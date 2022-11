Quels records de la Coupe du monde Messi et Ronaldo peuvent-ils battre au Qatar ?

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant que le premier ballon ne soit lancé au Qatar, la Coupe du monde 2022 approche à grands pas alors que les fans de football du monde entier se préparent pour un festin de mi-saison d’action internationale masculine.

En plus de la gloire mondiale et de l’immortalité sportive en jeu, il y a aussi un certain nombre de records de la Coupe du monde qui peuvent être battus et des jalons à portée de main au cours des 64 prochains matchs.

De nombreux grands noms entrent dans la Coupe du monde sur le point d’entrer dans l’histoire avec leurs équipes nationales, avec des repères de longue date susceptibles d’être franchis lors de la finale si les choses se passent comme prévu pour certains joueurs et équipes.

La préparation de Ronaldo pour la Coupe du monde a été éclipsée par sa récente interview critiquant son club, Manchester United, mais cela ne devrait pas occulter le fait qu’il pourrait devenir le premier joueur masculin de l’histoire à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes.

Le capitaine portugais a marqué au moins un but lors de chacune des finales 2006, 2010, 2014 et 2018 pour égaler le record détenu conjointement par la légende brésilienne Pelé (1958, 1962, 1966, 1970) et les grands noms allemands Miroslav Klose (2002, 2006, 2010 , 2014) et Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970). Par conséquent, un seul but au Qatar verra Ronaldo partir seul.

Ronaldo peut être tranquille en sachant qu’il détient déjà le record du joueur le plus âgé à avoir réussi un tour du chapeau lors d’une Coupe du monde après avoir marqué trois buts contre l’Espagne lors de la phase de groupes de 2018 à l’âge de 33 ans et 130 jours – bien sûr, il y a toujours une chance qu’il puisse prolonger ce record particulier en 2022. Le Portugal affrontera le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud dans le groupe H.

Lionel Messi a disputé plus de matchs de Coupe du monde au total (19 matchs) que tout autre joueur actif, menant son vieil ennemi Ronaldo de deux matchs. Il reste à voir comment le tournoi de 2022 se déroulera, mais tout ce que Messi doit faire est de survivre à Ronaldo et d’éviter les blessures pour sortir du Qatar avec ce record intact.

Sergio Ramos est deuxième aux côtés de Ronaldo sur la liste des joueurs actifs (17 matchs) mais, n’ayant pas été sélectionné par l’Espagne, il est peu probable qu’il s’ajoute à son décompte avant la fin de sa carrière.

Le duo allemand Thomas Muller et Manuel Neuer sont juste derrière avec 16 matchs chacun, et pourraient théoriquement dépasser Messi en 2022 si Die Mannschaft bien progresser dans la phase à élimination directe tandis qu’un sort désastreux s’abat sur l’Argentine. Il en va de même pour le gardien vétéran uruguayen Fernando Muslera.

Diego Maradona a établi le record de l’équipe nationale argentine pour les apparitions en Coupe du monde avec 21 matchs, ce qui signifie que Messi est plus que susceptible de surpasser son idole au cours du tournoi 2022.

Si l’Argentine atteignait la finale avec Messi disputant les sept matches, il dépasserait le record de tous les temps de l’ancien milieu de terrain allemand Lothar Matthaus avec 25 apparitions en Coupe du monde.

Alors que Messi a marqué six buts lors de matches de Coupe du monde, il n’a jamais trouvé le chemin des filets dans un match au-delà de la phase de groupes. Cependant, ses quatre passes décisives lors des matchs à élimination directe sont un record de la Coupe du monde qu’il détient conjointement avec Pelé depuis le tournoi de 1966 (qui remonte aussi loin que des données fiables s’étendent).

Ronaldo contre Messi

Les deux goliaths du jeu moderne sont sur le point de rejoindre un groupe exclusif de joueurs de l’histoire pour participer à cinq Coupes du monde masculines différentes. Messi et Ronaldo rejoindront Matthaus et la paire mexicaine Antonio Carbajal et Rafael Marquez en tant que seuls joueurs à avoir disputé cinq finales au cours de leur carrière. Le vétéran mexicain Andres Guardado pourrait également se rendre sur le terrain lors d’une cinquième finale si le milieu de terrain de 36 ans jouait pour Le Tri à Qatar 2022.

