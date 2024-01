Quels pays ont réduit le financement de l’UNRWA, et pourquoi ? | Nouvelles

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), considérée comme une bouée de sauvetage pour deux millions de personnes dans l’enclave assiégée, a subi des réductions de financement après que plusieurs de ses employés ont été accusés par Israël d’être impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre.

L’ONU a déclaré samedi qu’elle avait licencié neuf de ses 12 employés en raison de ces allégations et s’est engagée à tenir ses employés responsables, mais a exprimé son choc face à la réduction rapide du financement par plusieurs pays occidentaux dans le contexte d’une catastrophe humanitaire à Gaza, qui a été dévastée par près de quatre mois de guerre aérienne et terrestre d’Israël.

“Il serait extrêmement irresponsable de sanctionner une agence et une communauté entière qu’elle sert en raison d’allégations d’actes criminels contre certaines personnes, surtout en période de guerre, de déplacements et de crises politiques dans la région”, a déclaré Philippe Lazzarini, chef de l’UNRWA. une déclaration samedi.

Les responsables de l’ONU et de la Palestine ont appelé à la poursuite du financement du « travail crucial » de l’agence depuis l’annonce des allégations vendredi.

Voici ce qu’il faut savoir sur la polémique.

Qu’est-ce que l’UNRWA et qui le finance ?

L’acronyme signifie Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Il a été créé en 1949 pour répondre aux besoins des dizaines de milliers de Palestiniens chassés ethniquement de leurs foyers par les milices juives des zones qui font actuellement partie d’Israël.

L’agence des Nations Unies opère en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est et à Gaza, ainsi qu’en Jordanie, au Liban et en Syrie – les pays voisins où les réfugiés palestiniens se sont réfugiés après leur expulsion violente connue sous le nom de Nakba ou catastrophe.

Selon son site Internet, l’agence des Nations Unies soutient les secours et le développement humain des réfugiés palestiniens, en travaillant dans un certain nombre de domaines.

Des exemples de ces domaines sont l’enseignement primaire et professionnel, les soins de santé primaires, les secours et les services sociaux, l’amélioration des infrastructures et des camps, la microfinance et les interventions d’urgence.

L’agence est financée presque entièrement par des contributions volontaires, à l’exception d’une subvention limitée de l’ONU, qui sert exclusivement aux frais administratifs, selon l’UNRWA.

Le travail de l’UNRWA ne pourrait être mené à bien sans les contributions soutenues des pays du monde entier et de l’Union européenne, qui représentaient 94,9 % de toutes les contributions en 2022, indique l’agence.

En 2022, 44,3 % du total des promesses de don de l’agence, soit 1,17 milliard de dollars, provenaient des États membres de l’UE, qui ont contribué à hauteur de 520,3 millions de dollars, y compris les fonds alloués par l’institution via la Commission européenne.

Les États-Unis, l’Allemagne, l’UE et la Suède ont été les principaux donateurs individuels au cours de l’année en question, contribuant à hauteur de 61,4 pour cent au financement global de l’agence.

Chris Gunness, un ancien porte-parole de l’UNRWA, a déclaré que l’agence des Nations Unies n’avait que quelques semaines avant de manquer d’argent pour son travail d’aide crucial visant à sauver des vies palestiniennes à Gaza. Plus de 26 000 Palestiniens ont été tués depuis le lancement de l’offensive israélienne le 7 octobre.

« Mon message au monde arabe, en particulier aux pays du Golfe, est le suivant : où en êtes-vous ? Parce qu’ils gagnent chaque jour des milliards grâce aux revenus pétroliers. Une infime fraction de ces revenus pétroliers permettrait de faire disparaître du jour au lendemain les problèmes financiers de l’UNRWA. Ce fossé inadmissible infligé par ces pays occidentaux serait comblé très rapidement », a déclaré Gunness à Al Jazeera.

« Certaines des personnes les plus désespérées du Moyen-Orient sont aujourd’hui confrontées à la famine, et les États arabes doivent prendre leur part. »

Quelles sont les allégations d’Israël contre le personnel de l’UNRWA ?

