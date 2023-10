Quels pays ont critiqué les attaques israéliennes sur Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Suite à l’attaque surprise sans précédent du Hamas contre Israël il y a plus d’une semaine, une grande partie de la communauté internationale s’est empressée d’exprimer ses inquiétudes face à l’escalade des tensions.

Cependant, alors qu’Israël continue de bombarder Gaza et d’attaquer les Palestiniens en Cisjordanie occupée, plusieurs gouvernements ont commencé à critiquer les actions d’Israël – certains plus directement que d’autres.

Voici une liste de pays qui ont appelé Israël à mettre fin à son agression et à s’orienter vers un cessez-le-feu.

Algérie

Le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation face aux attaques israéliennes contre Gaza, l’accusant de violer le droit international humanitaire.

L’Algérie a également appelé à une intervention internationale immédiate pour protéger le peuple palestinien, dont elle a décrit les droits comme étant essentiels à la résolution du conflit.

Union africaine

Le président de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné le déni des droits fondamentaux du peuple palestinien comme la principale cause des tensions actuelles. L’UA a appelé les deux parties à mettre fin aux hostilités militaires et à revenir à la table des négociations.

Bélize

Le Belize a dénoncé les hostilités entre le Hamas et Israël et appelé à une désescalade immédiate tout en soutenant un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale et en exigeant le droit au retour des Palestiniens déplacés de leur patrie ancestrale.

Brésil

Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Luiz Iecker Vieira dit Vendredi, son pays a « reçu avec consternation la nouvelle selon laquelle les forces israéliennes ont appelé tous les civils – plus d’un million – vivant dans le nord de Gaza à partir dans les 24 heures ».

Veira, qui s’exprimait à New York après une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, a fait référence à l’évaluation de l’ONU selon laquelle un déplacement de personnes d’une telle ampleur pourrait conduire à des « niveaux de misère sans précédent » pour les civils, tout en appelant à la fin de la violence dans les deux pays. côtés.

Colombie

Le président colombien Gustavo Petro a souligné la nécessité pour Israël et la Palestine de s’asseoir à la table des négociations et d’œuvrer à une solution à deux États. Il a établi des comparaisons historiques entre la situation à Gaza et les atrocités passées.

Dans une déclaration publiée sur X, anciennement Twitter, il a déclaré : « Gaza apparaît aujourd’hui comme détruite, ou plus que le ghetto de Varsovie après sa destruction par la barbarie nazie en réponse à l’insurrection juive et socialiste dans ce camp de concentration. »

Cuba

Cuba a condamné la violence en Israël et en Palestine, l’attribuant à une violation de longue date des droits des Palestiniens.

Indonésie

L’Indonésie a appelé à la fin immédiate de la violence pour éviter de nouvelles victimes, arguant également que l’occupation des territoires palestiniens par Israël était la cause profonde du conflit, tout comme l’occupation.

Irak

L’Irak a également qualifié les attaques contre Gaza de continuation de l’oppression des Palestiniens sous l’occupation israélienne.

L’Iran

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a décrit la résistance palestinienne comme une réaction naturelle aux provocations israéliennes.

Irlande

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a condamné les actions d’Israël consistant à couper l’électricité, l’approvisionnement en carburant et en eau, les qualifiant de violation du droit humanitaire international et de punition collective.

Koweit

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a exprimé son inquiétude face à l’escalade à Gaza, appelant la communauté internationale à mettre fin à la violence, à protéger le peuple palestinien et à mettre fin aux provocations israéliennes. Il a averti que la poursuite de la violence sans dissuasion nuirait aux efforts de paix et aux perspectives d’une solution à deux États.

Maroc

Le Maroc, qui s’oriente vers des relations diplomatiques complètes avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation à Gaza et a appelé à une cessation immédiate des violences et à un retour au calme. Le pays a souligné l’importance du dialogue et des négociations comme moyen de parvenir à une solution à deux États.

Lors d’une session de la Ligue arabe, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a souligné le « soutien total et indéfectible » du Maroc à la Palestine.

