Quels sont les emplois les plus résistants à la récession ?

Pendant des mois, les experts se sont demandé si le Canada se dirigeait vers une récession. Certains pensent que le pays a évité une récession, tandis que d’autres craignent encore qu’une récession se profile à l’horizon.

Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine d’être préparé pour ne pas être pris au dépourvu.

Aujourd’hui, je vais partager certains des emplois et des industries les plus résistants à la récession. Je vais également décrire certaines compétences que n’importe qui peut commencer à développer pour s’assurer qu’il n’est pas laissé pour compte si le pays sombre dans une récession.

QU’EST-CE QU’UN EMPLOI À L’ÉPREUVE DE LA RÉCESSION ?

Pendant une récession, l’économie se contracte, entraînant une diminution des dépenses de consommation dans tous les domaines.

La perte d’emploi et le chômage sont quelques-uns des principaux facteurs d’identification d’une récession et sont également certaines des conséquences les plus durement ressenties par le grand public.

À mesure que la demande de biens et de services diminue, de nombreuses industries doivent licencier des travailleurs pour rester en activité. Ces travailleurs, à leur tour, doivent réduire leurs propres dépenses car ils comptent sur leurs économies et leurs fonds d’urgence pour traverser les moments difficiles.

Les emplois et les industries dits à l’épreuve de la récession sont ceux dans lesquels les travailleurs ont la plus grande sécurité d’emploi, ce qui peut être un énorme avantage en période de contraction économique.

Emplois et industries à l’épreuve de la récession :

Répondre aux besoins universels (tels que la nourriture, les soins de santé et l’éducation)

Répondre aux fonctions sociétales quotidiennes (telles que la poste et les travaux publics)

Faire gagner du temps aux consommateurs (services professionnels tels que la comptabilité ou la préparation des déclarations)

Par exemple, pendant la pandémie de 2020, les « travailleurs essentiels » tels que les professionnels de la santé et les employés des épiceries ont généralement été moins licenciés que ceux qui travaillaient dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail en raison de la demande continue pour leurs services. D’autre part, Restaurants Canada a signalé que plus de 800 000 travailleurs de restaurants ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

DES EMPLOIS ET DES INDUSTRIES À L’ÉPREUVE DE LA RÉCESSION

Bien qu’aucun emploi ne soit complètement à l’épreuve de la récession, certaines carrières offrent une plus grande sécurité d’emploi que d’autres, en particulier en période d’incertitude ou de crise économique. Voici quelques-uns des emplois les plus résistants à la récession pour trouver du travail si le pays finit par entrer en récession.



1. Services d’éducation

Bien qu’une récession puisse limiter le financement que les écoles peuvent consacrer aux activités parascolaires, le pays continuera d’investir dans l’avenir en finançant l’éducation par des moyens fédéraux et provinciaux.

Une carrière liée à l’éducation ne se réfère pas seulement à l’enseignement dans une école ou une université.

Les travailleurs de garderie, les travailleurs sociaux, les tuteurs et les éducateurs en ligne resteront une partie nécessaire de la société.



2. Services gouvernementaux

Les emplois gouvernementaux sont généralement associés à des niveaux élevés de sécurité d’emploi. Cela est particulièrement vrai pour les postes liés aux services publics et à l’application de la loi. Par exemple, les gouvernements locaux auront toujours besoin d’agents de patrouille, et le gouvernement fédéral aura toujours besoin de fonctionnaires du fisc, d’administrateurs de l’assurance-emploi et d’autres employés essentiels.



3. Soins de santé

Les Canadiens peuvent recevoir des soins de santé publics gratuits grâce au système de santé universel du pays. Cela garantit la sécurité d’emploi des médecins, des spécialistes, des infirmières, des techniciens, des secrétaires et même des préposés à l’entretien employés par le système de santé public.

Cette sécurité d’emploi peut ne pas s’étendre à certains soins spécialisés offerts par les prestataires privés de soins de santé, notamment dans des domaines non essentiels comme la chirurgie esthétique.



