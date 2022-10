Quels sont les essais I’m A Celebrity Bushtucker les plus célèbres ?

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi d’ici ! a produit certains des procès les plus ignobles et les plus déchirants.

Certaines des plus mémorables vont de la consommation de testicules d’agneau à la piégeage sous terre.

Un essai Bushtucker est une tâche que les candidats I’m A Celebrity doivent accomplir afin de gagner des repas pour le camp.

Plus ils collectent d’étoiles au cours d’une tâche, plus ils gagnent de repas.

S’ils ne remportent aucune étoile, ils doivent survivre avec des aliments de base, comme des haricots et du riz.

Chaque essai implique généralement de se rapprocher de créatures australiennes comme les cafards, les asticots et les serpents.

George Shelley – Dans une tâche appelée Cloudy with a Chance of Pigs balls, George Shelley a dû déchirer des boules de cochons pour trouver trois étoiles. Ces boules de porc de taille réelle l’ont également frappé à la tête – à quelques reprises.

Alison Hammond et Kayla Collins – Alison Hammond et Kayla Collins ont dû s’asseoir et mettre des insectes vivants et des coups de pied dans leur bouche pendant 20 secondes, y compris des sauterelles, des cafards fouisseurs géants, des araignées d’eau, des yabbies et un phasme.

Frankie Bridge et Naughty Boy – Ces deux-là ont affronté Castle Scary-oke, qui était bien plus horrible que le nom d’Halloween. La paire devait chanter tout en étant trempée dans du slime et des bestioles.