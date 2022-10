Quels sont les meilleurs hôtels d’affaires au Moyen-Orient : Dubaï, Abu Dhabi

Vous préparez un voyage d’affaires au Moyen-Orient ? CNBC a facilité la recherche du meilleur hôtel pour le voyage. CNBC Travel et la société de données de marché Statista publient aujourd’hui un classement des “Best Hotels for Business Travellers” au Moyen-Orient. Il s’agit du premier classement de ce type entre CNBC et Statista, qui ont également publié conjointement des classements d’hôtels en Europe aujourd’hui. Les classements Asie-Pacifique ont été publiés en septembre. Au total, nous avons analysé plus de 10 000 hôtels quatre et cinq étoiles dans 117 emplacements pour produire des listes auxquelles les voyageurs d’affaires peuvent faire confiance. Pour ce faire, nous avons suivi un processus en trois étapes : Demander aux voyageurs d’affaires et aux professionnels de l’hôtellerie de répondre à une enquête auprès des lecteurs de CNBC qui s’est déroulée du 3 mai au 7 juin 2022.

Examinant plus d’un million de points de données d’hôtels, qui comprenaient des informations objectives (emplacement, installations commerciales, nourriture, activités de loisirs et caractéristiques des chambres) et des avis subjectifs (recueillis auprès de Google, TripAdvisor, Expedia et des sites Web similaires).

Pondérer les données pour hiérarchiser les caractéristiques de l’hôtel jugées les plus importantes dans l’enquête auprès des lecteurs. Pour plus de détails sur notre méthodologie de recherche, Cliquez ici. D’Abu Dhabi à Tel-Aviv, voici la liste complète des gagnants au Moyen-Orient au format PDF – avec les notes finales – dont certaines sont mises en évidence ci-dessous. Alternativement, vous pouvez rechercher par ville ou pays en utilisant le tableau ici :

Abou Dabi

Palissandre Abu Dhabi Crowne Plaza Abu Dhabi — Île de Yas Four Seasons Hotel Abu Dhabi sur l’île d’Al Maryah W Abu Dhabi — Île de Yas Résidences Beach Rotana

Palissandre Abu Dhabi Source : Bois de rose Abu Dhabi

Rosewood Abu Dhabi est le seul hôtel de la marque aux Émirats arabes unis. Avec moins de 200 chambres et suites, ce n’est pas énorme, mais il dispose de sept restaurants et salons sur place. Les réservations qui incluent l’accès au Manor Club s’accompagnent de plus que le tarif habituel du salon : nourriture toute la journée et cocktails en soirée, oui, mais aussi enregistrements anticipés, réductions sur le spa, utilisation de la salle de conférence et une consultation de remise en forme avec un entraîneur personnel.

Ankara

Hôtel d’affaires Alegria Holiday Inn Ankara — Cukurambar Hôtel Atli à Ankara Ankara Hilton SA Ankara occidental L’Alegria est une entreprise, comme il sied à son nom. Ouvert en 2020, l’hôtel allie un décor contemporain à des commodités simples. Bien qu’il compte moins de 150 chambres, l’hôtel dispose des installations d’un grand hôtel, avec un restaurant, un bar sur le toit, un spa, une salle de sport et des espaces événementiels.

Doha

Alwadi Hôtel Doha MGallery Le St Regis Doha JW Marriott Marquis Centre-ville de Doha MondrianDoha Park Hyatt Doha

Alwadi Hôtel Doha MGallery Source : Alwadi Hotel Doha MGallery

Les clients trouvent peu de défauts dans le premier hôtel de marque MGallery à ouvrir au Qatar. Ils louent son service, sa nourriture et son emplacement dans le quartier du centre-ville de Msheireb et à proximité de Souq Waqif, le marché le plus célèbre de Doha. Il dispose de quatre restaurants, dont une cuisine arabe raffinée au Sofra et au O’Glacee au bord de la piscine, ainsi qu’un bar sur le toit proposant des cocktails inspirés des saveurs de 28 pays.

Dubai

Sheraton Grand Hotel Dubaï Résidence Jumeirah Living World Trade Center Centre financier international Waldorf Astoria de Dubaï Résidences du centre-ville de la crique de Dubaï Pullman Grand Plaza Mövenpick Media City

Sheraton Grand Hotel Dubaï Source : Marriott International

Il y a quatre Sheraton à Dubaï, mais le Sheraton Grand Hotel Dubai est le seul à avoir la distinction “Grand” de la marque. Lancée en 2015, la désignation a été créée pour distinguer les hôtels Sheraton remarquables, et cet hôtel a été parmi les dix premiers établissements à recevoir le label. L’hôtel de 54 étages dispose d’un bar et d’une piscine sur le toit, ainsi que d’une salle de bal pouvant accueillir 400 personnes.

