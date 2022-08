Quels sont les enjeux d’une visite de Pelosi à Taïwan

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Peut-être qu’au moment où vous lirez ceci, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, aura atterri à Taiwan. Ou peut être pas. Le drame va-t-elle, ne va-t-elle pas savoir si Pelosi et une délégation de législateurs démocrates se rendra sur l’île autonome lors d’un voyage plus long en Asie qui devrait être réglé lundi, des informations en provenance de Taïwan suggérant que Pelosi pourrait arriver dès mardi soir.

Quoi qu’il en soit, la perspective de la visite du troisième plus haut responsable du gouvernement américain dans la seule démocratie de langue chinoise au monde a secoué les eaux géopolitiques déjà agitées de l’Asie. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, l’attention à Washington s’est également centrée sur le risque de guerre à propos de Taïwan. La Chine considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain et le président chinois Xi Jinping a qualifié la réunification avec le continent d’inévitable, l’ambition suprême de son règne.

Les États-Unis, quant à eux, se sont en pratique progressivement éloignés de leur politique officielle d’« ambiguïté stratégique » quant à savoir s’ils viendraient à la défense de Taïwan. Le président Biden et une foule de législateurs au Congrès croient tous explicitement que les États-Unis devraient aider Taïwan à combattre une attaque chinoise. Au milieu d’un soutien bipartite croissant pour une étreinte américaine plus étroite de Taiwan, l’arrivée de Pelosi marquerait la visite la plus importante d’un responsable américain à Taiwan en un quart de siècle. Mais aux yeux de Pékin, c’est une dangereuse provocation et une atteinte à son « intégrité territoriale ».

“Nous avertissons une fois de plus sévèrement la partie américaine que la Chine se tient prête et que l’Armée populaire de libération chinoise ne restera jamais les bras croisés”, a averti Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un briefing lundi, ajoutant que “la Chine prendre des contre-mesures résolues et vigoureuses.

La Maison Blanche avertit la Chine de ne pas réagir de manière excessive à une éventuelle visite de Pelosi à Taïwan

Les experts ont une idée approximative de ce que ces contre-mesures peuvent être. « La réponse comprendra presque certainement une composante militaire, très probablement avec une démonstration de force dans un premier temps – des exercices de tir réel, une présence militaire beaucoup plus importante dans le détroit de Taiwan et… même des tests de missiles », a tweeté Taylor Fraveldirecteur du programme d’études de sécurité au MIT.

Mais la démonstration de force devra s’accompagner d’une démonstration de retenue.

“L’objectif sera de souligner la détermination sans déclencher d’escalade, mais l’importance probable de la composante militaire inclura le potentiel d’erreur de calcul”, a déclaré Fravel. “Il existe également d’importants actifs navals américains dans la région en ce moment.”

Les médias d’État chinois ont été prudents dans leurs avertissements aux États-Unis, signe peut-être de la propre méfiance de Pékin face à une escalade involontaire.

“Je ne pense pas qu’il y ait eu jusqu’à présent de signes que la Chine lancera des opérations militaires majeures”, a déclaré Kuo Yujen, professeur de sciences politiques à l’Université nationale Sun Yat-sen, dans le sud de Taïwan, au New York Times. “Si la Chine réagit de manière excessive, en apportant des contre-mesures des États-Unis ou du Japon, pour Xi Jinping, les pertes l’emporteraient sur les gains.”

Avant un grand congrès du Parti communiste plus tard cette année, et en proie à une myriade d’autres problèmes, notamment des fermetures persistantes de coronavirus et un ralentissement de l’économie, Xi et ses alliés ne voudront peut-être pas faire bouger le bateau.

“Il n’y a aucune raison pour que la Chine veuille se tirer une balle dans le pied en lançant une confrontation militaire majeure et saper la stabilité même dont elle a besoin”, a déclaré Wen-Ti Sung, politologue au Programme d’études sur Taiwan de l’Université nationale australienne, à ma collègue Karina. Tsui.

.@OrateurPelosi. Nancy, je vais avec toi. Je suis banni en Chine, mais pas à Taïwan épris de liberté. On se voit là-bas! —Mike Pompeo (@mikepompeo) 24 juillet 2022

On ne sait pas non plus combien les États-Unis gagnent avec l’arrivée de Pelosi à Taïwan. Sa présence constituera une déclaration de soutien à la démocratie taïwanaise et peut-être même à ses aspirations à l’indépendance formelle, bien que les États-Unis évitent généralement de commenter cette dernière. Les partisans américains les plus enthousiastes d’une visite de Pelosi à Taiwan comprennent d’anciens responsables bellicistes de l’administration Trump.

“Une démonstration symbolique de soutien de la part du chef de la branche législative américaine pourrait rassurer, tout en conservant un déni suffisamment plausible et en ne franchissant pas ouvertement les lignes rouges de Pékin, car sa décision ne représente pas la politique américaine”, a déclaré Sung.

Mais ce n’est pas ainsi que la Chine interprétera l’occasion. Les responsables de la Maison Blanche, y compris Biden lui-même, ont suggéré aux journalistes qu’ils préféreraient que Pelosi ne visite pas, compte tenu de la délicatesse du moment. Taïwan a été au cœur d’un appel téléphonique éprouvant entre Biden et Xi à la fin de la semaine dernière.

Une lecture de la détermination de Pelosi à s’arrêter à Taipei peut être qu’elle se méfie de l’optique de reculer après qu’il soit apparu qu’elle pourrait partir. Cela, selon les sceptiques, n’est pas une justification suffisante.

“Si Pelosi n’avait pas dit qu’elle allait à Taïwan en premier lieu, personne n’aurait suggéré qu’elle devait y aller pour renforcer la crédibilité américaine en Asie”, a écrit le commentateur de gauche Peter Beinart. “L’argument selon lequel elle ne peut pas reculer ressemble maintenant à l’argument selon lequel les États-Unis ne pouvaient pas quitter le Vietnam parce que la guerre était devenue un test de la détermination américaine.”

Lundi, la Maison Blanche a changé de ton, présentant une éventuelle visite de Pelosi à Taïwan comme le reflet des engagements continus des États-Unis envers la nation insulaire.

“Il n’y a aucune raison”, a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale aux journalistes, “pour que Pékin transforme une visite potentielle conforme à la politique américaine de longue date en une sorte de crise”.

Méfiants face à la menace chinoise, les Taïwanais rejoignent le combat de l’Ukraine contre la Russie

Pourtant, les analystes des deux côtés voient une crise à l’horizon. “Chacun des principaux acteurs – la Chine, Taïwan et les États-Unis – pense qu’il agit avec prudence pour protéger ses intérêts face à l’escalade des actions de l’autre côté du détroit”, a écrit Ryan Hass, chercheur principal à la Brookings Institution. , dans une préface à un nouveau rapport sur la politique américano-taiwanaise. “Les responsables et les analystes se font de plus en plus concurrence pour prévoir quand un conflit pourrait éclater, et non s’il se produira.”