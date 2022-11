Quels sont les enjeux des élections américaines de mi-mandat

WASHINGTON –

À Philadelphie, le berceau même de la démocratie américaine, trône une énorme pancarte avec un message brutal : « Votez – tout est en jeu. »

Alors que les Américains votent pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, les démocrates risquant de perdre le contrôle du Congrès, CTV National News s’est entretenu avec certains électeurs qui affirment que ces “enjeux” pourraient difficilement être plus élevés.

“Tout [is at stake]», a déclaré Tom, qui a demandé à CTV National News de protéger son identité. « La constitution dans le pays, les droits, pas seulement pour les femmes mais pour les hommes. C’est juste tout.

Il dit avoir voté tôt parce qu’il s’inquiète de la façon dont le processus électoral pourrait se dérouler dans les bureaux de vote.

“Je ne veux pas faire face à des cris, à des cris, à des personnes dans les isoloirs portant des armes à feu.”

Dans ce qui a été présenté comme un discours majeur cette semaine, le président américain Joe Biden a qualifié les élections de mi-mandat de test crucial de la démocratie américaine.

Il a condamné la violence politique, y compris l’attaque contre Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à leur domicile de San Francisco.

Biden a également critiqué les soi-disant négationnistes électoraux, qui continuent de dire que l’actuel président américain n’a pas remporté la présidence de 2020 contre Donald Trump. Biden en a carrément blâmé Trump.

“La démocratie américaine est attaquée parce que l’ancien président défait des États-Unis refuse d’accepter les résultats des élections de 2020”, a déclaré le président américain.

Biden a averti les Américains que la violence politique et l’intimidation dans les urnes érodaient la démocratie américaine.

« Nous ne réglons pas nos différences en Amérique avec une émeute, une foule ou une balle ou un marteau. Nous les réglons pacifiquement aux urnes.

La préoccupation de beaucoup est que les soi-disant négationnistes des élections n’ont pas exclu d’annuler à tort les résultats des élections à l’avenir, par exemple, s’ils n’aiment pas le résultat ou le résultat. C’est une peur qui met en doute l’intégrité des futures élections américaines, selon un sociologue politique américain.

“Je pense que c’est un moment extrêmement important pour la démocratie américaine”, a déclaré Larry Diamond à CTV National News. « Il est testé d’une manière qui n’a pas été testée depuis les années 1860 et la guerre civile. “

Bill Kristol, un républicain de longue date jusqu’à la montée de Trump, fait partie d’un mouvement conservateur qui injecte des millions de dollars dans la publicité politique visant à vaincre les candidats qui refusent les élections.

“Quel est l’avenir de ce pays si nous suivons le chemin que nous suivons?” a-t-il déclaré à CTV National News. «Je suis un peu choqué et affligé qu’il n’y ait pas une répudiation plus robuste d’eux. “

Certains sondages suggèrent que ce sont l’économie, l’inflation, le coût de l’épicerie et de l’essence qui conduiront les électeurs aux urnes, donnant peut-être aux républicains l’avantage électoral dans certains États clés du champ de bataille.

Au nord de la frontière, même les Canadiens craignent que la démocratie américaine ne soit au bord du gouffre.

L’auteur et analyste politique torontois Stephen Marche, qui a écrit “The Next Civil War: Dispatches From The American Future”, suggère que la polarisation politique aux États-Unis a empoisonné son système politique.

“Il pourrait y avoir une foule de personnes qui, fondamentalement, n’accepteront pas les résultats électoraux”, a déclaré March à CTV National News. “C’est un ragoût toxique qui va vraiment avoir des conséquences terribles non seulement pour l’Amérique, mais pour le monde.”

Tout cela est un rappel qui donne à réfléchir que ces élections de mi-mandat sont un moment crucial pour l’Amérique, le président américain demandant aux électeurs d’y réfléchir lorsqu’ils se rendront aux urnes le 8 novembre.



