Marine royale

HMS Magpie, HMS Collingwood, HMS Sultan, Royal Naval Air Station Yeovilton, 1710 Naval Air Squadron, Captain Naval Recruiting et la Royal Fleet Auxiliary seront présents.

Royal Marines

Les unités du 40 Commando Royal Marines et du Commando Training Center Royal Marines seront dans le quadrilatère.

Philip a occupé le titre de capitaine général des Royal Marines pendant 64 ans après avoir été nommé par la reine après son couronnement.

Son dernier engagement officiel en solo était la parade du capitaine général devant le palais de Buckingham en août 2017.

Armée britannique

Les unités des Queen’s Royal Hussars, des Grenadier Guards, du 4e Bataillon du Royal Regiment of Scotland, des «Highlanders», des Royal Gurkha Rifles, des Rifles, du Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers et du Intelligence Corps seront dans le Quadrangle.

La fanfare des Grenadier Guards mènera le cortège.

Le Quadrangle sera bordé par The Household Cavalry, y compris les Life Guards, les Royal Horse Guards et 1st Dragoons, les Blues & Royals et le 1st Battalion The Coldstream Guards ainsi que le 1st Battalion The Welsh Guards.

La Royal Horse Artillery de King’s Troop fait également partie de la procédure. Des membres de la King’s Troop Royal Horse Artillery ont pris part à un salut royal de 41 canons pour marquer l’anniversaire de Philip chaque année le 10 juin à Hyde Park, au centre de Londres.

Royal Air Force

Philip était le commodore honoraire de l’air de la RAF Northolt et a volé sur de nombreux vols au départ de la station, qui a ouvert ses portes en 1915 et a joué un rôle clé dans la défense du Royaume-Uni pendant la bataille d’Angleterre. Il a également servi de station de combat pendant les Jeux Olympiques de Londres 2012, abritant quatre avions de chasse Typhoon.

Philip a présenté le 32e Escadron (Royal) avec une nouvelle norme à la RAF Northolt en mars 2015.

International

Des conseillers en défense du Commonwealth du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Trinité-et-Tobago seront présents au Horseshoe Cloister pour reconnaître les liens étroits de Philip avec les forces armées de leur pays.

Philip était l’amiral de la flotte de la marine royale australienne, le maréchal de l’armée australienne et le maréchal de la Royal Australian Air Force, ainsi que le colonel en chef du régiment de Trinité-et-Tobago.

Parmi ses nombreuses nominations au Canada, il a été amiral de la Marine royale canadienne, général de l’Armée canadienne et général de l’Aviation royale canadienne.

Les titres de Philip incluaient également celui d’amiral de la flotte de la marine royale de Nouvelle-Zélande, de maréchal de l’armée de Nouvelle-Zélande et de maréchal de la Royal New Zealand Air Force.