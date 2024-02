Quels sont les groupes soutenus par l’Iran qui opèrent au Moyen-Orient, alors que les forces américaines sont attaquées ?

Le président Biden s’est engagé à réagir après que trois soldats américains ont été tués dimanche lorsqu’un drone a frappé un petit Base américaine connue sous le nom de Tower 22 en Jordanie, tout près de la frontière avec la Syrie. Un groupe soutenu par l’Iran, appelé Résistance islamique en Irak, semble avoir revendiqué l’attaque.

Qu’est-ce que ce groupe, pourquoi a-t-il attaqué une base américaine et quel est son lien avec l’Iran ?

Les groupes mandataires de l’Iran au Moyen-Orient

Il existe environ 40 groupes militants soutenus par l’Iran dans la région, a déclaré à CBS News Baraa Shiban, chercheur associé au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique sur la défense et la sécurité. Cela inclut le Les Houthis au Yémen et Le Hezbollah au Liban.

Les Houthis ciblent les navires dans la mer Rouge et perturbent le commerce mondial depuis Hamas, qui est également soutenue par l’Iran et désignée comme organisation terroriste par les États-Unis, a attaqué Israël le 7 octobredéclenchant le I en coursopération militaire israélienne à Gaza. Hezbollah a été échange de tirs avec les troupes israéliennes à la frontière israélo-libanaise depuis le début de la guerre, obligeant des milliers de civils à évacuer la zone.

La Résistance islamique en Irak, le groupe soupçonné d’être à l’origine de l’attaque de la tour 22, est basée autour de la frontière syro-jordanienne. Il existe un certain nombre de groupes dans cette région qui relèvent de la Résistance islamique en Irak, dont certains se concentrent principalement sur le trafic de drogues ou d’armes à travers la frontière, et non sur la conduite d’attaques contre les forces nationales ou internationales dans la région.

L’objectif des groupes militants les plus tournés vers l’extérieur et soutenus par l’Iran dans la région – et de l’Iran qui les soutient – ​​est en grande partie d’assurer la survie du régime syrien de Bachar al-Assad. Ces groupes restent prêts à être sollicités en cas de nouveau soulèvement en Syrie menaçant le régime, a déclaré Shiban.

C’est pourquoi ils accordent également une attention particulière aux activités américaines dans la région, alors que Washington a soutenu certains groupes d’opposition syriens au cours de la guerre. guerre civile qui a commencé en 2011.

La Résistance islamique en Irak a ouvertement annoncé qu’elle répondait au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamanei. Les sous-groupes qui le composent parlent de leur présence et de leur engagement militaire hors des frontières irakiennes, notamment en Syrie.

Comment l’Iran soutient-il ces groupes ?

L’Iran entretient des relations variées avec chaque groupe et les soutient de différentes manières, a déclaré Shiban.

Dans certains cas, les groupes sont étroitement financés et essentiellement gérés par le puissant Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). Les Gardiens de la Révolution, que Les États-Unis ont désigné en tant qu’organisation terroriste étrangère, est distincte de l’armée conventionnelle iranienne et opère en dehors de ses frontières. D’autres groupes disposent de leurs propres structures opérationnelles mais comptent sur l’Iran pour leur soutien, depuis les armes légères et le financement jusqu’aux capacités en matière d’armes à longue portée.

« Le CGRI est l’élément le plus important de cette toile et est capable d’influencer la stratégie globale », a déclaré Shiban à CBS News. Il a déclaré que l’une des choses les plus importantes que l’Iran offre à ces groupes sont des armes “comme ces drones qu’ils utilisent pour attaquer la base américaine”.

Pourquoi l’attaque de la Tour 22 a-t-elle été menée ?

“C’est une escalade”, a déclaré Shiban à CBS News. “Je pense que l’administration Biden essaie de garder les choses isolées. Ainsi, par exemple, ils traitent les Houthis séparément. Ils veulent gérer cet incident [Tower 22] également indépendamment de la situation actuelle à Gaza. Ils [the militant groups] je ne le vois pas comme séparé. »

Shiban a déclaré que les groupes militants et l’Iran considèrent l’escalade du conflit dans la région comme étant liée à la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

“Ils intensifient leur action contre les Etats-Unis et contre ce qu’ils considèrent comme leur présence en soutien à Israël”, a-t-il déclaré.

L’Iran a nié toute participation à l’attaque de la Tour 22, mais Shiban a déclaré que, bien que l’Iran veuille éviter un conflit direct avec les États-Unis, « il peut se permettre que certains de ces militants de niveau inférieur, disons, intensifient leur action contre les États-Unis ». ou même Israël.”

Les États-Unis s’engagent à répondre à l’attaque en Jordanie

Le président Biden a juré de riposter à l’attaque qui a eu lieu. tué trois Militaires américains.

John Kirbyun porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, a déclaré lundi sur “CBS Mornings” que les Etats-Unis feraient “absolument” ce qui est nécessaire pour assurer la défense de leurs forces déployées dans la région, mais il a souligné qu’il fallait éviter une guerre plus large est resté une priorité.

“Nous ne sommes pas intéressés par un conflit plus large dans la région, nous ne cherchons pas une autre guerre, mais nous ferons absolument ce que nous devons faire pour nous protéger”, a déclaré Kirby.

Un responsable irakien a déclaré mercredi à CBS News que certaines milices de la Résistance islamique en Irak avaient évacué leurs bases en Irak et en Syrie, craignant des représailles américaines après l’attaque de dimanche.

