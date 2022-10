Quels sont les défis de l’arthrite psoriasique ?

Des médicaments puissants peuvent avoir des effets secondaires puissants. Mais ils ont tellement à offrir en termes d’avantages. Habituellement, à la fin de nos premières conversations sur le traitement, les patients sont moins craintifs et plus prêts à franchir les prochaines étapes pour se rétablir.

J’essaie d’écouter toutes les inquiétudes et conceptions (et idées fausses) que mes patients ont sur le traitement, afin de pouvoir les mettre en perspective.

Lorsque je donne à un patient un diagnostic d’arthrite psoriasique, on me demande généralement deux choses. Premièrement : “Puis-je faire quelque chose pour le guérir ?” Après cela, “Comment le traitons-nous?”

Qu’en est-il des “remèdes naturels” ?

J’entends tout le temps des patients dire qu’ils veulent vraiment gérer leur maladie avec des remèdes naturels. Cela peut inclure certains aliments ou suppléments, y compris les probiotiques, qui sont des micro-organismes vivants liés à la santé intestinale.

C’est une idée attrayante et stimulante. Les chercheurs font un excellent travail dans les études animales sur le rôle que joue le microbiome intestinal dans la santé et la maladie. Mais ce sont les premières recherches. Et une grande partie concerne des domaines comme le cancer et les maladies inflammatoires de l’intestin.

Il existe un « remède naturel » dont nous savons sans aucun doute qu’il peut améliorer la maladie psoriasique : la perte de poids. Il aide les personnes qui sont même légèrement en surpoids. Cela aide sur le plan mécanique en soulageant la pression sur vos articulations. Cela réduit également l’activité de la maladie, car les cellules graisseuses contribuent à l’inflammation de votre corps.

Mais ce n’est pas aussi attrayant que de prendre un supplément ou de manger un certain aliment. Il faut du temps – et de la patience – pour gérer cette maladie.