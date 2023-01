Quels secteurs sont les plus vulnérables aux cyberattaques ?

Des données récentes publiées par Check Point Software, une société de sécurité informatique, indiquent que les cyberattaques mondiales ont augmenté de 38 % en 2022 par rapport à l’année précédente, l’Amérique du Nord enregistrant une augmentation de 52 %.

Le Canada, cependant, n’a apparemment enregistré qu’une augmentation de 20 % des cyberattaques, selon un communiqué de presse de la société.

Selon le rapport, ces chiffres de cyberattaques ont été provoqués par des gangs de pirates informatiques et de rançongiciels plus petits et agiles qui se sont concentrés sur l’exploitation des outils de collaboration utilisés dans les environnements de travail à domicile.

Il a révélé qu’à l’échelle mondiale, l’éducation/la recherche, le gouvernement/l’armée et les soins de santé étaient les trois industries les plus ciblées en 2022.

L’éducation et la recherche ont subi en moyenne 2 314 attaques par organisation chaque semaine, soit une augmentation de 43 % par rapport à l’année précédente. Les organisations gouvernementales/militaires ont été attaquées en moyenne 1 661 fois par semaine, soit une augmentation de 46 %. Les organisations de soins de santé ont subi en moyenne 1 463 attaques par semaine, soit une augmentation de 74 %.

Le rapport avertit également que l’activité de cyberattaques pourrait augmenter avec l’avènement d’outils d’intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT, qui pourraient potentiellement permettre aux pirates de générer du code malveillant et des e-mails à un rythme plus rapide et plus automatisé. ChatGPT est une application d’intelligence artificielle conçue pour imiter la parole humaine.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR PRÉVENIR LES CYBERATTAQUES ?

Pour minimiser le risque de cyberattaques, le rapport suggère :

– Ne cliquez pas sur des liens malveillants

– N’ouvrez jamais de pièces jointes inattendues ou non fiables

– Évitez de révéler des données personnelles ou sensibles à des hameçonneurs

– Vérifiez la légitimité du logiciel avant de le télécharger

– Ne branchez jamais un périphérique USB inconnu sur votre ordinateur

– Utilisez un VPN lors de la connexion via un réseau Wi-Fi non fiable ou public

– Gardez les ordinateurs et les serveurs à jour avec les derniers correctifs de sécurité, en particulier ceux étiquetés comme critiques

– Maintenez votre logiciel à jour, car certaines versions plus anciennes peuvent présenter des vulnérabilités



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.