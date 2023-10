Quels sont les matchs de Premier League ce week-end ? Le derby du Merseyside en tête d’affiche d’une grande journée sur talkSPORT

La trêve internationale d’octobre est presque terminée, ce qui signifie que l’attention se tournera rapidement vers le prochain tour des matches de Premier League.

Et il y a des matchs brillants à venir ce week-end, y compris un samedi exceptionnel sur le réseau talkSPORT.

talkSPORT vous proposera quatre matchs exclusivement en direct dans Gameweek 9 et de nombreux drames vous attendent…

Quels matchs de Premier League ont lieu ce week-end ?

Liverpool contre Everton

C’est un autre coup d’envoi anticipé après la trêve internationale pour Jurgen Klopp, ce qui va certainement l’ennuyer.

Cependant, les Reds n’ont perdu qu’une seule de leurs 25 dernières rencontres de Premier League contre leurs rivaux du centre-ville.

Everton a remporté deux de ses trois derniers matches de haut niveau et commence à paraître un peu mieux sous Sean Dyche.

talkSPORT aura des commentaires exclusifs en direct d’Anfield, avec Reshmin Chowdhury en tant que présentateur.

Les commentaires viendront ensuite de Sam Matterface, de l’ancien milieu de terrain de Liverpool Ray Houghton et de l’ancien attaquant des Toffees Kevin Campbell.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

ous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Calendrier de la Premier League ce week-end samedi 21 octobre dimanche 22 octobre Aston Villa contre West Ham – 16h30 Lundi 23 octobre Tottenham vs Fulham – 20h – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

Newcastle contre Crystal Palace

Les Magpies ont réalisé un excellent parcours au cours du dernier mois.

Depuis leur défaite 3-1 face à Brighton, les hommes d’Eddie Howe sont invaincus toutes compétitions confondues, marquant 18 buts et s’imposant face à Manchester City et au Paris Saint-Germain.

Mais Palace possède la deuxième meilleure défense de la ligue, avec seulement sept buts encaissés, ce qui devrait donc être une affaire serrée à St James’ Park.

talkSPORT 2 aura des commentaires exclusifs en direct de Tyneside, avec Mark Wilson et l’ancien défenseur de Sunderland Micky Gray vous guideront à travers l’action.

Sheffield United contre Manchester United

Les Blades n’ont pas encore remporté un match de Premier League depuis leur promotion du championnat et espèrent changer cela ce week-end.

Les hommes de Paul Heckingbottom sont 20èmes avec un seul point lors de leurs huit premiers matchs.

Pendant ce temps, les Red Devils sont dixièmes, à cinq points de Liverpool en quatrième position et à huit de Tottenham en tête du championnat.

La couverture exclusive de talkSPORT depuis Bramall Lane sera présentée par Faye Carruthers.

Les commentaires viendront ensuite de Ian Danter et de l’ancienne joueuse féminine de Leeds, Lucy Ward.

Tottenham contre Fulham

Le dernier match de notre week-end exceptionnel aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium lundi soir.

Les hommes d’Ange Postecoglou volent haut en tête du championnat et chercheront à poursuivre leur invincibilité ici.

Cependant, Fulham a battu les Spurs lors de la Coupe Carabao plus tôt cette année, il aura donc confiance.

La couverture exclusive de talkSPORT depuis le nord de Londres sera présentée par Adrian Durham.

Les commentaires viendront ensuite de Matterface et de l’ancien milieu de terrain de Fulham et des Spurs, Danny Murphy.

D’autres jeux

Ailleurs ce week-end, il y a encore plus de matchs.

Samedi, Manchester City accueille Brighton à l’Etihad pour ce qui s’annonce comme un affrontement alléchant.

De plus, les Wolves visitent Bournemouth alors que Gary O’Neil fait son retour au Vitality Stadium après avoir été largué par les Cherries.

Vous pouvez attraper tous les buts avec Durham, Dean Ashton et Ray Parlor sur GameDay Live de talkSPORT.

Et puis après cela, Arsenal se rend à Chelsea pour poursuivre son excellent début de saison.

La seule offre de dimanche voit deux des équipes en forme de la ligue s’affronter alors qu’Aston Villa accueille West Ham.