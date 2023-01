Quels ont été les meilleurs moments de trash talk de la saison NFL ?

Vous savez que le boeuf est réel quand votre maire s’en mêle.

Les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City deviennent rapidement l’une des principales rivalités de la NFL. Les deux jeunes titans de l’AFC, il devient clair que les deux équipes s’affronteront probablement dans des affrontements cruciaux en séries éliminatoires pour les années à venir.

C’est, bien sûr, tant que chacun emploie Joe Burrow et Patrick Mahomes. Et bien que les deux hommes aient été capitaines de leur métier au cours des dernières années, Burrow a pris le dessus sur Mahomes lors de leurs premiers affrontements.

“Joe Cool” est actuellement 3-0 contre le MVP 2018, y compris une victoire mémorable contre Kansas City lors du championnat AFC de l’année dernière. Et à cause du récent succès de Burrow contre les Chiefs, toute la ville de Cincinnati est très confiante dans sa capacité à les renverser à nouveau.

Demandez à son maire.

“Alors que les Bengals de Cincinnati se dirigent vers le stade Burrowhead pour leur deuxième match consécutif de championnat de l’AFC”, a déclaré le 70e maire de la ville, Aftab Pureval, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Ce n’était que le début du trash talk.

“Alors que le match de l’année dernière, les Bengals ont marqué plus de points que les Chiefs”, a-t-il poursuivi, “résultant en une victoire des Bengals et une défaite des Chiefs. Alors que Joseph Lee Burrow, qui est 3-0 contre Mahomes, a été interrogé par des officiels passer un test de paternité confirmant s’il est ou non son père.

Alors que tout au long de la saison, Cincinnati a été sur la voie du destin, se battant pour vaincre tous ceux qui se dressent entre eux et une victoire au Super Bowl. Et tandis que Kansas City porte le nom de son État voisin, ce qui est – vous savez, un peu bizarre. Maintenant, par conséquent, moi, Aftab Pureval, maire de la ville de Cincinnati, proclame par la présente le 29 janvier 2023 comme “ils doivent nous jouer le jour” à Cincinnati. Merci.”

Chut. C’était certainement un verbiage de poids avant le plus grand match de l’équipe de la saison. Et cela nous a fait réfléchir, quelles ont été certaines des meilleures dissensions du football de 2022-23 ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Philly met en place un tiercé gagnant sur New York

Pas une. Pas deux… Les oiseaux se sentaient bien après avoir abattu Big Blue pour la troisième fois cette saison samedi dernier.

Le roi Lion

Les Seahawks chantaient les louanges des Lions lorsque Detroit a battu Green Bay pour propulser Seattle dans les séries éliminatoires le 8 janvier. Mais ils ont également lancé des drôles dans leur arsenal vers la base de fans de GB.

la cueillette des pommes

C’est juste que nous clôturions à nouveau avec les Bengals. Voici un clin d’œil à peut-être leur meilleur bavard : M. Eli Apple.

