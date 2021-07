L’ONCLE Sam fêtera officiellement ses 275 ans ce 4 juillet.

Cependant, bien que le 4 juillet soit un jour de célébration de l’indépendance de l’Amérique, les anciens présidents américains sont décédés ce jour-là.

Trois présidents américains sont décédés par coïncidence le 4 juillet Crédit : Getty Images – Getty

Quels présidents sont morts le 4 juillet ?

Les pères fondateurs – George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, James Monroe et Benjamin Franklin – ainsi que plusieurs autres acteurs clés de leur temps, ont structuré le gouvernement démocratique des États-Unis.

En fait, trois des cinq Pères fondateurs de l’Amérique sont décédés le 4 juillet.

Adams, Jefferson et Monroe sont morts le jour de l’indépendance.

Le 4 juillet 1826, Adams et Jefferson moururent le même jour à cinq heures d’intervalle.

Le deuxième président américain John Adams est décédé le 4 juillet 1826 Crédit : Getty – Contributeur

Adams est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 90 ans, tandis que Jefferson était en mauvaise santé depuis des années avant de mourir à 83 ans.

Cinq ans plus tard, le 4 juillet 1831, Monroe mourut d’insuffisance cardiaque et de tuberculose dans la maison de sa fille à New York. Il avait 73 ans.

Quel président est né le 4 juillet ?

Le seul président américain né le 4 juillet était Calvin Coolidge.

Coolidge, le 30e président, est né à Plymouth, Vermont, le 4 juillet 1872.

Thomas Jefferson est décédé le même jour que John Adams, cinq heures plus tôt Crédit : Getty – Contributeur

Combien de présidents sont morts en fonction ?

Depuis que le bureau du président des États-Unis a été créé en 1789, 45 personnes ont occupé le poste de président.

James Monroe est décédé d’une insuffisance cardiaque et de la tuberculose le 4 juillet 1831 Crédit : Getty

Sur les 45 présidents, huit sont morts en fonction, quatre ont été assassinés et quatre sont morts de causes naturelles.

Les huit commandants en chef décédés au cours de leur présidence sont :