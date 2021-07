Chipotle, Starbucks, McDonald’s, Panera et Dunkin’ seront ouverts le 4 juillet, ainsi que Waffle House et la plupart des restaurants. Mais appelez et confirmez.

