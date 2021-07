SEXY Beasts est une nouvelle série de rencontres Netflix où chaque participant a des rendez-vous tout en étant déguisé en prothèses de niveau hollywoodien.

Sexy Beasts arrivera sur la plateforme de streaming le mercredi 21 juillet 2021.

3 Bêtes sexy sur Netflix

De quoi parle la nouvelle émission Netflix Sexy Beasts ?

Les nouvelles émissions de Netflix mettent de côté les stéréotypes et espèrent que les couples trouvent l’amour en fonction de leur personnalité et non de leur apparence.

L’émission met l’accent sur la personnalité et prend des mesures extrêmes pour s’assurer que les visages des candidats ne sont pas visibles.

Chaque épisode consistera en une seule personne à la recherche de l’amour et après s’être vu présenter trois correspondances amoureuses potentielles, elle choisira celle qui, selon elle, a la meilleure personnalité.

L’émission est basée sur la série britannique de la BBC qui a été créée en 2014 et a été un succès dans le Royaume-Uni.

3 Sexy Beasts débarque sur Netflix le 21 juillet

« En termes simples, nous savons que la programmation non scénarisée est extrêmement populaire sur la télévision linéaire, et ce depuis longtemps », a déclaré à CNN Business le vice-président des séries non-fiction et des comédies spéciales de Netflix, Brandon Riegg, en 2020.

« Je pense que dans nos efforts pour fournir ce genre d’options aux membres, il est logique que la programmation non scénarisée en fasse partie. »

Quels personnages apparaîtront sur les bêtes sexy de Netflix ?

Selon la bande-annonce de Sexy Beasts, il y a des concurrents déguisés en taureau, panda, oryctérope, rhinocéros, épouvantail, dauphin, diable, troll bleu, requin marteau, insecte, castor, zombie, souris, loup, mandrill, guépard, hibou, Frankenstein et maman.

Netflix n’a pas encore publié les noms réels des candidats.

Il y aura 48 personnages différents au cours des deux saisons.

3 Il existe plusieurs déguisements de personnages sur Sexy Beasts Crédit : Netflix

Qui est le narrateur de Sexy Beasts ?

Comédien Rob Delaney, 44 ans, sera le narrateur de la prochaine série Netflix.

Delaney est surtout connu pour avoir co-vedette et co-écrit l’émission amazonienne Catastrophe.

Il a également joué dans plusieurs autres rôles, dont Deadpool 2, Bombshell et Tom et Jerry.

Delaney est actuellement en plein tournage de Mission : Impossible 7 dont la sortie est prévue pour 2022.