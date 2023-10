Quels pays soutiennent et lesquels s’opposent à Israël

Le soutien énergique de Modi à Israël a surpris certains analystes, car l’Inde avait soutenu activement la cause palestinienne et n’avait entretenu de relations diplomatiques avec Israël qu’en 1992.

Peu après l’attaque, le Premier ministre indien Narendra Modi a publié sur X : « profondément choqué par la nouvelle des attaques terroristes en Israël. Nos pensées et nos prières vont aux victimes innocentes et à leurs familles. Nous sommes solidaires avec Israël en cette heure difficile.

Le Union européenne a publié une déclaration soutenant Israël et a déclaré qu’il réexaminerait l’aide qu’il fournit dans les territoires palestiniens, y compris l’aide à des dizaines de milliers de réfugiés.

Le ministère israélien des Affaires étrangères affirme que 84 pays ont publié des déclarations de soutien à Israël depuis Les attentats de samediselon les médias israéliens.

Les adversaires d’Israël

Israël a mené de nombreuses guerres avec ses voisins arabes depuis qu’il a déclaré son statut d’État en 1948 et n’entretient pas de relations diplomatiques formelles avec plus de deux douzaines de pays, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Des roquettes ont été tirées sur Israël depuis les pays voisins Liban et Syrie depuis les attentats de samedi. Le Hezbollah, un groupe armé opérant dans le sud du Liban, a déclaré avoir lancé des attaques à l’artillerie « en solidarité » avec le peuple palestinien. L’armée israélienne a riposté.