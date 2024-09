Quels médicaments pour le système digestif pourraient faire l’objet d’un procès ? Existe-t-il vraiment un lien avec le cancer et les maladies rénales ? Dois-je arrêter de les prendre ?

Les médicaments couramment utilisés pour traiter des affections telles que les brûlures d’estomac, le reflux, l’indigestion et les ulcères d’estomac peuvent faire l’objet d’un recours collectif en Australie.

Les avocats sont explorer si L’utilisation à long terme de ces médicaments en vente libre ou sur ordonnance est liée au cancer de l’estomac ou aux maladies rénales.

Cette action collective potentielle fait suite au règlement d’un procès connexe de plusieurs millions de dollars aux États-Unis. L’année dernière, la société pharmaceutique internationale AstraZeneca réglé pour 425 millions de dollars américains (637 millions de dollars australiens) après que des patients ont fait valoir que deux de ses médicaments provoquaient des effets secondaires importants et potentiellement mortels.

Plus précisément, les patients ont affirmé que les médicaments Nexium (ésoméprazole) et Prilosec (oméprazole) de la société augmentaient le risque de lésions rénales.

Quelles drogues sont impliquées en Australie ?

La classe de médicaments dont nous parlons est «inhibiteurs de la pompe à protons » (parfois appelés PPI). Dans le cas de l’action collective potentielle australienne, les avocats enquêtent sur :

Selon leur concentration et leur quantité, ces médicaments sont disponibles en vente libre en pharmacie ou sur ordonnance.

Ils sont disponibles en Australie depuis plus de 20 ans et sont dans le Les dix meilleurs médicaments distribués par le biais du régime d’avantages pharmaceutiques.

Ils sont utilisés pour traiter les affections aggravées par l’acide gastrique. Il s’agit notamment des brûlures d’estomac, du reflux gastrique et de l’indigestion. Ils agissent en bloquant la protéine responsable du pompage de l’acide dans l’estomac.

Ces médicaments sont également prescrits avec des antibiotiques pour traiter la bactérie Hélicobacter pyloriqui provoque des ulcères d’estomac et un cancer de l’estomac.

Que savons-nous des risques ?

L’utilisation appropriée des inhibiteurs de la pompe à protons joue un rôle important dans le traitement de plusieurs troubles digestifs graves. Comme pour tous les médicaments, leur utilisation comporte des risques en fonction de la quantité et de la durée d’utilisation.

Lorsque les inhibiteurs de la pompe à protons sont utilisés de manière appropriée pour le traitement à court terme des problèmes d’estomac, ils sont généralement bien tolérésûr et efficace.

Leurs risques sont principalement liés à utilisation à long terme (en les utilisant pendant plus d’un an) en raison des effets négatifs liés à la réduction des niveaux d’acide gastrique. Chez les personnes âgées, ces effets comprennent un risque accru d’infections intestinales et respiratoires, de carences nutritionnelles et de fractures. L’utilisation à long terme de ces médicaments chez les personnes âgées a également été associée à un risque accru de démence.

Chez les enfants, on observe une augmentation risque d’infection grave associés à l’utilisation de ces drogues, quelle que soit la durée de leur utilisation.

Qu’en est-il du risque de cancer et des reins ?

Actuellement, les fiches d’information sur les médicaments destinées aux consommateurs australiens qui accompagnent les médicaments, comme celle-ci pour ésoméprazolene mentionnez pas le cancer de l’estomac ou les lésions rénales comme un risque associé à l’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons.

Alors, que disent les données sur le risque ?

Au cours des dernières années, de vastes études ont été menées sur des personnes de la population générale qui ont utilisé des inhibiteurs de la pompe à protons. Ces études ont révélé que les personnes qui les prennent sont presque deux fois plus susceptibles de développer une maladie cardiaque. cancer de l’estomac et 1,7 fois plus susceptibles de développer maladie rénale chronique par rapport aux personnes qui n’en prennent pas.

En particulier, ces études indiquent que les utilisateurs des médicaments lansoprazole et pantoprazole ont un risque environ trois à quatre fois plus élevé que les non-utilisateurs de développer une maladie cardiaque. maladie rénale chronique.

Bien que ces études observationnelles montrent un lien entre la consommation de drogues et ces effets, nous ne pouvons pas affirmer, à partir de ces données, que l’un cause l’autre.

Que puis-je faire si je suis inquiet ?

Plusieurs troubles digestifs, notamment le reflux et les brûlures d’estomac, peuvent bénéficier de simples changements dans l’alimentation et le mode de vie. preuve car ceux-ci ne sont pas puissants et leur efficacité varie selon les individus.

Mais il peut être utile d’éviter les gros repas dans les deux à trois heures précédant le coucher et de réduire votre consommation d’aliments gras, d’alcool et de café. Manger lentement et perdre du poids Si vous êtes en surpoids, cela peut également aider à soulager vos symptômes.

Il existe également d’autres médicaments que les inhibiteurs de la pompe à protons qui peuvent être utilisés contre les brûlures d’estomac, le reflux et les ulcères d’estomac.

Il s’agit notamment d’antiacides en vente libre (tels que Gaviscon et Mylanta), qui agissent en neutralisant l’environnement acide de l’estomac.

Les alternatives aux médicaments sur ordonnance comprennent la nizatidine et la famotidine. Ces médicaments agissent en bloquant les récepteurs de l’histamine dans l’estomac, ce qui diminue la production d’acide gastrique.

Si vous avez des inquiétudes concernant votre utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons, il est important d’en parler à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’arrêter de les utiliser. En effet, si vous les utilisez depuis un certain temps, leur arrêt peut entraîner une augmentation ou un « rebond » de la production d’acide.