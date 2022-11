Quels sont les effets à long terme de la thérapie par cellules B pour la SEP ?

Certains médecins peuvent d’abord essayer des médicaments plus anciens pour voir s’ils sont efficaces. C’est en partie parce qu’ils existent depuis plus longtemps, donc il y a un bilan plus complet pour leur sécurité. En cas de rechute ou d’aggravation, vous pouvez passer à la thérapie par cellules B.

“C’est une approche progressive”, explique Eric Seachrist, MD, neurologue aux hôpitaux universitaires de Virginie-Occidentale, atteint de SEP et prenant lui-même une thérapie par lymphocytes B. “Vous commencez avec le médicament le plus sûr mais le moins efficace et augmentez s’il y a une rechute.”

Mais il dit que la nouvelle façon de faire les choses consiste à utiliser les médicaments les plus puissants dès le début. C’est ce qu’il recommande à ses patients, et ce qu’il choisit pour lui-même. L’objectif est de prévenir l’activité de la maladie et les dommages irréparables et, espérons-le, d’aider à empêcher la maladie de s’aggraver.

“Le début de la thérapie par cellules B contrôle d’abord mieux la maladie et peut retarder ou empêcher la progression secondaire plus tard”, déclare Seachrist. “Mais nous ne connaissons pas les effets à long terme sur le corps de la prise de médicaments immunomodulateurs super puissants.”