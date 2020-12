Si vous cherchez à manger un morceau ou une tasse de café le soir du Nouvel An ou le jour de l’An, il existe de nombreuses options.

Contrairement à Noël, lorsque de nombreuses grandes chaînes ont fermé, davantage de restaurants seront ouverts pour faire ses adieux à 2020 et se féliciter en 2021.

Attendez-vous à trouver de nombreux restaurants fonctionnant avec des heures spéciales le jeudi et le vendredi.

La plupart des restaurants Chick-fil-A ferment à 18 heures jeudi et vendredi, a déclaré la chaîne de poulets dans un article de blog, notant que les heures peuvent varier selon le lieu.

Pour les restaurants locaux, la distance à parcourir pour trouver un restaurant ouvert varie également.

Seuls 52% des restaurants locaux étaient ouverts le jour du Nouvel An 2019, selon une analyse du fournisseur de logiciels pour petites entreprises Womply.

Encore moins de restaurants seront ouverts cette année. Avec la flambée des cas de coronavirus, Womply a découvert que 28% des restaurants du pays étaient fermés au 1er décembre.

Justin Davies, directeur du marketing de Womply, a déclaré qu’avec de nombreux restaurants fermés et les restrictions COVID-19 variant dans tout le pays, il est important de vérifier les horaires et les politiques de restauration à l’avance pour le jeudi et le vendredi.

« Avec le soutien des consommateurs, le réveillon du Nouvel An pourrait donner aux restaurants locaux le coup de pouce dont ils ont besoin pour commencer à sortir de la crise qu’ils ont connue tout au long de 2020 », a déclaré Davies.

Les chaînes de restauration rapide ouvrent le jour de l’An

Les chaînes de restaurants suivantes ont des emplacements sélectionnés ouverts dans une certaine capacité. Certaines salles à manger peuvent être fermées et plusieurs peuvent proposer un menu plus limité ou uniquement des plats à emporter et des livraisons.

Vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir car tous les emplacements ne sont pas ouverts. Certains sites Web de restaurants n’ont pas d’heures de vacances mises à jour, alors appelez à l’avance.

Plus de restaurants ouvrent le jour de l’An

Presque toutes les chaînes nationales sont ouvertes le vendredi, mais vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche car tous les emplacements ne le seront pas et les heures varieront. Certains sites Web de restaurants n’ont pas d’heures de vacances mises à jour, il est donc suggéré d’appeler à l’avance.

Les restaurants locaux ouvrent le Nouvel An

De nombreux restaurants de chaînes locales et régionales seront également ouverts le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An et les restaurants situés dans les hôtels sont souvent ouverts les jours fériés. Trouvez d’autres restaurants en recherchant sur les réseaux sociaux et en consultant OpenTable, un service de réservation en ligne.

Faites-le livrer

Les services de livraison, notamment Postmates, Grubhub, UberEats et DoorDash, livreront les commandes de produits alimentaires le jour de l’an pour les restaurants locaux et nationaux participants. Consultez les applications ou les sites Web pour trouver les options disponibles.

Offre Donut Krispy Kreme de quatre jours

Krispy Kreme sonne en 2021 avec une offre de beignets sucrés baptisée « Four Days of Glaze ».

À partir du réveillon du Nouvel An et jusqu’au dimanche 3 janvier, obtenez deux douzaines Original Glazed pour 12 $.

«Alors que nous réfléchissons à 2020 et tournons la page vers 2021, nous voulions adresser un autre signe de remerciement chaleureux à tous ceux qui ont contribué à rendre cette année aussi douce que possible», a déclaré Dave Skena, directeur du marketing de Krispy Kreme Donuts. une déclaration à USA TODAY, qualifiant la promotion de la meilleure offre de l’entreprise.

L’offre sera disponible via le ramassage, le service au volant et en magasin dans les magasins Krispy Kreme participants à travers les États-Unis. La chaîne indique que les consommateurs peuvent en acheter jusqu’à deux par jour.

En savoir plus sur www.krispykreme.com/offers/fourdaysofglaze.

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko