Quels médicaments stocker pour la saison du rhume et de la grippe « triplédémique »

Vous pouvez également essayer des interventions non pharmaceutiques. Concentrez-vous sur la bonne hydratation de votre enfant, a déclaré le Dr Misbah Keen, professeur et vice-président exécutif de la médecine familiale à UW Medicine à Seattle, Washington. Placez un gant de toilette rincé à l’eau tiède sur son front. Habillez-les de vêtements légers et gardez la pièce à une température agréablement fraîche.

Les enfants plus âgés peuvent être en mesure de prendre des comprimés d’ibuprofène ou d’acétaminophène pour adultes, mais vous devrez peut-être les couper pour obtenir le bon dosage, a déclaré le Dr Keen. L’AAP a des directives de dosage basées sur l’âge et le poids. Il a souligné qu’il est préférable de consulter d’abord le pédiatre ou le médecin de famille de votre enfant.

D’autres médicaments qu’il est bon d’avoir à portée de main

Spray salin ou gouttes

Si vous souffrez de congestion, essayez un spray salin ou des gouttes pour aider à détendre et à éliminer le mucus de votre nez, a déclaré le Dr Dana Mazo, spécialiste des maladies infectieuses et professeur agrégé de médecine clinique à NYU Langone Health. Cela peut également aider à soulager les symptômes de la toux et des maux de gorge qui sont souvent déclenchés, au moins en partie, par l’excès de mucus accumulé qui s’écoule dans votre gorge, créant une condition appelée écoulement postnasal.

Les sprays ou les gouttes salines sont particulièrement utiles pour les enfants de moins de 4 ans qui ne peuvent pas se moucher et qui ne devraient pas recevoir de médicaments contre la toux et le rhume en vente libre en raison du risque d’effets secondaires, a déclaré le Dr Adams. Vous pouvez également utiliser un spray salin avec d’autres remèdes maison qui soulagent les nez et la gorge irrités, tels que les aspirateurs nasaux, les humidificateurs à brume fraîche, les thés chauds ou le miel. (Le miel ne doit pas être donné aux bébés de moins de 12 mois en raison du risque de botulisme infantile.)

Médicaments contre la toux, la congestion et le mal de gorge

Certains experts recommandent des médicaments combinés contre la toux et la congestion pour les adultes ; d’autres préfèrent utiliser des médicaments distincts pour chaque symptôme. “Cela dépend vraiment des symptômes d’un patient”, a déclaré le Dr Wrenn. «S’ils ont le tiercé gagnant de la fièvre, de la douleur, de la toux et de la congestion, ils peuvent avoir besoin d’un produit combiné. S’ils n’ont qu’un symptôme à la fois, ce qui est généralement la façon dont ces maladies respiratoires progressent, alors je n’utiliserais qu’un seul médicament à la fois.

Les médicaments combinés contre la toux et le rhume comme DayQuil ou Theraflu contiennent souvent un mélange d’acétaminophène pour soulager la fièvre, de dextrométhorphane pour contenir la toux et de phényléphrine pour la décongestion nasale. Certaines variétés peuvent également inclure un antihistaminique pour aider à ouvrir vos voies nasales, mais elles peuvent vous rendre somnolent ou l’emballage vous demandera de ne le prendre que la nuit.

Si vous décidez de prendre un médicament combiné, assurez-vous de lire les ingrédients et de respecter les instructions de dosage pour éviter une double dose involontaire avec un antipyrétique comme l’acétaminophène. En dehors de cela, la marque du médicament n’a pas vraiment d’importance.