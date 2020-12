Trois candidats vaccins COVID-19 mènent la course pour devenir disponibles pour immuniser les populations.

Mais il existe des différences substantielles entre eux, notamment leur composition, leur prix et leur capacité de distribution.

Voici un aperçu des trois vaccins contre le coronavirus pour lesquels nous avons reçu les résultats des essais préliminaires.

Deux des vaccins qui ont récemment publié les résultats des essais de phase III utilisent une nouvelle technologie de pointe.

Les vaccins de la société pharmaceutique américaine Pfizer avec BioNTech en Allemagne et de la société de biotechnologie américaine Moderna utilisent la technologie de l’ARN messager (ARNm), une technique qui consiste à injecter des instructions génétiques dans le corps.

Cela stimule les cellules à produire une protéine qui aidera à créer des anticorps pour prévenir d’autres infections.

Le vaccin Pfizer a été récemment autorisé pour une utilisation d’urgence au Royaume-Uni, qui commencera à distribuer le vaccin aux personnes vulnérables la semaine prochaine.

Les deux candidats vaccins ARNm ont publié des résultats montrant une efficacité élevée. Les deux sont efficaces à environ 95%, ont déclaré les entreprises ce mois-ci.

Les experts disent que c’est beaucoup plus élevé que prévu, mais il reste à voir pendant combien de temps l’immunité durera.

Un troisième vaccin candidat qui a publié des résultats est le vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca.

Ce vaccin est basé sur une version modifiée d’un adénovirus qui provoque le rhume chez les chimpanzés. Le virus affaibli ne se développe pas chez l’homme.

« Les vecteurs adénoviraux des chimpanzés sont un type de vaccin très bien étudié, ayant été utilisés en toute sécurité chez des milliers de sujets », déclarent des scientifiques d’Oxford dans un communiqué.

Ce vaccin s’avère être efficace entre 62% et 90% selon le schéma posologique.

Comment ces vaccins sont-ils stockés et distribués?

Le vaccin d’Oxford est beaucoup moins cher, à environ 3 € par dose. Pfizer coûtera probablement environ 16 € par dose, tandis que Moderna pourrait coûter jusqu’à 31 € pour chacune des deux doses dont une personne a besoin.

Les conditions de stockage et de transport bénéficient également au vaccin Oxford / AstraZeneca car il peut survivre pendant six mois dans un réfrigérateur standard.

Le vaccin Pfizer / BioNTech est cependant beaucoup plus compliqué à gérer. Il doit être stocké à des températures ultra froides autour de -70 ° C.

Le vaccin Moderna peut rester stable pendant 30 jours entre 2 ° C et 8 ° C. Mais sur une plus longue période de temps, il devrait être stocké dans des congélateurs standard à -20 ° C.

L’Union européenne a déjà obtenu des contrats pour des doses de ces vaccins et travaille sur le défi de leur distribution.

Les premières doses seront limitées aux populations vulnérables et aux agents de santé qui en ont le plus besoin. De nombreux autres vaccins candidats publieront probablement bientôt leurs résultats.