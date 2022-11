L’horrible accident de voiture qui a tué la princesse Diana a secoué le monde.

Le 31 août 2022, a marqué 25 ans depuis la mort de la princesse Diana après avoir subi des blessures mortelles dans un accident de voiture à Paris.

La princesse Diana n’avait que 36 ans lorsqu’il est décédé Crédit: News Group Newspapers Ltd

Quels ont été les derniers mots de la princesse Diana ?

Un pompier sur les lieux de l’accident de la princesse Diana a révélé les derniers mots qu’elle a prononcés avant sa mort dans une interview avec The Sun.

Xavier Gourmelon a déclaré qu’il pensait lui avoir sauvé la vie en lui donnant quelques instants de RCR après son accident de voiture mortel à Paris.

La princesse était consciente et avait les yeux ouverts lorsqu’il l’a tirée de l’épave – seulement pour subir un arrêt cardiaque alors qu’elle était placée doucement sur une civière.

“Quand je suis arrivé, ses yeux étaient ouverts et elle était consciente”, a-t-il déclaré au Sun. Avant qu’elle ne soit sortie de la voiture, il lui a tenu la main et l’a réconfortée.

“Mon Dieu, que s’est-il passé”, lui a demandé Diana, dans ce qui aurait été ses derniers mots.

Le pompier a ajouté: “Je lui ai massé le cœur et quelques secondes plus tard, elle a recommencé à respirer. C’était un soulagement bien sûr car, en tant que premier intervenant, vous voulez sauver des vies – et c’est ce que je pensais avoir fait.

“Pour être honnête, je pensais qu’elle vivrait. Autant que je sache, quand elle était dans l’ambulance, elle était vivante et je m’attendais à ce qu’elle vive.

“Mais j’ai découvert plus tard qu’elle était morte à l’hôpital. C’était très bouleversant.”

Ce n’est que lorsque Diana a été placée dans une ambulance qu’un collègue ambulancier a dit à Gourmelon qui était la victime.

“J’étais tellement choqué. Je savais qui elle était, mais ne suivez pas de près la royauté britannique. Je suis allé à l’ambulance et j’ai regardé à l’intérieur et c’est là que je l’ai reconnue”, a-t-il déclaré.

Quand la princesse Diana est-elle morte ?

La princesse Diana est décédée des suites de blessures subies dans un accident de voiture survenu vers minuit le 31 août 1997.

Son chauffeur, Henri Paul, était sous influence et roulait à près de deux fois la limite autorisée dans le tunnel du Pont de l’Alma à Paris.

Paul a perdu le contrôle du véhicule transportant Diana et son petit ami Dodi Fayed et leur garde du corps Trevor Rees-Jones et s’est écrasé dans le mur du tunnel.

Fayed et Paul ont été tués sur le coup.

Diana était encore en vie lorsque les services d’urgence sont arrivés sur les lieux, mais a finalement succombé à ses blessures à 4h53 du matin.

Où est enterrée la princesse Diana ?

La dernière demeure de la princesse Diana se trouve sur le terrain d’Althorp Park, sa maison familiale.

Diana aurait été inhumée au centre du lac Oval.

Sa tombe n’est pas accessible au public, bien que les visiteurs du domaine d’Althorp puissent rendre hommage à un mémorial dédié.

L’inhumation a eu lieu en privé, après des funérailles publiques le samedi 6 septembre 1997.