Quels personnages Shweta Tripathi veut-elle jouer? | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Shweta Tripathi aime les personnages qui racontent une histoire, d’autant plus si un tel personnage est très éloigné de qui elle est dans la vie.

« Les personnages qui racontent une histoire, ceux qui sont loin, très loin de qui je suis, sont ceux que je veux jouer. La raison en est que lorsque vous incarnez un personnage comme celui-là, vous avez un aperçu de ce que serait la vie du personnage être comme, c’est pourquoi j’aimerais toujours jouer une variété de rôles dans mes projets », dit-elle.

L’actrice a remporté des honneurs avec ses performances dans des films tels que « Masaan », « Haramkhor » et « Gone Kesh », en plus de la websérie « Mirzapur » entre autres.

Ses projets à venir incluent « Yeh Kaali Kaali Ankhein » et « Escaype Live ».