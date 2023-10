1. Les moustiques

Je parie que vous pensiez que l’animal le plus dangereux au monde serait celui qui est plus gros que vous. Un expert de Découvrez la faune écrit : « En termes de nombre d’humains tués chaque année, les moustiques détiennent de loin le record, étant responsables de 725 000 à 1 000 000 de décès par an. Cela ne veut pas dire pour autant que ces minuscules insectes ont pour objectif de tuer. Plutôt que de tuer directement, les moustiques sont plutôt des « vecteurs de maladies » très fréquents. Cela signifie qu’en se nourrissant de sang humain et animal, ils transmettent accidentellement des agents pathogènes infectieux, transportant des bactéries, des virus et des parasites d’une personne à l’autre.

Mesurant seulement 3 kilomètres, cette minuscule créature peut anéantir une ville entière. “Le moustique est responsable de la propagation de plusieurs maladies mortelles, notamment le Nil occidental, le zika, le virus de la dengue, la fièvre jaune et le paludisme”, explique-t-il. Découvrez le magazine. « Maladie combinée transmise par les moustiques tue plus d’un million de personnes chaque année. Tous les moustiques ne piquent pas les humains. En fait, sur les 3 500 types de moustiques, seuls quelques centaines le font. C’est la femelle moustique qui pique, et sa salive contient un anticoagulant qui lui permet de se nourrir facilement de sang. Les femelles doivent se nourrir de sang avant de pouvoir pondre leurs œufs, ce qu’elles font dans l’eau stagnante. Certains facteurs affecter qui ils mordent. Ceux-ci incluent la quantité de dioxyde de carbone que nous produisons, les produits chimiques présents dans la sueur, le port de couleurs sombres et la température corporelle. Il y a un débat en cours au sein de la communauté scientifique pour savoir si l’éradication des moustiques – même s’ils font partie de notre écosystème – serait un bénéfice net pour le monde.

“Les insectes embêtants qui sucent le sang et transmettent des virus d’une personne à l’autre sont responsables de la plupart des décès liés aux animaux”, écrit-il. Alerte scientifique. « Le paludisme est à lui seul responsable de plus de la moitié des décès liés aux moustiques, principalement en Afrique subsaharienne, même s’il est en déclin : l’incidence du paludisme a chuté de 37 pour cent entre 2000 et 2015, selon l’Organisation mondiale de la santé. La dengue, une autre maladie transmise par les moustiques, est devenue l’une des principales causes d’hospitalisation et de décès chez les enfants dans certains pays d’Asie et d’Amérique latine. Beurk !

2. Les humains

Malheureusement, lorsque nous avons examiné d’autres listes sur ce sujet, les humains étaient le deuxième animal le plus souvent mentionné. “Une chose qui ne peut être contestée est que les êtres humains sont les tueurs d’autres humains les plus efficaces au monde”, déclare Bretagne. « Dans le monde, on estime que 56 millions de personnes meurent chaque année, toutes causes de décès confondues. Environ 526 000 personnes sont tuées par la violence armée. Environ 75 % de ces décès sont classés comme homicides intentionnels. En outre, quelque 54 000 humains succombent à des morts violentes involontaires et 55 000 personnes meurent chaque année à cause de la guerre et du terrorisme.

De la violence domestique à la drogue et à la criminalité, les humains semblent être experts dans l’art de nuire à autrui. Alerte scientifique écrit : « Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, il y a eu environ 437 000 homicides en 2012, ce qui fait de l’homme le deuxième animal le plus meurtrier (et le mammifère le plus meurtrier) pour l’homme. Nous ne sommes pas vraiment notre pire ennemi, mais nous en sommes assez proches.»

Selon Découvrez la faune, à mesure que les humains augmentaient leurs connaissances et leur technologie, notre capacité à développer des habitudes autodestructrices augmentait également. “Notre capacité à utiliser des outils avancés au-delà de celle de tous les autres animaux a d’une certaine manière été notre chute, conduisant à la création d’armes complexes que nous utilisons pour nous entre-tuer”, ajoute-t-il. Découvrez la faune. « Sans parler de l’impact destructeur de nos activités sur le monde naturel, entraînant un changement climatique dont on estime déjà qu’il cause plus de 150 000 décès par an. »

3. Chiens

C’est un cas classique de garder vos ennemis proches. Nos animaux de compagnie les plus chers représentent également un grand danger en raison de leur proximité avec nous. « Les chiens aiment protéger leurs propriétaires contre d’éventuels intrus et attaqueront en mordant. Même si les décès dus à des attaques de chiens sont rares, les décès humains dus à la rage transmise par les morsures de chiens ne sont pas rares et surviennent principalement dans les régions les plus pauvres du monde, notamment en Afrique et en Asie. Science de la concentration.

