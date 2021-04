Les destinations dites « bucket list » ont de grandes attentes – et souvent de grandes foules aussi. Bien que le surtourisme puisse ruiner de nombreuses destinations de vacances, ce n’est pas la seule raison pour laquelle les vacances manquent la cible. Ici, les écrivains de voyage qui contribuent au Global Traveler de CNBC partagent les pires déceptions de leur carrière professionnelle.

«Bien que je puisse me faire retirer mon passeport pour avoir dit cela en tant qu’Anglais, j’ai trouvé Stonehenge vraiment décevant. « Cela n’a pas aidé le fait que, à l’époque, j’étais un étudiant universitaire travaillant comme guide touristique, alors [I] a dû convaincre 45 Américains dans notre bus qu’ils étaient sur le point de vivre une expérience qui changera leur vie: voir de près un témoignage vieux de 4500 ans de la créativité, de l’éclat et du spiritisme incessants de l’homme.

Écrivain de voyage Chris Dwyer. Gracieuseté de Chris Dwyer

« Ce qui a émergé sous la pluie était une collection un peu désespérée de grosses pierres grises, à environ 30 mètres – aussi près que possible. Un camion en panne sur une route très fréquentée longeant le site n’a pas vraiment aidé à la révélation mystique. « —Chris Dwyer, Royaume-Uni

Baie d’Ha Long, Vietnam

« Le paysage marin parsemé de karst dans le nord du Vietnam est l’un des points forts visuels incontestés du pays, mais la réalité de la visite n’est pas toujours aussi attrayante. J’y suis allé plusieurs fois – d’abord en tant que touriste puis en mission – et j’ai eu du mal à voir le charme de la destination malgré sa beauté évidente.

Les communautés flottantes qui vendent des souvenirs «collants» et des bateaux «identikit» de construction similaire sont deux critiques de l’écrivain de voyage Duncan Forgan à propos de la célèbre baie d’Ha Long au Vietnam. Linh Pham | Getty Images

« Des jonques identikit qui bloquent l’eau aux excursions décourageantes vers des grottes banales et des communautés flottantes vendant des souvenirs collants, c’est une expérience touristique qui nécessite une mise à niveau. » —Duncan Forgan, Royaume-Uni

Bhoutan

« Curieux et fasciné par les histoires sur le » Pays du Dragon du Tonnerre « , je suis allé [to Bhutan] pour explorer la culture et le pays et photographier le festival Paro Tshechu. Ces festivals de danse religieuse ont commencé au 17ème siècle et valent vraiment le détour. Les festivités ont lieu dans les monastères à travers le pays chaque année et durent cinq jours. Des moines bouddhistes exécutent des rites de danse vieux de 1300 ans, vêtus de costumes superbement brodés et de masques colorés.

Bien que le Bhoutan obtienne de bons résultats dans son propre indice interne de «bonheur national brut» (une mesure inventée au Bhoutan dans les années 1970), le pays se classait 95 sur 156 pays dans le rapport 2019 des Nations Unies sur le bonheur dans le monde, un écart qui, selon les médias bhoutanais, est en raison de différences dans les critères et la méthodologie d’enquête. Gracieuseté de Petra Loho

«Alors que le Bhoutan interdit les voyages indépendants, un guide touristique local et un chauffeur m’ont accompagné dans mon voyage à travers le pays. Des discussions avec eux ont révélé le manque de perspectives auquel la jeune génération du Bhoutan est confrontée – des limitations en matière d’éducation, pas d’emploi, pas d’argent. «Je savais que se promener librement entre les villes et changer l’itinéraire ad hoc n’était pas autorisé. Mes deux accompagnateurs ont même essayé de me retenir de m’éloigner des rues principales de la ville. Ignorant leurs protestations, je me suis enfoncé dans les petites routes. La vie là-bas a révélé la vérité décevante d’une image soigneusement conçue pour le monde extérieur. Au lieu du bonheur, l’alcoolisme, la pauvreté et la violence déterminent le destin de nombreux habitants du Bhoutan. « —Petra Loho, Autriche

Machu Picchu, Pérou

«C’était un endroit dont j’avais toujours rêvé: une ville perdue, dans les Andes, cachée du reste du monde. «Je savais qu’il n’y avait pas de route reliant ce royaume inca au monde extérieur, et que pour y arriver, il fallait prendre un train puis un bus, ou parcourir le sentier accidenté de l’Inca pendant 10 jours. Faute de temps, j’ai opté pour le train de Cuzco.Les habitants qui vendent des bibelots hors de prix dans les allées auraient pu être un signal pour moi d’ajuster mes attentes.