Plusieurs autres joueurs ont été inclus dans cinq équipes de Coupe du monde au cours de leur carrière, mais n’ont pas réussi à faire des apparitions à chacun d’eux. Par exemple. Gianluigi Buffon a été inclus dans cinq équipes italiennes de la Coupe du monde (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) mais est resté un remplaçant inutilisé à France ’98.

De même, le gardien mexicain Guillermo Ochoa est devenu un incontournable du tournoi et a été inclus dans sa cinquième équipe de Coupe du monde en 2022. Cependant, “Memo” a servi de remplaçant en 2006 et 2010 et n’a pas atteint le terrain.

Meilleurs buteurs de tous les temps

Il y a quelques attaquants de premier plan qui sont à deux doigts de devenir le meilleur buteur de tous les temps de leur pays lors de la Coupe du monde du Qatar.

Neymar se dirige vers le tournoi après avoir marqué 75 buts en 121 matchs pour le Brésil, ne lui laissant que trois buts avant d’usurper le record de Pelé pour le Séléçao qui existe depuis 1971.

Pendant ce temps, Harry Kane n’est plus qu’à trois buts de battre le record de Wayne Rooney et de devenir le nouveau meilleur buteur de tous les temps en Angleterre. La star de Tottenham Hotspur a 51 buts en 75 matchs pour son pays, tandis que Rooney s’est retiré avec 53 buts en 120 apparitions.

De plus, Kane a remporté le Soulier d’or de Russie 2018 avec six buts, le plaçant deuxième sur la liste des buteurs du tournoi anglais derrière Gary Lineker (10 buts). Une surabondance de buts au Qatar pourrait voir Kane battre deux records incroyablement impressionnants de l’équipe nationale d’un seul coup.

Traces

En plus d’être regroupée parmi les favoris pour soulever le trophée au Qatar cet hiver, l’Argentine entre également dans la Coupe du monde 2022 en tant qu’équipe en forme incontestée du football mondial.

Plus longues séquences internationales sans défaite masculines (15 nov.) Équipe Jeux Période Italie 37 2018-2021 Argentine 35 2019- Espagne 35 2007-09 Brésil 35 1993-1996

L’équipe de Lionel Scaloni est sur une formidable séquence de 35 matchs sans défaite qui remonte à juillet 2019 – en particulier les éliminatoires pour la troisième place de la Copa America 2019. La Albiceleste a gagné 2-1 pour remporter le bronze ce jour fatidique et n’a pas perdu un seul match depuis. En fait, ils sont même retournés à la Copa America à cette époque et l’ont remportée, en 2021.

De plus, l’Argentine n’a plus qu’à ajouter trois matchs à sa course phénoménale pour dépasser le record de 37 matchs internationaux masculins sans défaite établi par l’Italie entre octobre 2018 et octobre 2021. L’Argentine, qui a battu les champions d’Europe 3-0 lors de leur rencontre à L’intercontinental de juin Finalissime à Wembley, pourraient établir le nouveau record contre le Mexique lors de leur deuxième match du Groupe C au Qatar.

Le plus long écart entre les apparitions en Coupe du Monde masculine de la FIFA Équipe Années Période Pays de Galles 64 1958-2022 Norvège 56 1938-1994 Egypte 56 1934-1990

En parlant de séquences, un retrait du plafond est dû pour le Pays de Galles, qui disputera son premier match de finale de Coupe du monde depuis 68 ans, mettant ainsi fin à la plus longue absence de tournoi de n’importe quel pays dans les 92 ans d’histoire de la compétition FIFA.

Le Canada ne devrait également faire que sa deuxième apparition et sa première depuis 1986, la deuxième plus longue absence parmi toutes les nations qui se sont qualifiées pour la finale de 2022 au Qatar.

En parlant du Pays de Galles, l’entraîneur-chef des États-Unis, Gregg Berhalter, entrera dans l’histoire de la Coupe du monde lorsque son équipe affrontera Gareth Bale & Co. lors de leur match d’ouverture du groupe B au stade Ahmad bin Ali d’Al Rayyan lundi.

À l’âge de 49 ans, Berhalter deviendra le premier homme à avoir représenté les États-Unis à une Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, après s’être déjà rendu sur le terrain pour l’USMNT lors des tournois de 2002 et 2006.

