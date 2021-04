Les groupes mixtes de voyageurs vaccinés et non vaccinés ne sont pas aussi chanceux. Les adultes vaccinés voyageant avec des compagnons adultes non vaccinés qui «choisissent de ne pas être séparés» sont soumis aux exigences plus lourdes imposées aux personnes non vaccinées.

La Barbade a annoncé cette semaine que les exigences de quarantaine pour les voyageurs vaccinés seront réduites à zéro à deux jours, pendant lesquels ils pourront se déplacer dans leurs hôtels. Les visiteurs non vaccinés, cependant, doivent rester dans leur chambre d’hôtel jusqu’à ce qu’ils réussissent un test Covid le cinquième jour, et attendre plusieurs jours de plus pour obtenir les résultats.

Avec ses nouvelles restrictions bifurquées, la Barbade se joint à l’Estonie, au Guatemala et à la Slovénie pour créer des conditions d’entrée différentes pour les voyageurs vaccinés et non vaccinés. La plupart exigent que les vaccins soient terminés dans les deux semaines suivant l’arrivée, et certains n’acceptent que les vaccins fabriqués aux États-Unis ou en Europe.

Voici comment plusieurs pays abordent le fossé:

· Croatie: Les voyageurs vaccinés n’ont besoin que de montrer les certificats de vaccination pour entrer, mais les voyageurs non vaccinés besoin de tester négatif pour Covid-19 (ou montrer une preuve de récupération) et éventuellement s’auto-isoler en attendant les résultats du test.

· Islande: Permet aux voyageurs vaccinés (et déjà infectés), quelle que soit leur origine, d’entrer s’ils sont testés négatifs à l’arrivée. De nombreux voyageurs européens non vaccinés – ainsi que des résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de Singapour, de Corée du Sud et de Thaïlande – peuvent entrer en testant le résultat négatif deux fois et en mettant en quarantaine pendant cinq à six jours. Tous les autres voyageurs non vaccinés, y compris les Américains et les Canadiens, sont interdit d’entrer.

· Belize: Les voyageurs vaccinés n’ont besoin d’aucun test pour entrer, mais les voyageurs non vaccinés (y compris les enfants de 5 ans et plus) doit être testé négatif avant ou après l’atterrissage. Ceux dont le test est positif doivent être mis en quarantaine pendant au moins 14 jours aux frais du voyageur.

· Géorgie: Les voyageurs vaccinés de tous les pays peuvent entrer par voie aérienne, tandis que les voyageurs non vaccinés doit venir de certains pays et testez négatif avant et après votre arrivée.