Imaginez accueillir un animal dans votre famille, pour ensuite le voir vous attaquer vicieusement. C’est ce qui arrive lorsque nous ne faisons pas attention à nos « amis » à fourrure de la famille. « En 2007, aux Philippines, ce pitbull de 4 ans a mutilé une fillette et tué sa grand-mère dans leur maison de la banlieue de Manille. L’homme, un vétérinaire local, envisageait de réhabiliter le chien”, écrit Actualités CBS.

Un expert de la faune de CNET lance à chacun un avertissement : « Le meilleur ami de l’homme peut aussi être un cauchemar. Les mutilations et les morsures de chiens enragés sont toutes deux responsables des 25 000 décès liés aux chiens chaque année.

4. Crocodiles d’eau salée

Il est tout à fait logique que les crocodiles figurent sur la liste des animaux les plus dangereux au monde ; ces sourires sinistres les trahiront à chaque fois. “Connus sous le nom de” sels “, ces reptiles sont responsables d’environ 1 000 morts humaines chaque année », écrit Découvrez le magazine. « Ces nageurs talentueux se trouvent dans le nord de l’Australie, dans l’est de l’Inde et en Asie du Sud-Est. Après avoir noyé leurs proies, les crocodiles d’eau salée, ils se lancent dans un jet de mort, où ils roulent à plusieurs reprises leurs prises dans l’eau. Cette méthode facilite le démembrement, car les dents des crocs sont faites pour saisir et non pour déchirer.

Selon un expert de Animaux AZ« Responsable de 1 000 à 5 000 décès par an, le crocodile est l’un des animaux les plus grands, les plus agressifs et les plus dangereux au monde. Pesant plus de 2 000 livres, les crocodiles possèdent une immense force de morsure et peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu’à 25 mph. Les crocodiles sont la seule entrée sur cette liste qui chasse et s’attaque activement aux humains. L’espèce la plus meurtrière est le crocodile du Nil qui vit dans les régions entourant le Nil. Les anciens Égyptiens les craignaient tellement qu’ils portaient des symboles de leur dieu crocodile pour se protéger des reptiles.

Le Times Royaume-Uni nous rappelle que les crocodiles d’eau salée ont beaucoup d’habitude pour maîtriser l’art de la mise à mort. « Ils existent sur Terre depuis l’ère du Pliocène, les crocodiles ont donc eu tout le temps d’évoluer pour devenir l’une des machines à tuer les plus efficaces de Mère Nature. Atteignant jusqu’à 6 m de long, ces reptiles monstres se cachent dans les estuaires d’eau salée et les eaux saumâtres de l’est de l’Inde à l’Asie du Sud-Est et au nord de l’Australie. Ils grignotent tout ce qui croise leur chemin, y compris les humains.

5. Hippopotames

Alors que les plus créatifs d’entre nous peuvent imaginer que les hippopotames ne sont que des vaches aquatiques, se prélassant et profitant de la journée sans souci, un expert de la faune sauvage de CNET dit que ce n’est pas le cas. « Ne vous laissez pas berner par leur nature endormie ou par leur représentation comme des personnages comiques dans les dessins animés ; Les hippopotames font partie des animaux les plus agressifs de la planète et n’hésiteront pas à charger les humains qui s’approchent trop près. En moyenne, plus d’un être humain est tué chaque année par un hippopotame.

“Pendant longtemps, les hippopotames ont été considérés comme l’animal le plus mortel d’Afrique”, partage Alerte scientifique. “Les hippopotames sont connus pour être agressifs envers les humains, y compris pour renverser des bateaux.”

Mais les hippopotames ont l’air si paisibles au zoo. Pourquoi voudraient-ils blesser les humains ? Animaux AZ a une réponse : « L’hippopotame se classe au troisième rang en termes de taille parmi les plus grands mammifères terrestres derrière l’éléphant et le rhinocéros, et ils sont responsables d’environ 500 rencontres humaines mortelles chaque année… Cependant, ils ont gagné une place plus élevée. [on this list] en raison de leur réputation de violence, d’agression et de leur nature extrêmement territoriale. On sait même que les hippopotames attaquent les bateaux pour avoir empiété sur leur habitat, et ils peuvent utiliser très efficacement leurs dents pointues qui peuvent atteindre 20 pouces de long. Ils attaquent en mordant et en piétinant, et maintiendront leur adversaire sous l’eau jusqu’à ce qu’il se noie.

Maintenant que vous savez quels animaux sont les plus dangereux, lequel craignez-vous le plus ? Laissez un commentaire pour nous le faire savoir !

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Sources:

Remarque : cet article n’a été ni payé ni sponsorisé. StudyFinds n’est connecté ni en partenariat avec aucune des marques mentionnées et ne reçoit aucune compensation pour ses recommandations.