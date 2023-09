Quels pays ont normalisé leurs relations avec l’Iran après la détente saoudienne ? | Actualités politiques

Téhéran, Iran – Le rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite a entraîné de profonds changements au-delà des frontières des deux puissances régionales.

Téhéran a normalisé ses relations avec plusieurs autres pays et des efforts sont en cours pour apporter des changements afin de contribuer à stabiliser la région et à réduire les tensions.

Alors, qui a récemment rétabli des relations formelles avec l’Iran, quelles sont les dernières nouvelles entre Téhéran et Riyad, et qui d’autre pourrait emboîter le pas pour améliorer les relations ?

Pourquoi certains pays ne parlent-ils pas à l’Iran ?

Lorsque l’Iran et l’Arabie saoudite ont rompu leurs relations diplomatiques, les conséquences se sont propagées au-delà d’eux, plusieurs pays arabes ayant également rompu leurs liens avec Téhéran, ainsi que certains États africains qui pariaient sur le royaume.

Djibouti, le Soudan et les Maldives font partie des pays qui ont pris leurs distances avec l’Iran pour soutenir Riyad.

La détente entre Téhéran et Riyad a conduit à davantage de contacts entre l’Iran et ses voisins arabes, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian ayant rencontré Jasem Mohamed Albudaiwi, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. (AGNU) à New York.

La détente a également déclenché des pourparlers entre le mouvement Houthi au Yémen, aligné sur l’Iran, d’une part, et l’Arabie saoudite et le gouvernement yéménite internationalement reconnu, de l’autre, et a aidé la Syrie à être réadmise dans la Ligue arabe.

Les choses étaient plus compliquées pour l’Égypte, qui entretient des relations difficiles avec l’Iran depuis la révolution islamique de 1979, qui a renversé le dernier Shah.

Le président égyptien de l’époque, Anwar Sadat, a accordé l’asile au Shah Mohammad Reza Pahlavi lorsqu’il a fui l’Iran, et il est resté au Caire jusqu’à sa mort en 1980. La reconnaissance d’Israël par l’Égypte a été un autre facteur majeur qui a contribué à assombrir les relations.

Le Maroc, pour sa part, a déclaré en 2018 qu’il romprait ses relations diplomatiques avec Téhéran en raison de son soutien présumé au mouvement indépendantiste du Sahara occidental connu sous le nom de Front Polisario.

Les États-Unis n’entretiennent plus de relations formelles avec l’Iran depuis la crise des otages de 1980, et le Canada a rompu ses relations en 2012 après avoir accusé l’État iranien d’être « la menace la plus importante à la paix et à la sécurité mondiales aujourd’hui ».

Alors, qui a ravivé les liens avec l’Iran ?

Les coulisses de l’AGNU à New York ont ​​fourni une bonne occasion aux responsables iraniens de s’asseoir avec leurs homologues de la région et d’ailleurs.

Les efforts croissants de Téhéran pour rétablir le dialogue avec un large éventail d’acteurs semblent porter leurs fruits, conduisant au rétablissement des relations avec au moins deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères Amir-Abdollahian a rencontré jeudi le plus haut diplomate de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, et ils ont annoncé le rétablissement des relations.

Un jour plus tard, Amir-Abdollahian a rencontré Ahmed Khaleel, le ministre des Affaires étrangères des Maldives, et les deux ont annoncé la reprise des relations diplomatiques formelles.

Les deux accords interviennent peu de temps après que l’Iran et l’Arabie saoudite ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques formelles dans le cadre d’un accord sans précédent négocié par la Chine en mars.

Les relations diplomatiques ont été rompues en 2016 après que les missions diplomatiques saoudiennes en Iran ont été prises d’assaut par des manifestants en réaction à l’exécution d’un éminent chef religieux chiite par le royaume à majorité sunnite.

Comment se déroule l’accord Téhéran-Riyad ?

L’Iran et l’Arabie saoudite, qui ont recommencé à discuter directement avec la médiation irakienne en 2021, ont tous deux salué l’évolution de leur rapprochement.

Les poids lourds régionaux ont échangé leurs ambassadeurs au début du mois et entretiennent des contacts de plus en plus réguliers depuis l’accord.

L’Iran affirme que le président Ebrahim Raisi a accepté l’invitation des dirigeants saoudiens à se rendre à Riyad, un voyage important attendu dans un avenir proche.

Téhéran, qui a félicité la monarchie en début de semaine à l’occasion de sa fête nationale, a également invité les dirigeants saoudiens à lui rendre visite.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont semblé joyeux lorsqu’ils se sont rencontrés en marge de la 78e réunion de l’AGNU cette semaine et ont discuté de l’amélioration des relations bilatérales, notamment en ce qui concerne le transport aérien et maritime, et de la facilitation d’un plus grand nombre d’événements sportifs après que Téhéran ait accueilli Cristiano Ronaldo et d’autres stars du football.

Amir-Abdollahian a déclaré au chef de la diplomatie saoudienne, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, que l’Iran était prêt à rédiger et à signer un accord de coopération bilatérale globale, comme discuté lors de la réunion du premier avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en août.

Qui d’autre parle à l’Iran maintenant ?

Après la reconnexion avec l’Arabie Saoudite, un rapprochement réussi entre l’Iran et l’Égypte s’avérerait probablement l’accord le plus important.

Depuis environ deux ans, Téhéran et Le Caire discutent – ​​avec beaucoup moins de fanfare que lors des négociations avec Riyad – avec la médiation de l’Irak et d’Oman, alors que les deux pays envisagent sérieusement de raviver leurs liens dans un paysage changé sous le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

Plus récemment, l’Iranien Raïssi a déclaré lors d’une conférence de presse à New York que la dernière réunion entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales et que Téhéran « ne voit aucun obstacle à l’établissement de relations avec l’Égypte ».

La Jordanie et l’Iran ont également discuté, mais les détails sont rares et les pourparlers ne semblent pas avoir atteint un stade politique avancé, car Amman, l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide étrangère américaine, pourrait ne pas être d’accord avec Téhéran sur Israël. et la Syrie.

L’Iran cherche également à élargir ses horizons avec le Soudan et le Maroc, Amir-Abdollahian exprimant l’espoir que les relations formelles pourront être rétablies.