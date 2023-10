Quels sont les matchs de la NFL aujourd’hui : programme du dimanche de la semaine 5 de la NFL, chaînes de télévision, heures de coup d’envoi, comment regarder, et plus encore

La semaine 5 de la saison 2023 de la NFL a enfin débuté et comme d’habitude, NBC et Paon vous avez couvert avec un autre dimanche d’excitation pleine d’action dans la NFL. Commencez votre journée avec Avant-match de Fantasy Football avec Matthew Berry à partir de 12h00 HE.

EN RAPPORT: FMIA Semaine 4 – Un dimanche dominant pour les Bills

Le match de football du dimanche soir de cette semaine présente une rivalité que vous ne voudrez pas manquer car Dak Prescott et les Cowboys de Dallas (3-1) se rendent au Levi’s Stadium pour affronter Brock Purdy et les 49ers de San Francisco, qui recherchent leur cinquième victoire consécutive. La couverture en direct commence à 19 h HE avec Football Night in America.

Voir ci-dessous pour savoir quels sont les matchs de la NFL aujourd’hui et comment vous pouvez regarder/diffuser en direct.

EN RAPPORT: Comment regarder les Cowboys de Dallas contre les 49ers de San Francisco – Informations TV/diffusion en direct pour le match de football du dimanche soir

Quels jeux NFL sont diffusés aujourd’hui ?

*Toutes les heures sont indiquées comme HE

Dimanche 8 octobre :

Jaguars de Jacksonville contre Buffalo Bills (Tottenham), 9h30 (NFL Network)

Texans de Houston contre Falcons d’Atlanta, 13h (FOX)

Panthers de la Caroline aux Lions de Détroit, 13 h (FOX)

Titans du Tennessee contre Colts d’Indianapolis, 13 h (CBS)

Giants de New York contre Miami Dolphins, 13h (FOX)

Saints de la Nouvelle-Orléans contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 13 h (CBS)

Ravens de Baltimore contre Steelers de Pittsburgh, 13 h (CBS)

Bengals de Cincinnati contre Cardinals de l’Arizona, 16h05 (FOX)

Eagles de Philadelphie contre Rams de Los Angeles, 16h05 (FOX)

Jets de New York contre les Broncos de Denver, 16h25 (CBS)

Chiefs de Kansas City contre Vikings du Minnesota, 16h25 (CBS)

Cowboys de Dallas contre 49ers de San Francisco, 20h20 (NBC et Peacock)

Lundi 9 octobre :

Packers de Green Bay contre Raiders de Las Vegas, 20h15 (ESPN)

Comment puis-je regarder Sunday Night Football sur Paon

Si vous avez accès à NBC via votre fournisseur de télévisionvous pouvez regarder Sunday Night Football sur votre téléviseur ou avec une connexion d’un fournisseur de télévision sur l’application NBC Sports, l’application NBC ou via NBCSports.com. Vérifiez vos listes locales pour trouver votre chaîne NBC. Si vous ne trouvez pas NBC dans votre liste de chaînes, veuillez contacter votre fournisseur de télévision.

Si vous n’avez pas accès à NBC via votre fournisseur de télévisionvous pouvez diffuser Sunday Night Football sur Peacock. Inscrivez-vous ici.

Si vous avez déjà suivi les étapes pour créer votre nouveau compte Peacock et que vous avez ajouté un mot de passe, vous pouvez maintenant vous connecter avec cet e-mail et ce mot de passe sur tous vos appareils pris en charge. Si vous n’avez jamais défini votre mot de passe ou si vous ne vous en souvenez pas, réinitialisez-le maintenant.

Si vous avez un compte Peacock mais pas de forfait Premium, connectez-vous et sélectionnez Compte dans le coin supérieur droit. Sous Forfaits et paiement, vous devriez voir une option permettant de passer à Premium.

Sunday Night Football sera-t-il disponible en espagnol sur Peacock ?

Oui! Chaque match de Sunday Night Football sera disponible en espagnol sur Peacock.

Y aura-t-il des jeux exclusifs à Peacock ?

Il y aura deux matchs exclusifs de la NFL sur Peacock au cours de la saison 2023-2024. Un match de saison régulière et un match des séries éliminatoires de la NFL ne seront disponibles que pour les abonnés Peacock. Le premier match aura lieu le samedi 23 décembre à 20 h HE entre les Bills de Buffalo et les Chargers de Los Angeles. Le match éliminatoire aura lieu lors de la ronde Wild Card le samedi 13 janvier 2024.

Quels appareils Peacock prend-il en charge ?

Vous pouvez profiter de Peacock sur une variété d’appareils. Consultez la liste complète des appareils pris en charge ici.