L’UNRWA a déclaré vendredi que les autorités israéliennes lui avaient fourni des informations sur l’implication présumée de plusieurs employés de l’UNRWA dans l’attaque du 7 octobre.

Lazzarini, le chef de l’UNRWA, a déclaré qu’il avait immédiatement résilié les contrats de ces membres du personnel et lancé sans délai une enquête pour établir la vérité.

Le Département d’État américain s’est dit extrêmement troublé par ces allégations, qui, selon lui, concernaient 12 employés de l’UNRWA.

L’agence des Nations Unies est depuis longtemps attaquée par Israël. Samedi, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a appelé Lazzarini à quitter son poste.

“M. Lazzarini, veuillez démissionner”, a écrit Katz sur la plateforme de médias sociaux X en réponse à l’avertissement du chef de l’UNRWA sur les conséquences des réductions de financement.

Gunness, l’ancien porte-parole de l’UNRWA, a déclaré qu’il y avait une « attaque politique coordonnée » contre l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

« Les Israéliens ont déclaré qu’ils ne pourraient pas gagner la guerre contre Gaza sans la dissolution de l’UNRWA. Alors, quel signal plus clair voulez-vous ? » a-t-il déclaré à Al Jazeera dimanche.

Dans quelle mesure l’UNRWA est-il crucial et qu’ont dit les responsables de l’ONU ?

L’UNRWA est le plus grand acteur humanitaire à Gaza et quelque 3 000 de son personnel de base sur 13 000 à Gaza continuent de travailler malgré la guerre, selon l’agence.

Lazzarini, de l’UNRWA, a déclaré que deux millions de personnes sur environ 2,3 millions d’habitants à Gaza dépendent des opérations humanitaires de l’agence.

“Je suis choqué que de telles décisions soient prises sur la base du comportement présumé de quelques individus et que, alors que la guerre continue, les besoins s’aggravent et la famine menace”, a déclaré le chef de l’UNRWA sur X.

« Les Palestiniens de Gaza n’avaient pas besoin de cette punition collective supplémentaire. Cela nous tache tous.

Le responsable de l’ONU a ajouté que l’agence gère des abris pour plus d’un million de personnes et fournit de la nourriture et des soins de santé primaires même au plus fort des hostilités.

Par ailleurs, le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour l’UNRWA, dont beaucoup se trouvent dans des situations parmi les plus dangereuses, ne devraient pas être pénalisées en raison des récentes allégations.

« Les besoins urgents des populations désespérées qu’ils servent doivent être satisfaits », a-t-il déclaré.

L’aide vitale de l’UNRWA est sur le point de prendre fin suite aux décisions des pays de réduire leur financement à l’Agence. Notre opération humanitaire, dont dépendent 2 millions de personnes comme bouée de sauvetage à Gaza, s’effondre. Je suis choqué que de telles décisions soient prises sur la base du comportement présumé d’un… – Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) 27 janvier 2024

Quels pays ont réduit le financement de l’UNRWA ? Lesquels ne l’ont pas fait ?

La vague de suspensions de financements a commencé vendredi aux États-Unis, juste après l’annonce de l’enquête.

Le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Finlande ont rejoint Washington au cours des deux derniers jours.

Par ailleurs, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé que la France n’avait pas prévu de nouveau versement pour financer l’UNRWA au premier trimestre 2024, mais qu’elle déciderait le moment venu des actions à mener en lien avec les Nations Unies et ses principaux donateurs.

L’Irlande et la Norvège ont cependant exprimé leur soutien continu à l’UNRWA, affirmant que l’agence accomplit un travail crucial pour aider les Palestiniens déplacés et ayant désespérément besoin d’aide à Gaza.

« Nous devons faire la distinction entre ce que des individus ont pu faire et ce que représente l’UNRWA », a déclaré le gouvernement norvégien dans un communiqué, ajoutant que les dizaines de milliers d’employés de l’organisation à Gaza, en Cisjordanie et dans la région jouent un « rôle crucial ». dans la distribution de l’aide, en sauvant des vies et en garantissant les besoins et les droits fondamentaux.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin, a écrit sur X : « L’Irlande n’a pas l’intention de suspendre le financement du travail vital de l’UNRWA à Gaza. »