hôtel Viu Milan Hôtel Excelsior Gallia Best Western Plus Hôtel Galles Milan Verticale | UNA Esperienze Hôtel Armani à Milan

Hôtel Viu Milan Source : Marriott International

Le site Web de l’hôtel Viu Milan commence – pas avec ses chambres ou ses restaurants – mais avec un mot : bleisure. C’est que cet hôtel a à cœur d’allier séjours d’affaires et détente : yoga matinal sur la terrasse, apéritifs après le travail et dîner au restaurant Morelli sur place, dirigé par le chef étoilé italien Giancarlo Morelli.

Oslo

Le voleur Hôtel Continental Hôtel Radisson Blu Scandinavia, Oslo Hôtel Clarion Le Hub Parc Scandic Holmenkollen

Le voleur Source : Le voleur

Le Thief Hotel sur Tjuvholmen, ou “Thief Islet”, tire son nom de son passé miteux de foyer de criminels. C’est maintenant un quartier haut de gamme connu pour l’art et l’architecture. L’art occupe également une place importante dans l’hôtel, tout comme le mobilier design et la cuisine nordique haut de gamme.

Rome

Hôtel de la Ville Villa Spalletti Trivelli Hôtel Villa Pamphili Rome Hôtel Artémide Anantara Palazzo Naiadi L’historique Hôtel de la Ville, à côté de la Place d’Espagne, est un hôtel Rocco Forte – une entreprise portant le nom de l’une des familles d’hôtels les plus célèbres d’Italie. Les voyageurs d’affaires adorent son bar sur le toit et sa cour centrale, mais c’est le concierge – connu pour aider avec des conseils d’initiés et des réservations de restaurants difficiles à réserver – qui donne à l’hôtel l’avantage de la capitale italienne.

Paris

Le Bristol Paris Les Jardins du Faubourg Kimpton – St Honoré Paris Pullman Paris Centre-Bercy Le Meurice

Le Bristol Paris Source : Le Bristol Paris | Claire Cocano

Les clients du Bristol Paris peuvent compter le président Emmanuel Macron comme voisin – le palais de l’Élysée, la résidence officielle du président français – est à quelques pas. Du service haut de gamme à son restaurant Epicure, trois étoiles Michelin, l’hôtel est le summum de l’élégance parisienne et de l’excellence culinaire.

Stockholm

Grand Hotel Stockholm Hôtel Radisson Blu Waterfront à Stockholm Hôtel à six Hôtel de la Banque Hôtel Lydmar

Grand Hotel Stockholm Source : Grand Hotel Stockholm

À égalité au deuxième rang au classement général avec The Merrion de Dublin, l’élégant Grand Hotel Stockholm a obtenu la meilleure note pour ses équipements et installations, non seulement en Suède, mais dans toute l’Europe. Son emplacement au bord de l’eau est renforcé par quatre restaurants, un bar à champagne, un spa et une salle de sport, ce dernier avec des entraîneurs personnels. Le service d’étage est disponible 24 heures sur 24 pour ceux qui ont du travail tard le soir.

Vienne

Palais Coburg Hôtel Résidence Hôtel Sans Souci Vienne Le Ritz-Carlton, Vienne L’Harmonie Vienne Grand Hotel Vienne Ce grand hôtel construit en 1845 est l’ancienne demeure de la royauté autrichienne. L’hôtel-boutique composé uniquement de suites dispose d’un restaurant deux étoiles Michelin et d’une cave à vin qui abriterait quelque 60 000 bouteilles de vin.

Zurich

Le Grand Dolder Hôtel plus large Baur au Lac Park Hyatt Zürich Acasa Suites Zurich

Le Grand Dolder Source : Le Grand Dolder

Le Dolder Grand a peut-être ouvert ses portes en 1899, mais cet hôtel situé à l’extérieur du centre-ville de Zurich dégage une atmosphère presque futuriste. L’intérieur présente des œuvres de Salvador Dali et Jean Tinguely, et il dispose d’un restaurant deux étoiles Michelin et d’un spa de 4 000 pieds carrés. De la royauté aux légendes du rock, les anciens invités incluent le roi Charles et les Rolling Stones.