Malaisie

La Malaisie a appelé à la fin de la violence dans la bande de Gaza, soulignant l’occupation prolongée et les souffrances du peuple palestinien, ainsi que la profanation de la mosquée Al-Aqsa comme cause profonde du conflit.

Maldives

Le gouvernement maldivien a exprimé sa préoccupation face à l’escalade de la violence dans la bande de Gaza et a réitéré sa solidarité avec le peuple palestinien.

Son gouvernement a déclaré qu’une paix durable au Moyen-Orient ne peut être obtenue que grâce à une solution à deux États basée sur les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine.

Norvège

La ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, a critiqué le blocus total de Gaza, le qualifiant d’inacceptable et a souligné que le droit d’Israël à l’autodéfense doit respecter le droit international.

« L’établissement d’un blocus total, notamment sur l’accès à l’électricité, à l’eau, à la nourriture et à d’autres biens indispensables à la survie de la population civile de Gaza, est inacceptable », a déclaré Huitfeldt dans un communiqué.

« L’ampleur des destructions à Gaza est énorme. Un grand nombre de civils ont été tués. Compte tenu du blocus total imposé par Israël, de la fermeture des postes frontières et de la poursuite des attaques israéliennes, je crains que la population civile de Gaza ne soit confrontée à des difficultés encore plus grandes dans les jours à venir », a-t-elle ajouté.

Oman

Le ministère des Affaires étrangères d’Oman a exprimé son inquiétude face à l’escalade actuelle entre Palestiniens et Israéliens, soulignant la nécessité pour les deux parties de faire preuve de retenue et appelant à une intervention internationale pour mettre fin à l’escalade.

Soulignant l’importance d’adhérer au droit international, Oman a souligné la nécessité stratégique de trouver une solution juste, globale et durable à la question palestinienne, basée sur la solution à deux États.

Qatar

Le Qatar a appelé toutes les parties à la désescalade et à faire preuve de retenue face à l’escalade de la situation à Gaza, tenant Israël pour responsable de l’escalade en raison de ses violations des droits des Palestiniens, en particulier de ses incursions dans la mosquée Al-Aqsa.

Le ministère des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à contraindre Israël à respecter le droit international et les droits historiques du peuple palestinien et à empêcher de nouvelles violences contre les civils palestiniens. Le Qatar a réitéré sa position ferme en faveur de la cause palestinienne, y compris la création d’un État indépendant basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale.

Russie

La Russie a souligné que le conflit israélo-palestinien ne peut être résolu par la force mais par des moyens politiques et diplomatiques. La Russie a appelé à un cessez-le-feu immédiat, à renoncer à la violence et à un processus de négociation avec l’aide de la communauté internationale pour établir une paix durable au Moyen-Orient.

Le président Vladimir Poutine a mis l’accent sur la « création d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale » pour résoudre le problème.

Moscou a également refusé de classer le Hamas sur la liste des organisations « terroristes » à la suite de mesures similaires prises par la France et l’Union européenne en début de semaine.

Syrie

La Syrie a salué les factions de la résistance palestinienne à l’origine de l’attaque du 7 octobre dernier, tout en critiquant l’occupation et le siège israéliens.

Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa samedi souligné le soutien historique de son pays à la « lutte juste » des Palestiniens dans une déclaration publique, debout avec un keffieh autour des épaules devant des gens brandissant de petits drapeaux palestiniens.

« Nous tous, ici présents, promettons notre solidarité avec le peuple palestinien », a-t-il déclaré.

Il a décrit Israël comme un « régime oppressif » et a souligné ce que de nombreux groupes de défense des droits de l’homme ont décrit comme la politique israélienne de type apartheid envers les Palestiniens.

Venezuela

Le gouvernement du Venezuela a exprimé son inquiétude concernant la situation dans la bande de Gaza et a appelé à la fin de la violence dans tout le territoire palestinien par le dialogue direct et le respect de la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU. Le Venezuela a exhorté l’ONU à remplir son rôle de garant de la paix internationale. la paix et la légalité.