4. Services publics

Quelle que soit l’ampleur de la récession, les Canadiens ont besoin d’un accès fiable à l’électricité, au gaz, à l’eau et à Internet. Les personnes travaillant pour des entreprises de services publics qui installent, entretiennent et réparent ces services bénéficient généralement d’une sécurité d’emploi élevée.



5. Services fiscaux et comptables

En 2022, l’ARC a traité plus de 30 millions de déclarations de revenus. Bien que certaines d’entre elles soient produites individuellement à l’aide d’un logiciel de déclaration de revenus gratuit, de nombreux Canadiens comptent sur des préparateurs de déclarations de revenus et des comptables pour produire leurs déclarations de revenus.

En période de récession, ces services financiers professionnels sont en fait plus précieux, car ils peuvent permettre aux Canadiens de payer moins d’impôts ou d’obtenir un remboursement plus important, ce qui leur permet d’économiser de l’argent et de les aider à traverser une période économique difficile.

DES COMPÉTENCES À L’ÉPREUVE DE LA RÉCESSION POUR PERFECTIONNER

Outre les carrières et les industries individuelles, le développement de compétences clés peut faire de vous un employé plus précieux ou vous permettre une plus grande mobilité si vous avez besoin de trouver un nouvel emploi. Voici quelques compétences à l’épreuve de la récession qui peuvent améliorer votre sécurité d’emploi, quel que soit votre domaine.



Adaptabilité

Même les industries à l’épreuve de la récession peuvent connaître des changements importants pendant une récession. En tant qu’employé, votre capacité à vous adapter aux circonstances changeantes, à suivre le courant et à rester positif est primordiale pour votre succès continu.

Par exemple, les enseignants qui connaissaient déjà les plateformes d’enseignement en ligne ont probablement trouvé plus facile de s’adapter au passage aux salles de classe en ligne pendant la pandémie.



Communication

Que vous travailliez dans les ventes, le service à la clientèle, que vous travailliez pour le gouvernement ou que vous fournissiez un service professionnel, votre capacité à communiquer vous sera très utile. Mieux vous pourrez communiquer, plus les autres vous respecteront et vous apprécieront, ce qui peut vous aider à conserver votre emploi ou même à trouver de meilleures opportunités en période de ralentissement économique.



Direction

En période d’incertitude économique, des leaders solides capables de motiver leurs équipes sont une ressource inestimable. Ils maintiennent le moral de l’entreprise et peuvent permettre à une entreprise de rester à flot pendant les périodes difficiles. Que vous possédiez votre propre petite entreprise ou que vous exerciez un rôle de direction dans une autre entreprise, ce n’est jamais une mauvaise idée d’améliorer vos compétences en leadership.



Technologie

Le domaine de la technologie a énormément changé ces derniers mois avec l’avènement de l’intelligence artificielle. Par exemple, de nombreuses entreprises pourraient potentiellement licencier des travailleurs qui pourraient être remplacés par des applications d’IA. Le revers de la médaille est qu’il y aura toujours un besoin de professionnels qui comprennent comment utiliser l’IA à leur avantage.

Ceux qui peuvent apprendre et intégrer les dernières technologies dans leur carrière ont généralement plus de sécurité que ceux qui choisissent de résister aux nouveaux changements.

FAUT-IL CHANGER DE TRAVAIL ?

Vous n’avez pas toujours besoin de changer de carrière pour conserver votre emploi pendant une récession. Cependant, il est important de développer des compétences universelles telles que la communication et de rester adaptable aux conditions économiques changeantes.

Si vous n’êtes pas sûr de la résistance de votre poste actuel à la récession, envisagez de développer et d’acquérir de nouvelles compétences qui peuvent être transférées dans d’autres domaines avec une plus grande sécurité d’emploi. Même si vous n’avez pas à trouver un nouveau poste, ces compétences peuvent vous aider à évoluer dans votre domaine actuel.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.