Les touristes visitent le complexe du Machu Picchu le 24 avril 2019. PABLO PORCIUNCULA BRUNE | AFP | Getty Images

«Les bus étaient bondés de gens qui me ressemblaient. À peine capables de manœuvrer les uns autour des autres, ils ont fait quelques virages en épingle à cheveux – étouffés par les gaz d’échappement d’autres véhicules – jusqu’au sommet de la montagne. Une foule de vendeurs a entouré la porte d’entrée. Machu Picchu. « Pendant un moment, une vue imprenable sur la magnificence s’est déroulée devant moi comme si je venais de me réveiller d’un rêve – jusqu’à ce qu’une longue file de personnes sous la direction d’un guide touristique portant le drapeau rouge descende l’escalier rocheux où je me tenais, presque me renversant.

«Partout où je marchais, où que je regardais, il y avait des gens en foule, se pressant fermement les uns contre les autres, attendant de se faufiler dans une arche ou un couloir pour obtenir le selfie parfait. Le brassage des gens était lent et laborieux, et tout ce que je voulais faire était un saut du chemin étroit que nous étions tous obligés de suivre. «J’ai réussi à m’échapper de la foule pour contempler les sites et les panoramas remarquables pendant quelques minutes à la fois avant que d’autres n’arrivent, essayant de faire de même. C’était épuisant et démoralisant. Quand je me suis finalement assis dans le train, je Je me sentais soulagé d’être loin des masses, mais malheureusement insatisfait du fait que j’avais à peine connu – et même pas vu tout – la sacrée «cité perdue des Incas». » —Kevin Cox, États-Unis

Venise, Italie

«Le caractère unique des canaux atmosphériques de cette ville flottante, des ponts médiévaux et des palais emblématiques en ruine place Venise fermement sur de nombreuses listes de choses à faire. Certes, naviguer dans le port de Venise lors de la dernière étape d’une mémorable croisière Crystal Serenity Adriatic Antiquities était un rêve venu Une fois débarqué dans la chaleur étouffante du mois d’août – les narines assaillies par la puanteur suffocante des anciens canaux – et la réalité s’est installée.

L’augmentation du nombre de touristes à Venise a amené le gouvernement local à contrôler la billetterie pour le célèbre «vaporetto» de la ville, ou bateaux-bus. Marco Secchi | Actualités Getty Images | Getty Images

«De longues files de touristes chauds et en sueur attendaient des gondoles et des vaporettos hors de prix tenus par des travailleurs irritables de l’industrie du tourisme (pas des Vénitiens eux-mêmes – pratiquement personne ne vit réellement à Venise). C’était un rappel salutaire que j’avais enfreint une règle cardinale du voyage en Europe: Ne visitez pas les grandes villes en été! Choisissez avril, mai ou même juin. Ou attendez que les choses se calment en septembre ou en octobre. « —Verne Maree, Afrique du Sud

Arashiyama Bamboo Grove, Kyoto, Japon

«Les forêts de bambous d’Arashiyama ont été lourdement accablées par leur renommée digne d’Insta. Parce que tout le monde qui vise ce moment parfait sur les réseaux sociaux attend que les groupes se dissipent avant de prendre leurs photos là-bas, les foules ne se dispersent jamais le long des étendues vertes.

Une autre raison d’aller à Arashiyama Bamboo Grove – la zone autour du temple Gioji. Gracieuseté de Morgan Awyong

«En toute honnêteté, j’ai vu des pans de bambou similaires au Vietnam et en Chine. Mais ceux qui recherchent une dose de tranquillité à Arashiyama peuvent le trouver au bout d’un sentier: Temple Gioji possède un jardin de mousse, des érables et des bosquets de bambous non perturbés. « —Morgan Awyong, Singapour

Choquequirao, Pérou

«Nous étions au Pérou, un pays qui recèle des trésors au-delà de toute mesure. Même le Machu Picchu, qui est tellement excité que vous pourriez penser qu’il ne pourrait jamais être à la hauteur des attentes, était tout à fait incroyable. Notre dernière aventure a été une randonnée à Choquequirao, un autre ancien site inca . «Quand nous avons dit aux habitants où nous allions, ils ont accueilli la nouvelle avec incrédulité. Nous ne savions pas, c’est un voyage difficile. [It’s] tout en montée pour y arriver, bien que normalement les montagnes soient couvertes de nuages. Pas cette fois. C’était chaud; le soleil était féroce. Ses rayons rebondissaient sur le schiste sur les lacets qui brûlaient nos yeux. Et il fait juste plus chaud. De plus, nous n’avions pas le temps de nous attarder car nous étions sur un court laps de temps.

C’est la « seule image survivante » du voyage de l’écrivain Carrie Hutchinson à Choquequirao après que son ordinateur « soit mort » à son retour du Pérou, a-t-elle dit. Gracieuseté de Carrie Hutchinson