Istanbul

Raffles Istanbul Le Ritz-Carlton Istanbul Witt Istanbul Suites La résidence des Léos Hôtel Akgun à Istanbul

Service de majordome au Raffles Istanbul Source : Raffles Istanbul

Avec une adresse chic au Zorlu Center, le Raffles Istanbul est en tête de la liste des hôtels de CNBC dans la plus grande ville de Turquie. Chaque chambre est dotée d’un majordome personnel, disponible 24h/24. Il y a des piscines intérieure et extérieure, un héliport sur place et un service d’aéroport “rencontre et accueil” qui accélère les voyageurs à travers le contrôle des passeports.

Izmir

Hôtel Svalinn Hôtel Marriott Izmir Wyndham Grand Izmir Ozdilek Radisson Hotel Izmir-Aliaga Hôtel Renaissance Izmir L’hôtel Svalinn est un choix pratique et populaire pour les voyageurs d’affaires à Izmir. Les prix des chambres sont bas, mais les récompenses sont élevées. Il dispose des commodités que les voyageurs d’affaires apprécient – un restaurant, un bar et une pâtisserie sur place – à quelques kilomètres seulement de l’aéroport d’Izmir Adnan Menderes.

Djeddah

Assila, un hôtel Luxury Collection, Dschidda Radisson Blu Hotel, Djeddah Al Salam Adagio Aparthotel Djeddah Malik Road Boudl Quraish Vivienda Jeddah

Assila, un hôtel Luxury Collection, Dschidda Source : Marriott International

Les voyageurs d’affaires peuvent manquer d’espace lorsqu’ils séjournent dans des hôtels de la ville, et Assila les a couverts. Il propose des chambres et des suites, mais aussi des appartements d’une à quatre chambres. Faisant partie des hôtels “The Luxury Collection” de Marriott, le centre d’affaires de l’hôtel est tout sauf une réflexion après coup – c’est un espace dynamique baigné de lumière naturelle avec des services de copie et d’impression.

Jérusalem

Hôtel American Colony à Jérusalem L’Inbal Jérusalem Hôtel Mamilla Citadelle de David Waldorf Astoria Jérusalem

Hôtel American Colony à Jérusalem Source : American Colony Hotel Jérusalem | Mikaela Burstow

L’American Colony Hotel ressemble plus à une maison qu’à un hôtel. La partie originale de l’hôtel était l’ancien palais d’un pacha – ou haut fonctionnaire ottoman – et de ses quatre épouses. Au cours de ses 120 ans d’histoire, l’hôtel a ajouté trois autres bâtiments, dont le Cow Byre, une ancienne grange qui abrite désormais des suites avec terrasses privées.

Mecque

Four Points par le Sheraton Makkah Al Naseem InterContinental Dar Al Tawhid Palais Raffles de La Mecque Hôtel Hilton Makkah Convention Park Inn par Radisson Makkah Aziziyah

Four Points par le Sheraton Makkah Al Naseem Source : Marriott International

Four Points by Sheraton Makkah Al Naseem est un grand hôtel avec toutes les cloches et les sifflets d’un hôtel de marque – un centre de remise en forme, un service de chambre 24 heures sur 24 et des services de nettoyage à sec. Et avec des suites avec salon et salle de bain en marbre pour environ 125 $, le prix est juste pour les voyageurs d’affaires qui surveillent leur budget de voyage.

Riyad

Radisson Hotel Aéroport de Riyad Movenpick Hotel And Residences Riyad Vivienda Hotel Villas Grenade Marriott Riyad Quartier diplomatique Quartier diplomatique de Riyad — Marriott Executive Apartments

Radisson Hotel Aéroport de Riyad Source : Radisson Hotel Riyadh Airport

Les voyageurs atterrissant à Riyad qui souhaitent éviter le trajet en voiture d’une demi-heure vers la ville peuvent séjourner au Radisson Hotel Riyadh Airport, à seulement cinq minutes en voiture de l’aéroport international King Khalid. Les chambres sont généreuses en espace, allant de celles d’entrée de gamme mesurant 670 pieds carrés à de vastes villas avec bureaux et piscines privées.

Tel Aviv

Le Norman Tel-Aviv L’hôtel Drisco Hôtel d’encre Le David Kempinski Le Jaffa Tel-Aviv Un beau mélange d’ancien et de nouveau, The Norman Tel Aviv a ouvert ses portes en 2014 après une rénovation de huit ans de ses deux bâtiments – le bâtiment principal moderne et un bâtiment résidentiel historique à côté. Les clients de ses 50 chambres et suites ont accès à une piscine à débordement sur le toit, à deux restaurants et à un bar, ainsi qu’à des services de nettoyage à sec le jour même.