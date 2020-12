Plusieurs pays ont fermé leurs frontières avec le Royaume-Uni après la découverte d’une nouvelle variante plus infectieuse du virus COVID-19 dans le sud-est de l’Angleterre.

La France a fermé ses frontières aux arrivées du Royaume-Uni dimanche après que le Premier ministre Boris Johnson a placé Londres et le sud-est sous de nouvelles restrictions de niveau 4 – le niveau le plus strict de restrictions COVID-19 au Royaume-Uni, qui comprend un ordre de « rester chez soi ».

De plus en plus de pays interrompent chaque jour les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni. L’objectif est d’empêcher la propagation de cette souche plus infectieuse de coronavirus.Les dirigeants européens se réunissent lundi à Bruxelles pour discuter de la nouvelle variante.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni?

Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin et nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que la situation évoluera.

Puis-je voyager depuis le Royaume-Uni?

La majeure partie du Royaume-Uni est soumise aux niveaux d’alerte COVID-19 les plus élevés (niveaux 3 et 4). Le gouvernement britannique conseille aux gens de ne pas voyager en dehors de leur zone locale et d’éviter tout voyage international sauf essentiel.

Il y a plus d’informations sur les voyages depuis le Royaume-Uni sur le site Web du gouvernement.

Quels pays ont interdit les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni?

La France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande et la Bulgarie figuraient parmi ceux qui ont annoncé dimanche des restrictions généralisées sur les vols en provenance du Royaume-Uni à la suite de l’annonce de Boris Johnson.

Le Canada et l’Inde sont parmi les derniers pays à arrêter les arrivées en provenance du Royaume-Uni, suivant l’exemple de beaucoup en Europe.

France

La France a assoupli les restrictions sur les camions et le fret entrant en France en provenance du Royaume-Uni tard mardi – à condition que les chauffeurs aient eu un résultat négatif d’un test COVID-19 rapide qui est capable de détecter la nouvelle variante.

Malheureusement, les touristes britanniques n’ont toujours pas le droit d’entrer en France. Seuls les citoyens de l’UE peuvent entrer en France et uniquement s’ils ont un résultat négatif au test COVID-19.

Le déménagement de la France a ajouté une pression supplémentaire à l’arriéré de trafic aux deux extrémités de la chaîne anglaise au cours de la semaine dernière et a suscité des craintes de pénuries de nourriture et de médicaments au Royaume-Uni.

Irlande

Les traversées en ferry entre l’Irlande et la Grande-Bretagne peuvent se poursuivre afin de maintenir les chaînes d’approvisionnement essentielles en mouvement. Mais en termes de voyage et de tourisme, l’Irlande a fermé ses frontières au reste du Royaume-Uni.

Travailleurs essentiels de la chaîne d’approvisionnement répertoriés sur le site Web du gouvernement sont exemptés.

Allemagne

Tous les modes de transport à destination et en provenance du Royaume-Uni ont été interrompus jusqu’au 6 janvier 2021. Cela a changé depuis la date initiale du 31 décembre.

Italie

L’Italie a suspendu tous les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 6 janvier 2021.

Le ministère italien de la Santé a interdit les arrivées d’autres pays si elles se sont rendues au Royaume-Uni au cours des 14 jours précédents.

De plus, toute personne déjà en Italie qui était au Royaume-Uni 14 jours avant le 20 décembre doit passer immédiatement un test COVID-19 rapide.

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont désormais autorisé les passagers du Royaume-Uni – à condition qu’ils puissent présenter des preuves d’un test PCR négatif. Cela s’applique aux passagers arrivant en avion et en ferry.

Les Pays-Bas avaient précédemment suspendu leurs vols jusqu’au 1er janvier.

Tous les voyages, sauf essentiels, sont déconseillés aux Pays-Bas et les arrivées doivent s’isoler pendant 10 jours.

Si vous revenez au Royaume-Uni depuis les Pays-Bas, vous devrez vous isoler.

Belgique

La Belgique a imposé une interdiction de voyage de 24 heures à destination et en provenance du Royaume-Uni à la suite de l’annonce de Boris Johnson le dimanche 20 décembre.

Désormais, la Belgique autorise certains passagers du Royaume-Uni, mais uniquement pour les voyages essentiels ou s’ils ont la citoyenneté.

le Le gouvernement britannique a conseillé quiconque envisage de se rendre en Belgique doit être prêt à rester à l’étranger plus longtemps que prévu si la situation change.

Vous devrez vous auto-isoler à votre retour au Royaume-Uni depuis la Belgique.

Pologne

Les vols du Royaume-Uni vers la Pologne ont été interdits jusqu’au 6 janvier 2021.

À partir du 28 décembre, vous devrez vous auto-isoler si vous: entrez en Pologne par les transports en commun, avez des symptômes de coronavirus ou avez été en contact avec quelqu’un qui en a.

Si vous prévoyez d’être en Pologne pour le Nouvel An, un couvre-feu est prévu de 19h le 31 décembre à 6h le 1er janvier. Les déplacements ou déplacements seront interdits pendant cette période.

L’Autriche

Les vols vers l’Autriche depuis le Royaume-Uni ont été interdits jusqu’au 1er janvier 2021.

Si vous arrivez d’un pays ne figurant pas sur la liste des couloirs de voyage de l’Autriche, il vous sera demandé de vous isoler.

Il y a plus d’informations de l’ambassade d’Autriche à Londres ici.

Voyagez entre le Royaume-Uni et les pays tiers

Inde

L’Inde a suspendu tous les vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre.

Les passagers qui sont arrivés en Inde en provenance du Royaume-Uni avant la date limite du 22 décembre sont soumis à un test RT-PCR obligatoire à l’arrivée. Si c’est vous, il y a plus d’informations ici.

Canada

Tous les voyages, à l’exception des voyages essentiels, ont été déconseillés au Canada et les arrivées en provenance du Royaume-Uni ont été interdites jusqu’à nouvel ordre.

Tous les voyages en bateau de croisière à l’extérieur du Canada ont également été déconseillés.

Les autorités canadiennes préviennent également les gens que les vols de rapatriement vers le Canada ne sont pas garantis s’ils choisissent de voyager malgré les conseils.

Le Brexit affecte-t-il les voyages?

Toutes ces perturbations économiques surviennent à un moment d’incertitude énorme pour le Royaume-Uni, moins de deux semaines avant de quitter le marché unique et l’union douanière sans droits de douane de l’UE le 31 décembre.

Après le départ du Royaume-Uni de l’UE, un nouvel ensemble de règles s’appliquera aux ressortissants britanniques souhaitant se rendre dans l’UE après le 31 décembre.