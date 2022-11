Quels sont les critères permettant de déterminer qu’un casino est fiable ?

Faire un jeu casino argent réel sur une plateforme en ligne peut parfois être un souci si vous avez des doutes sur sa fiabilité. C’est pourquoi il faut se baser sur des critères pertinents et crédibles pour faire son choix d’opérateur. Quels sont donc les critères de base susceptibles d’aider à déterminer la fiabilité d’un casino ? Réponse ici.

Les licences d’exploitation et accréditations d’organismes indépendants

Le tout premier critère pour savoir si un casino est fiable ou pas, c’est sa licence. Les licences sont délivrées par des institutions qui procèdent à des vérifications approfondies aux fins de s’assurer de la qualité des offres de chaque casino, avant de l’agréer. Une plateforme détenant une licence d’institutions comme le Malta Gaming Authority, la Curaçao eGaming ou encore la UK Gambling Commission est sans aucun doute fiable. Vous pouvez jouer sur ces casinos sans craindre un quelconque abus. Sachez également que le contrôle effectué par ces institutions est continu. Tout casino ne respectant plus les règles de jeu équitable et de jeu responsable après obtention de sa licence se verra purement et simplement retirer son autorisation.

Outre les organismes de licence, il existe des organismes indépendants qui attestent de la fiabilité des casinos. C’est le cas de eCOGRA et iTechlabs, par exemple. Il y en a d’autres, mais ceux-là sont parmi les plus réputés.

La qualité des logiciels de jeux présents

Un casino ne peut, à priori, collaborer avec des éditeurs tels que Betsoft, Microgaming, Netent, Playtech et consorts que s’il remplit un certain nombre de critères de fiabilité. Si vous ne voyez que des logiciels douteux dont vous n’avez aucune idée de qui ils sont, il faudrait certainement mieux recourir à un autre opérateur.

Les moyens de paiement

Avec le grand succès des achats en ligne, les moyens de paiement ont connu un véritable boom ces dernières années. Il en est de même pour les casinos. Mais un casino fiable ne collaborera qu’avec les meilleures méthodes de paiement, c’est-à-dire celles utilisant la technologie de cryptage SSL. Citons à titre d’exemple :

● Visa ;

● Mastercard ;

● Skrill ;

● Neteller ;

● Astropay ;

● Qiwi ;

● EcoPayz, etc.

Ces moyens de paiement assurent une totale confidentialité de vos données, et pour certaines d’entre elles, un parfait anonymat. Un casino soucieux de la saine exploitation des données clients ne peut s’allier qu’à des opérateurs sérieux. De plus, les moyens de paiement choisis par une plateforme fiable doivent permettre aux joueurs d’opérer des retraits en 72 heures maximum.

Le service client

La qualité du service client d’un casino témoigne de sa disponibilité vis-à-vis des joueurs. Cette disponibilité doit être 7jrs/7 et 24 heures/24. D’autre part, la capacité du service client à apporter des réponses pertinentes aux préoccupations des joueurs doit également être prise en compte. En effet, une chose est d’être réactif, mais une autre est de résoudre le problème. Avant de vous inscrire sur un casino, pensez à consulter les différents avis laissés par d’autres joueurs. Cela vous aidera à vous faire une idée réelle du site.

Le taux de RTP

Le Return to player est le taux de redistribution des gains appliqué par la plateforme. Plus ce taux est proche de 100%, plus le joueur peut espérer repartir avec les poches pleines. Pour vous assurer qu’un casino ne profite pas injustement de vous, vérifiez toujours son taux de RTP. Nous vous conseillons de préférer ceux ayant un taux qui varie entre 95 et 98%. En deçà de 95%, le casino paraît plus avide qu’il faut. Au-delà de 98%, cela laisse penser à une arnaque. Gardez toujours en tête que les casinos doivent aussi faire une marge sur chaque pari, gagnant ou non. Avec un RTP de 99% ou 100%, on pourrait se demander comment cette plateforme se rémunère.

Si vous n’êtes toujours pas sûr après avoir évalué ces points, référez-vous alors aux professionnels qui listent des casinos testés et approuvés sur leur plateforme.

