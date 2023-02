Les stars se distinguent du commun des mortels sur divers plans. Cela s’observe notamment sur le plan des loisirs. Quels sont les loisirs préférés des stars ? Découvrez dans cet article quelques-uns des loisirs préférés des célébrités.

La collection de voitures

De nombreuses stars consacrent leur temps à la collection de véhicules. C’est encore une fois un loisir de riches ! Dans le domaine sportif en particulier, on enregistre un nombre considérable de stars qui possèdent leur propre collection de voitures. Il peut notamment s’agir de voitures de luxe (Lamborghini, Porsche, etc.) ou encore de véhicules d’antiquité. Tout dépendra principalement des goûts du collectionneur.

Selon un magazine paru en 2022, le garage du célèbre footballeur Cristiano Ronaldo serait constitué de près d’une trentaine de voitures de luxe. D’autres célébrités comme Jay Leno, Ralph Lauren ou Chris Evans possèdent, elles aussi, des garages très impressionnants. Vous pouvez d’ailleurs en savoir plus sur la vie de vos stars préférées grâce au magazine people au quotidien.

La pratique du ski

Le ski est une activité particulièrement pratiquée par les riches. Pas étonnant qu’on retrouve de nombreuses stars du foot, du basket ou encore des mannequins dans des stations de ski ! Cependant, puisqu’il s’agit de personnes particulièrement fortunées, on ne les retrouve pas souvent dans les petites stations.

En effet, les stars fréquentent souvent les stations de ski les plus huppées. On retrouve par exemple chaque année plusieurs richissimes sportifs à Davos. C’est d’ailleurs à ce même endroit que se tient tous les ans le forum économique mondial.

Les montres et les bijoux de luxe



Quand on a beaucoup d’argent, collectionner des objets de luxe est l’un des meilleurs passe-temps. En la matière, il faut préciser que les montres et les bijoux font partie des objets les plus collectionnés par les millionnaires. Pour sa présentation officielle au public du Santiago Bernabeu en 2019, Eden Hazard portait une montre dont le prix laissa les médias bouche bée. On estime que celle-ci coûterait un peu plus de 100 000 euros.

Les célébrités aiment particulièrement se distinguer des autres par leurs performances, mais également par leurs accessoires de beauté. Une chaîne coûteuse, une bague ornée d’un diamant, ou une gourmette argentée sont autant d’accessoires qui vous procurent un look hors du commun.

Jouer au golf entre célébrités

Le golf est pratiqué par de multiples célébrités partout dans le monde. D’ailleurs, la majeure partie des golfeurs professionnels sont des millionnaires. La plupart de ces stars ne s’enrichissent pas forcément en jouant au golf. Elles en font principalement un divertissement auquel elles se livrent à leurs heures perdues.

On se souvient tous de cette célèbre photo du président américain Donald Trump, jouant au golf en Écosse, juste après la période de confinement. Le golf est, de toute évidence, le loisir des personnes huppées !

Les vins et spiritueux rares

Plusieurs multimillionnaires prennent plaisir à collectionner des bouteilles rares. Ils peuvent de cette manière avoir leur propre collection de vins et de spiritueux. Si certains y voient l’occasion parfaite pour se faire du revenu en vendant de vieilles bouteilles, d’autres perçoivent l’activité comme un simple loisir. Ils achètent donc des flacons de boissons alcoolisées, qu’ils collectionnent juste pour le plaisir de le faire.