Quels records de buts Erling Haaland de Man City pourrait-il battre?

À quel point Erling Haaland peut-il être bon et combien de records de buts l’attaquant de Manchester City battra-t-il? Les goûts de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Sergio Aguero et Alan Shearer attendent nerveusement de trouver la réponse à ces questions.

2 Connexe

Depuis qu’il a effectué un transfert de 51 millions de livres sterling du Borussia Dortmund à City cet été, Haaland a marqué 19 buts remarquables en 12 apparitions pour l’équipe de Pep Guardiola. Avec Southampton en difficulté à l’Etihad samedi, il y a une réelle perspective que l’ancien attaquant de Molde et du FC Salzburg enregistre un tour du chapeau lors de quatre matchs consécutifs à domicile en Premier League.

Déjà cette saison, Haaland a réécrit le livre des records sous un maillot City. Il a éclipsé la légende du club Aguero en marquant lors de neuf matchs consécutifs – Aguero n’a réussi que huit matchs consécutifs à deux reprises – il a atteint 10 buts en Premier League dans le temps le plus rapide (six matchs) et est le premier joueur à marquer dans son quatre premiers matchs à l’extérieur de la Premier League.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le père de Haaland, Alfie, l’ancien milieu de terrain de City, a récemment déclaré dans le documentaire « Haaland : The Big Decision » que son fils pourrait se déplacer dans les ligues majeures européennes au cours de sa carrière : « Je pense qu’Erling veut prouver ses capacités dans toutes les ligues. peut y rester [Manchester City] pendant trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait avoir, par exemple, 2 ans et demi en Allemagne, 2 ans et demi en Angleterre puis en Espagne, en Italie, en France, non ?”

L’horloge pourrait tourner sur les chances de Haaland Jr. de battre les records majeurs en Angleterre, mais ayant fait un début de carrière aussi phénoménal à l’Etihad, le joueur de 22 ans a certainement une chance d’en marquer quelques-uns. plus avant de raccrocher son maillot City. Voici ce qu’il devrait avoir à l’œil.

Toutes les statistiques fournies via ESPN Stats and Information.

Joueur le plus rapide à 100 buts en Premier League

Shearer (dont le nom reviendra plusieurs fois dans cet article) détient le record du joueur le plus rapide à 100 buts en Premier League, atteignant la barre du siècle après 124 matchs avec les Blackburn Rovers lors de la saison 1995-96.

Les exploits de Shearer pour Blackburn ont aidé le club à remporter le titre de Premier League en 1994-95, lorsqu’il a marqué 34 buts en une saison de 42 matchs, et plus tard, il est devenu le footballeur le plus cher du monde avec un transfert record de 15 millions de livres sterling à Newcastle United en août 1996. .

Haaland aura probablement besoin d’au moins 2 saisons et demie, à son taux de frappe actuel, pour marquer 100 buts en Premier League. Mais il a déjà marqué 14 buts en huit matchs, donc le record de Shearer est certainement celui qu’il pourrait battre.

Le joueur le plus rapide à réussir trois tours du chapeau en Premier League

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Haaland a remporté ce record pour lui-même dimanche dernier après être devenu le premier joueur de Manchester City à réussir un tour du chapeau contre Manchester United depuis Francis Lee en 1970 – Phil Foden est alors devenu le deuxième à le faire dans le même match.

Haaland n’a eu besoin que de huit matchs de Premier League pour marquer trois tours du chapeau et l’ampleur de son exploit est soulignée par le fait qu’il a pris le record de Michael Owen, qui a marqué son troisième tour du chapeau en Premier League pour Liverpool lors de son 48e match.

Plus grand nombre de buts en une saison de Premier League

Shearer et Andy Cole partagent le record de 34 buts en une saison de Premier League, bien que tous deux aient enregistré ce chiffre dans une campagne de 42 matchs, Cole le gérant pour Newcastle en 1993-94 et Shearer le faisant avec Blackburn en 1994-95.

Mohamed Salah de Liverpool détient le record du plus grand nombre de buts en une saison de 38 matchs, marquant 32 en 2017-18, mais les jalons de 34 et 32 ​​buts sont sérieusement menacés par Haaland cette saison.

jouer 1h30 Craig Burley et Steve Nicol s’émerveillent devant les cinq premiers matchs d’Erling Haaland en Premier League.

Buteur de tous les temps en Premier League

Shearer est toujours le meilleur buteur de la Premier League, malgré le dernier de ses 260 buts en 441 matchs au cours de la saison 2005-06 avec Newcastle.

