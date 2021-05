STRANGER Things est l’une des émissions les plus populaires sur la plate-forme de streaming géante Netflix.

Après la sortie d’un teaser convaincant pour la saison quatre le 6 mai 2021, nous examinerons les personnages dont le destin a été scellé dans le troisième volet de la série.

Quels personnages sont morts dans Stranger Things saison 3?

Billy Hargrove

Billy a commencé le règne de terreur de l’esprit flayer alors qu’il était le premier à devenir possédé dans l’épisode d’ouverture de la série.

Il a passé toute la série à kidnapper des gens et à les amener à Mind Flayer pour être écorchés.

Dans la finale de la série, il est sorti de sa transe quand Eleven l’a supplié de ne pas la tuer et s’est sacrifié à l’écorcheur de l’esprit.

Heather Holloway

Heather aimait Billy et voulait juste s’amuser avec lui pendant l’été.

Au lieu de cela, le maître nageur a été tragiquement tué par Billy, qui était possédé par l’écorcheur mental et l’a transformée en membre des écorchés.

Afin de créer un monstre beaucoup plus fort, Heather a été fondue, avec sa mère et d’autres membres des Flayed.

Tom Holloway

Le rédacteur en chef du Hawkins Post a également été pris dans les griffes du monstrueux prospectus mental.

Il s’est retourné après avoir amené Billy pour le dîner et a tenté de traquer Nancy et Jonathan au Hawkins Memorial Hospital dans des scènes captivantes.

Il a rencontré son destin lorsque Jonathan l’a poignardé au cou avec une paire de ciseaux.

Bruce Lowe

Le journaliste du Hawkins Post, Bruce Lowe, a rejeté toutes les idées de Nancy pour le journal, la discréditant à chaque instant.

Quand Nancy et Jonathan arrivent à Hawkins Memorial Hospital pour essayer de trouver le nouvel emplacement de Mind Flayer, il bondit et fait de son mieux pour essayer de les tuer.

Cependant, Nancy a eu le dernier rire et elle a écrasé le crâne de Bruce avec un extincteur.

Alexei

Alexei était un scientifique russe travaillant sur la machine sous le centre commercial Starcourt qui fait les portes pour accéder à Upside Down.

L’officier de police en chef Hawkins Hopper a kidnappé Alexei pour en savoir plus sur Upside Down et l’esprit flayer.

Malheureusement, le scientifique a été tué à la fête foraine et un soldat russe lui a tiré dessus.

Grigori

Le soldat qui a tué Alexei était Grigori, mais il a rapidement rencontré sa fin.

Il a également agressé Hopper quand il l’a vu et Joyce enquêter sur le laboratoire national Hawkins.

Le policier a pris son dos et contre la machine russe sous Starcourt, qui l’a complètement déchiré.





Le flagelleur mental

Joyce a pu tourner la clé qui a détruit la machine et fermé la porte entre le monde réel et l’Upside Down.

En conséquence, le flayer mental s’est effondré et a perdu tout son pouvoir.

Est-ce la dernière que nous ayons vue de la créature horrible et englobante?