Le PRÉSIDENT Joe Biden a signé un projet de loi qui marquera officiellement le 19 juin, ou le 19 juin, comme jour férié fédéral.

Cependant, malgré la signature par le président du projet de loi et la création d’un jour férié fédéral pour commémorer le 19 juin, plus d’une douzaine de républicains de la Chambre ont voté contre.

Juneteenth a été officiellement promulguée comme jour férié fédéral le 17 juin Crédit : Getty

Quels républicains ont voté contre Juneteenth ?

Les 14 républicains suivants ont voté contre l’adoption des projets de loi sont les suivants :

14 républicains ont voté contre le passage des projets de loi Crédit : Getty

Plusieurs républicains de la Chambre se sont opposés à l’appellation officielle de la fête « Juneteenth National Independence Day », affirmant qu’elle pourrait être confondue avec la fête de l’indépendance le 4 juillet.

« Je soutiens pleinement la création d’une journée pour célébrer l’abolition de l’esclavage », a déclaré Massie lors du débat à la Chambre.

« Cependant, nommer ce jour le jour de l’indépendance nationale créera de la confusion et poussera les Américains à choisir l’un de ces deux jours comme jour de l’indépendance en fonction de leur identité raciale. »

Massie a suggéré que la fête de Juneteenth pourrait être nommée « Jour de l’émancipation » à la place.

Le législateur du GOP Rosendale a invoqué la question des guerres culturelles pour enseigner aux enfants américains dans les écoles l’histoire du racisme systémique de la nation comme son opposition à la déclaration de Juneteenth comme jour férié fédéral.

« Appelons un as un as. Il s’agit d’un effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la «théorie critique de la race» l’idéologie régnante de notre pays.

« Comme je crois qu’il faut traiter tout le monde sur un pied d’égalité, quelle que soit la race, et que nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur nos différences, je voterai ‘non' », a déclaré Rosendale avant le vote.

Joe Biden signera-t-il la facture ?

Le projet de loi est passé par le Sénat américain, obtenant l’approbation unanime le 15 juin avant d’être adopté par le Congrès.

La Chambre des représentants a ensuite également adopté la loi le lendemain, établissant le 19 juin comme jour férié légal.

Le jeudi 17 juin, la date est officiellement devenue un jour férié fédéral après que le président Biden l’a promulguée.

Les employés fédéraux recevront un jour de congé payé le 19 juin, ou le vendredi ou le lundi le plus proche pour commémorer la Proclamation d’émancipation.

Juneteenth est officiellement devenu un jour férié fédéral après que le président Joe Biden a approuvé le projet de loi Crédit : Reuters

Étant donné que le 19 juin tombe un samedi cette année, la plupart des employés fédéraux auront congé le vendredi 18 juin.

Le Texas a fait de Juneteenth un jour férié pour la première fois en 1980, et « tous les États à l’exception du Dakota du Sud sont venus commémorer officiellement Juneteenth » dans les décennies qui ont suivi, selon CNN.

Le 19 juin 1865, le général de division Gordan Granger de l’armée de l’Union a informé les esclaves restants de Galveston, au Texas, qu’ils avaient été libérés par la proclamation d’émancipation publiée plus de deux ans plus tôt.

Qu’a dit Candace Owens à propos de Juneteenth ?

La conservatrice Candace Owens a tweeté ses réflexions sur la nouvelle fête fédérale du 17 juin.

« Juneteenth est tellement nul. Les démocrates doivent vraiment arrêter d’essayer de reconditionner la ségrégation », a déclaré Owens.

« Je fêterai uniquement les 4 et 4 juillet. Je suis américain. »