Rooney, qui a marqué 208 buts en Premier League en 491 matchs avec Everton et Manchester United avant de prendre sa retraite, est le seul autre attaquant à franchir la barrière des 200 buts, bien que Harry Kane de Tottenham (190 sur 290 matchs) se rapproche de cette étape et pourrait encore réviser le décompte de Shearer car il n’a encore que 29 ans.

Le record de Shearer est d’autant plus remarquable qu’il n’a disputé son premier match de Premier League qu’à l’âge de 22 ans – ayant déjà marqué 22 buts dans l’ancienne première division avec Southampton – et qu’il a subi à la fois une blessure au ligament croisé et une grave cheville. blessure au cours de ses années de pointe à Blackburn et Newcastle.

Enlevez ces blessures et ajoutez les 22 buts de haut niveau que Shearer a marqués avant le début de la Premier League en 1992-93, et l’ancien capitaine anglais aurait probablement enregistré plus de 300 buts en club.

Si Haaland veut se rapprocher du record de Shearer, même s’il est resté à City pendant six saisons, il devrait marquer en moyenne un peu plus de 43 buts par saison pour atteindre la barre des 260.

La plupart des tours du chapeau en Premier League

Aguero a le plus de tours du chapeau en Premier League, l’ancien international argentin marquant 12 pour City au cours de ses 10 ans à l’Etihad.

Mais, ayant déjà réussi trois tours du chapeau pour City, Haaland pourrait effacer Aguero du livre des records, s’il continue à ce rythme et ne passe que trois saisons complètes au club.

La plupart des buts dans le derby de Manchester

Rooney détient la distinction d’avoir marqué le plus de buts au total dans le derby de Manchester, avec 11 dans toutes les compétitions pour United contre City.

Joe Hayes et Lee sont les meilleurs buteurs de City dans le match avec 10 buts chacun mais, avec déjà trois buts en un match (grâce à un tour du chapeau lors de la récente victoire 6-3), Haaland pourrait rapidement s’éloigner des deux joueurs et Rooney pour devenir le buteur le plus prolifique du derby de Manchester.

Le plus de buts en Ligue des Champions

Erling Haaland a marqué deux fois lors de la victoire 5-0 de City contre le FC Copenhague. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions avec 140 buts pour Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. C’est un record que beaucoup pensaient ne jamais être battu en raison de l’incroyable régularité de Ronaldo.

Cependant, Haaland apparaît comme une véritable menace pour Ronaldo et n’aura pas besoin de rester à City pour battre ce record. En marquant deux fois lors de la victoire 5-0 de City contre le FC Copenhague cette semaine, Haaland a porté son total en Ligue des champions à 28 buts en 22 matches avec le FC Salzburg, Dortmund et City.

S’il quitte City dans les années à venir, vous pouvez supposer que Haaland ne jouera que pour les poids lourds de la Ligue des champions, il marquera donc encore beaucoup de buts en Europe.

Mais le record de Ronaldo est formidable – le joueur de 37 ans est également en tête du classement pour avoir le plus d’apparitions en Ligue des champions (183) – et Haaland doit jouer régulièrement dans la compétition au cours des 10 prochaines années pour avoir une chance de briser ce. Et il doit rester en forme.

Plus grand nombre de buts en Ligue des champions en une seule saison

Ronaldo pourrait conserver son record de tous les temps en Ligue des champions, mais il pourrait être contraint de dire au revoir à ce record.

Lors de la course du Real Madrid à la gloire de la Ligue des champions en 2013-14, Ronaldo a marqué 17 buts en 11 matchs pour l’équipe de LaLiga et cela reste un record en une saison.

Mais Haaland a déjà marqué cinq buts en trois matchs en Europe pour City cette saison, donc si l’équipe de Pep Guardiola s’enfonce dans la compétition – avec 13 matchs possibles au total – le décompte de Ronaldo pourrait être éclipsé.

Le record anglais qui devait être incassable

Tous les enfants fous de football qui grandissent en Angleterre ont entendu parler de la légende de Dixie Dean.

Dean a marqué 60 buts en 39 matchs de championnat pour Everton dans l’ancienne première division au cours de la saison 1927-28 et personne n’a failli battre ce record, avant ou depuis.

Tom Waring d’Aston Villa a marqué 49 buts au cours de la saison 1930-31 et c’est aussi proche que quiconque ait jamais réussi à imiter Dean, qui est immortalisé dans une statue à l’extérieur de Goodison Park.

Mais Haaland pourrait-il réaliser l’impensable et dépasser les 60 buts ? Il a déjà marqué 14 buts en huit matchs de Premier League pour City, donc son taux de but est de 1,75 buts par match. S’il maintient cette forme pendant 38 matchs, il pourrait en marquer 66 cette saison.

Cela reste hautement improbable, mais le fait que le record de Dean soit même mentionné par rapport à Haaland souligne à quel point il est un talent remarquable.