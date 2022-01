Quels pays sont les meilleurs pour les voyages en voiture? Voir le top 5 mondial

Holidu est à l’origine d’une nouvelle liste pour inspirer les voyageurs à boucler leur ceinture et à prendre la route. Son « Index des trajets routiers à travers le pays » publié en décembre analysé des facteurs tels que la qualité des routes, les prix du gaz et la variété des paysages dans 118 pays.

« Avec la conduite, vous pouvez réduire considérablement votre risque d’exposition lorsque vous interagissez avec de grands groupes… ce qui en fait une option plus sûre », a déclaré Anja Benson, responsable des relations publiques et du marketing sur le site Web de location de maisons de vacances Holidu.

L’ancienne Route 66 des États-Unis s’étendait sur trois fuseaux horaires et huit États : l’Illinois, le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l’Arizona et la Californie.

Maison pour 29 des 100 villes les mieux classées au monde , les États-Unis offrent aux guerriers de la route une gamme de paysages, des montagnes et des déserts aux glaciers et aux forêts.

L’itinéraire traverse des parcs nationaux, des plages et des villes côtières pittoresques ainsi que des villes comme Los Angeles, Santa Barbara, San Francisco et Portland en Oregon.

Pour un voyage plus court, les conducteurs peuvent commencer à San Juan Capistrano en Californie du Sud et se terminer à Leggett, au nord de San Francisco. Il s’agit d’environ la moitié de la distance, mais emmène toujours les conducteurs le long de la majorité de la côte californienne.

Les conducteurs peuvent choisir leur propre chemin, mais les itinéraires communs incluent un arrêt pour voir les ruines mayas de Chichen Itza – désigné l’un des « Les 7 nouvelles merveilles du monde » en 2017 – et d’autres sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, y compris le Monuments mayas d’Uxmal et la ville portuaire coloniale espagnole de Campeche.

Visiter Cabo Pulmo entre janvier et mars est idéal pour observer les baleines, lorsque des baleines à bosse et des baleines grises peuvent être aperçues dans les lagons de la région.

Sur le chemin du retour vers Cancun, les voyageurs peuvent s’arrêter dans les villes balnéaires de Tulum et Playa Del Carmen. Un autre endroit pittoresque est la collection de lacs roses à Las Coloradas, bien que les visiteurs ne soient plus autorisés à nager dans l’eau.

Reconnue comme la deuxième route nationale la plus longue au monde, la route transcanadienne traverse les 10 provinces du Canada. Cela peut prendre un mois ou plus pour profiter pleinement des vues pittoresques le long de la route.

Un road trip le long de l’autoroute Sea to Sky, officiellement l’autoroute 99, regorge d’attractions sportives naturelles, culturelles et de plein air.

Parsemées de plantations de thé et de sentiers de randonnée, les Cameron Highlands sont luxuriantes et plus fraîches que d’autres parties de la Malaisie.

On dit que la Route 40 argentine est l’un des road trips les plus captivants au monde.

L’un des plus grands points forts de la route est la Route des Sept Lacs. Les visiteurs peuvent passer une journée entière à explorer les décors montagneux, les petits villages et les cascades bleu aquarium de la région du lac.

Il y a aussi des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO le long du chemin, y compris le parc national Los Glaciares – le plus grand parc national du pays – et la Cueva de las Manos, ou « Cave of Hands », avec dessins rupestres de mains humaines exécutés il y a entre 9 500 et 13 000 ans, selon l’Unesco.

Buenos Aires à Salta

Distance : environ 925 milles

Les voyageurs qui empruntent cette route passent généralement le week-end à Mendoza, sans doute la région viticole la plus acclamée d’Argentine. De nombreux vignobles ici produisent le cépage emblématique du pays, le malbec. L’équitation est un moyen populaire d’admirer des paysages à couper le souffle.