Quels rêves peuvent venir: les scientifiques développent une méthode de communication bidirectionnelle pendant que les gens dorment profondément

Bien que pas tout à fait à égalité avec «Inception», des chercheurs de l’Université Northwestern ont découvert un nouveau phénomène qu’ils décrivent comme un «rêve interactif», dans lequel les participants endormis pouvaient communiquer et répondre aux questions.

Le sommeil, en particulier le sommeil paradoxal (REM), l’étape fortement associée à l’état de rêve, reste mal compris, mais cette dernière recherche ouvre la possibilité de former notre capacité à rêver et de nous aider à résoudre des problèmes, à atteindre des objectifs ou à surmonter des problèmes.

Plutôt que d’adopter la stratégie exagérée utilisée dans le succès du box-office de Christopher Nolan en 2010, «Inception», les scientifiques ont examiné 36 volontaires endormis dans quatre laboratoires différents à l’aide d’instruments d’électroencéphalogramme (EEG).

L’un des participants à l’étude vit avec la narcolepsie, une condition dans laquelle un patient tombe spontanément et de manière incontrôlable dans un sommeil profond, tout en faisant fréquemment des rêves lucides (dans lesquels le rêveur est conscient qu’il rêve). Les autres participants ont rapporté des fréquences variables de rêves lucides.

Une fois que les rêveurs étaient tombés dans un sommeil suffisamment profond, les chercheurs ont tenté de communiquer avec les participants endormis via des mots parlés, des lumières clignotantes et des contacts physiques.

Au cours de ces tentatives de communication, les chercheurs ont posé des questions mathématiques de base, ont demandé aux volontaires de compter le nombre de lumières clignotantes qu’ils ont vues ou touchées, et de répondre à de simples questions par oui ou par non.

Les réponses, lorsqu’elles étaient données, étaient exprimées par des mouvements oculaires ou des expressions faciales convenues avant la sieste.

Sur un total de 57 expériences de sommeil, au moins une réponse correcte a été donnée dans 47% des séances au cours desquelles le participant a rêvé lucidement.

Après avoir donné une réponse correcte à une question donnée, les participants ont été rapidement réveillés et invités à rendre compte de leurs rêves.

«Nous avons constaté que les personnes en sommeil paradoxal peuvent interagir avec un expérimentateur et communiquer en temps réel», dit le psychologue Ken Paller de l’Université Northwestern.

« Nous avons également montré que les rêveurs sont capables de comprendre des questions, de s’engager dans des opérations de mémoire de travail et de produire des réponses. »

Les rêveurs rapportaient fréquemment que les questions des chercheurs étaient extérieures au rêve ou superposées ou parfois, comme un élément du rêve lui-même comme une télévision ou une radio.

Cela indique que, dans une certaine mesure au moins, les personnes endormies et engagées dans la pratique du rêve lucide sont capables de recevoir et d’interpréter des instructions, de répondre à des questions par oui / non et même d’effectuer des calculs de base.

L’étude a des implications pour le nombre croissant de recherches sur les rêves, la mémoire et l’importance du sommeil dans la formation et le stockage de la mémoire. Cela peut également s’avérer utile pour les personnes souffrant de troubles du sommeil.

« Ce canal de communication relativement inexploré peut permettre une variété d’applications pratiques et une nouvelle stratégie pour l’exploration empirique des rêves, » disent les chercheurs.

