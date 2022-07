Quels sont les jeux Maccabiah?

Le 21e Maccabiah – du nom d’un ancien guerrier juif, Judah Maccabee – a commencé mardi et se déroule sur une période de deux semaines dans des dizaines de lieux à travers le pays.

L’événement est ouvert aux athlètes juifs du monde entier, ainsi qu’aux athlètes israéliens de toute religion. Environ 10 000 athlètes de plus de 60 pays sont arrivés en Israël cette semaine pour participer aux jeux, ce qui en fait l’un des plus grands événements sportifs au monde.

Les Jeux Maccabiah, auxquels le président Biden doit assister jeudi soir, sont le plus grand événement sportif d’Israël, souvent appelé les Jeux olympiques juifs.

Les États-Unis sont représentés par 1 400 athlètes, ce qui en fait la plus grande délégation étrangère. La Russie et la Biélorussie se sont retirées de l’événement de cette année avant que le comité d’organisation n’ait décidé d’interdire ou non à la délégation russe de concourir en raison de l’invasion russe de l’Ukraine, selon un porte-parole des Jeux.

Les premiers Jeux Maccabiah ont eu lieu en 1932 en Palestine mandataire, comme la région était connue lorsqu’elle était sous contrôle britannique. L’objectif était de donner aux athlètes juifs, qui étaient parfois confrontés à des restrictions antisémites sur l’activité sportive, la possibilité de concourir à un niveau élevé et de « glorifier les exploits sportifs de la jeunesse juive », selon l’organisation.

Dans les années suivantes, au milieu de la montée de l’antisémitisme en Europe, de nombreux participants se sont réinstallés en Palestine mandataire après l’événement.

Les Jeux ont depuis continué à servir de passerelle vers la citoyenneté israélienne, avec plus de 5% des athlètes participants cherchant un tel statut après l’événement, selon le gouvernement. Maccabiah présente “une occasion en or d’encourager l’aliyah” – ou l’immigration juive en Israël – Pnina Tameno Shete, ministre de l’aliyah et de l’intégration, a déclaré dans un dit dans un communiqué cette semaine.

L’un des exemples les plus frappants a été Tal Brodyune star du basket-ball née aux États-Unis qui a renoncé à une carrière prometteuse dans la NBA après avoir remporté une médaille d’or aux Jeux avec les États-Unis en 1965. Il a rapidement immigré en Israël et a joué pour le Maccabi Tel Aviv, une grande équipe de basket-ball israélienne, menant plus tard à un titre européen.